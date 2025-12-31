Tecno

Si tu celular se calienta al usar datos móviles y no con WiFi, esta es la razón

Las redes 5G inestables y el movimiento constante hacen que el celular cambie de antena con frecuencia y permanezca en estado de alto consumo energético

Guardar
Si el celular se calienta
Si el celular se calienta cuando usas datos móviles tiene una razón. (Foto: Imagen ilustrativa)

Que un celular se caliente más al usar datos móviles que cuando está conectado a una red WiFi no es una percepción aislada ni un fallo puntual del dispositivo. Se trata de un comportamiento común que tiene una explicación técnica: el uso de redes 4G y 5G exige más esfuerzo al hardware del teléfono, especialmente al módem y a la antena, lo que se traduce en un mayor consumo energético.

Este fenómeno suele notarse con más claridad fuera de casa. Basta con salir a la calle, abrir redes sociales, consultar un mapa o enviar mensajes para que el chasis empiece a templarse.

Al volver a conectarse al WiFi, incluso con un uso similar, la temperatura desciende. La diferencia está en cómo funciona cada tipo de conexión y en el entorno en el que opera el móvil.

Celular se calienta al cambiar
Celular se calienta al cambiar a datos móviles. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

El mayor consumo de la radio móvil

Cuando un celular utiliza datos móviles, no solo está accediendo a Internet. El dispositivo mantiene una comunicación constante con la antena del operador, ajustando parámetros en tiempo real para sostener la conexión. Este intercambio continuo implica que el módem celular trabaje de forma más intensa.

Además, el consumo energético se incrementa especialmente durante la subida de datos. Enviar fotos, audios, videos o sincronizar archivos en la nube requiere que el teléfono transmita información con mayor potencia para que la red lo reciba correctamente. Ese “empuje” adicional se traduce en más gasto de energía y, por ende, más calor.

En el caso del WiFi doméstico, la conexión suele ser más estable y cercana al punto de acceso. Esto permite que el teléfono funcione con niveles de potencia más bajos y con menos cambios de estado, reduciendo el esfuerzo del hardware.

El cambio constante de redes
El cambio constante de redes móviles genera un mayor uso de hardware del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura irregular, un factor clave

Otro elemento determinante es la calidad de la señal. En interiores, garajes, ascensores o zonas con obstáculos, la cobertura móvil suele ser irregular. Cuando esto ocurre, el celular no solo navega más lento: intenta mantener la conexión activa, busca antenas disponibles, cambia de celda y, en muchos casos, aumenta la potencia de transmisión.

Este comportamiento es especialmente demandante para el módem. Por eso, en lugares donde la señal marca “dos rayas”, el teléfono puede calentarse más que en zonas con cobertura sólida, incluso realizando las mismas tareas. El esfuerzo adicional para sostener la comunicación termina reflejándose en la temperatura del dispositivo.

Movimiento y redes 5G inestables

El escenario se intensifica cuando el usuario está en movimiento, ya sea caminando, viajando en auto o en transporte público. En estas situaciones, el celular va cambiando constantemente de antena para mantener la mejor conexión posible. En redes 5G, además, es habitual que el dispositivo alterne entre 5G y 4G según la disponibilidad y la calidad de la señal.

Usar la red 5G puede
Usar la red 5G puede aumentar la temperatura del celular. EFE/ Joédson Alves /ARCHIVO

Cuando este cambio es frecuente, el módem permanece más tiempo en estados de alto consumo. No se trata de que el 5G sea intrínsecamente peor que el 4G, sino de que una conexión inestable, que entra y sale, resulta menos eficiente que una red más lenta pero constante. Esa inestabilidad prolonga el trabajo intensivo del hardware y eleva la temperatura.

El uso del celular como punto de acceso

El calentamiento también se vuelve más evidente cuando el teléfono se utiliza como anclaje de red o “hotspot”. En ese caso, el dispositivo cumple una doble función: mantiene activa la conexión 4G o 5G y, al mismo tiempo, crea una red WiFi para otros equipos.

Este uso implica tráfico sostenido y un consumo elevado de recursos. Si además el celular está cargando o el dispositivo conectado demanda mucho ancho de banda, el aumento de temperatura es aún más notable. En estos casos, el calentamiento es esperable y responde al esfuerzo extra que realiza el equipo.

Usar el hotspot calienta el
Usar el hotspot calienta el celular porque demanda mayor energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se puede hacer para reducir el calentamiento

Si el celular se calienta con frecuencia al usar datos móviles, existen algunas medidas prácticas. En zonas donde el 5G es inestable, forzar el uso de 4G puede ofrecer una conexión más constante y eficiente. También es recomendable evitar subir archivos pesados cuando la cobertura es baja, ya que la subida de datos es especialmente exigente para la radio móvil.

En el caso del uso como punto de acceso, conviene asumir que el aumento de temperatura es normal, sobre todo si el equipo está conectado al cargador. Siempre que sea posible, reducir la carga de trabajo o alternar con redes WiFi puede ayudar a mantener el dispositivo más fresco.

Temas Relacionados

CelularWiFiDatos móvilesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crea mensajes emotivos de Año Nuevo para amigos y familiares con ayuda de la inteligencia artificial

Gemini indica que crear textos conmovedores es un proceso colaborativo y que los mejores resultados dependen de los detalles aportados por el usuario

Crea mensajes emotivos de Año

El significado de celebrar Año Nuevo en soledad, según la inteligencia artificial

Gemini y ChatGPT coinciden en que elegir pasar estas fechas en compañía de uno mismo no implica necesariamente un aislamiento negativo

El significado de celebrar Año

Crea saludos de Año Nuevo más creativos usando solo las herramientas de WhatsApp

Desde el uso estratégico del texto hasta la personalización de stickers y estados, cada detalle suma para que tus buenos deseos no pasen desapercibidos

Crea saludos de Año Nuevo

WikiFlix, la nueva plataforma gratuita de películas clásicas creada por editores de Wikipedia

Esta plataforma reúne más de 4.000 títulos históricos y atemporales, ofreciendo una experiencia sencilla, sin anuncios ni necesidad de registro

WikiFlix, la nueva plataforma gratuita

La IA advierte cuáles son las 5 carreras universitarias que no se deberían estudiar en 2026

La IA no plantea la desaparición de estas profesiones, pero sí señala que ciertos perfiles tendrán mayores dificultades para ingresar en el mercado laboral

La IA advierte cuáles son
DEPORTES
El debate sobre la “tercera

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

Una figura internacional se volvió a postular para jugar en Boca Juniors: “Si me llama Riquelme, ¿cuándo firmamos?"

El video de Julián Álvarez armando la cuna para su bebé que hizo furor: “Misión imposible”

A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió al excluir

Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación

El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

Silvina Escudero disfruta bajo el sol de Mar del Plata: “Amo vivir acá y desayunar mirando el mar”

La divertida charla entre Pampita y Zaira: “Hemos compartido una pareja, o dos”

El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido: “El 2025 fue una peli”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Irán: en medio

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

El Gobierno de Taiwán mantiene la alerta máxima tras las masivas maniobras militares de China

El euro cerró 2025 con una revalorización del 14% frente al dólar

China mantiene el ritmo de compras de soja estadounidense en medio de la tregua comercial

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021