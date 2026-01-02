Las principales amenazas a la ciberseguridad en 2026: troyanos por WhatsApp, videos falsos con IA y ataques chinos

Ataques a WhatsApp, deepfakes y hackers chinos, son las amenazas que debe de superar la ciberseguridad en 2026. (Foto: Imagen ilustrativa)

El panorama de la ciberseguridad para 2026 estará marcado por un aumento de amenazas cada vez más sofisticadas, impulsadas por el uso intensivo de plataformas de mensajería, el avance acelerado de la inteligencia artificial y la expansión global de grupos criminales de origen asiático.

La advertencia es de Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, quien alertó que WhatsApp, los deepfakes y los ciberataques de origen chino concentran hoy las mayores preocupaciones de la industria de la seguridad digital.

Según explicó el especialista, estos riesgos no solo afectarán a usuarios individuales, sino también a empresas, instituciones públicas y procesos sensibles como elecciones, transacciones financieras y procesos de contratación laboral. El contexto regional, además, muestra un crecimiento sostenido del cibercrimen local y una mayor articulación con redes de crimen organizado, especialmente en América Latina.

Con la expansión de la inteligencia artificial, la ciberseguridad afronta nuevos retos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp, el canal más explotado por los ciberdelincuentes

Una de las principales alertas para 2026 está puesta en WhatsApp. De acuerdo con Assolini, la popular aplicación de mensajería presenta vulnerabilidades que facilitan la distribución de archivos maliciosos sin un filtrado efectivo. Esto ha convertido a la plataforma en un canal ideal para la propagación de troyanos bancarios y malware, tanto en entornos personales como laborales.

“El intercambio masivo de archivos sin control hace que la probabilidad de recibir contenido malicioso sea muy alta”, señaló el experto a El Comercio. A diferencia del correo electrónico corporativo, donde suelen existir filtros de seguridad, WhatsApp permite la circulación de documentos, imágenes y enlaces sin un análisis previo, lo que incrementa el riesgo de infección.

El problema adquiere una dimensión mayor cuando se trata de figuras públicas, políticos o personas involucradas en procesos electorales. Assolini advirtió que un dispositivo comprometido puede convertirse en una herramienta de espionaje, con información sensible susceptible de ser utilizada con fines políticos o económicos.

WhatsApp entre las apps más usadas para phising debido a su facilidad de enviar archivos maliciosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial: del phishing a los deepfakes

La inteligencia artificial será otro de los grandes vectores de amenaza en 2026. Desde 2023, el uso de IA para potenciar campañas de phishing y generar contenidos falsos ha ido en aumento, y todo indica que esta tendencia se intensificará. Los ciberdelincuentes ya emplean herramientas capaces de crear audios y videos falsos extremadamente realistas para suplantar identidades y engañar a víctimas con fines financieros.

Además, Kaspersky ha identificado una nueva generación de malware impulsado por IA, capaz de analizar su entorno y modificar su comportamiento en tiempo real para evadir sistemas de defensa. Este tipo de software malicioso representa un salto cualitativo en la capacidad de los atacantes, ya que reduce la efectividad de las soluciones tradicionales de seguridad.

Uno de los escenarios más preocupantes es el uso de deepfakes en procesos de selección laboral remotos. Según Assolini, ya se han registrado casos de empresas que, sin saberlo, contrataron a criminales que utilizaron identidades falsas generadas con IA, lo que derivó en filtraciones de información interna.

Las deepfakes son usadas para engañar a usuarios con imágenes realistas. (Unsplash)

Este avance también pone en cuestión los sistemas de autenticación biométrica. El reconocimiento facial, ampliamente utilizado en dispositivos móviles y aplicaciones bancarias, podría volverse vulnerable frente a estas tecnologías, obligando a repensar o reforzar los métodos actuales de verificación de identidad.

Ataques de origen chino y expansión en América Latina

Desde 2024, Kaspersky viene advirtiendo sobre la expansión de grupos de ciberataque de habla china fuera de Asia. Para 2026, esta tendencia continuará, con un foco especial en el robo de datos financieros y tarjetas de crédito.

En América Latina, estos grupos han encontrado un terreno fértil debido a la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de telecomunicaciones, especialmente a través de campañas de phishing por SMS.

Se ha reportado más ataques de ciberdelincuentes de origen chino en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Países como Perú, Ecuador y Colombia ya han registrado ataques de crimeware con impacto financiero, en muchos casos por la falta de bloqueos efectivos. La facilidad para enviar mensajes masivos sin restricciones ha permitido a estos grupos escalar rápidamente sus operaciones en la región.

El dinero digital, un blanco cada vez más atractivo

Finalmente, el crecimiento de los pagos digitales y el uso del smartphone como billetera electrónica amplían la superficie de ataque. Tecnologías como NFC, utilizadas para pagos sin contacto, serán cada vez más atractivas para los ciberdelincuentes. Se espera un aumento de malware especializado en comprometer este tipo de transacciones.

Ante este escenario, los expertos recomiendan medidas básicas de prevención, como desactivar el NFC cuando no se utiliza, reforzar la protección de los dispositivos y mantener una actitud crítica frente a mensajes, archivos y solicitudes inesperadas.