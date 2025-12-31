Si tu celular se calienta al usar datos móviles y no con WiFi, esta es la razón

Si el celular se calienta cuando usas datos móviles tiene una razón. (Foto: Imagen ilustrativa)

Que un celular se caliente más al usar datos móviles que cuando está conectado a una red WiFi no es una percepción aislada ni un fallo puntual del dispositivo. Se trata de un comportamiento común que tiene una explicación técnica: el uso de redes 4G y 5G exige más esfuerzo al hardware del teléfono, especialmente al módem y a la antena, lo que se traduce en un mayor consumo energético.

Este fenómeno suele notarse con más claridad fuera de casa. Basta con salir a la calle, abrir redes sociales, consultar un mapa o enviar mensajes para que el chasis empiece a templarse.

Al volver a conectarse al WiFi, incluso con un uso similar, la temperatura desciende. La diferencia está en cómo funciona cada tipo de conexión y en el entorno en el que opera el móvil.

Celular se calienta al cambiar a datos móviles. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

El mayor consumo de la radio móvil

Cuando un celular utiliza datos móviles, no solo está accediendo a Internet. El dispositivo mantiene una comunicación constante con la antena del operador, ajustando parámetros en tiempo real para sostener la conexión. Este intercambio continuo implica que el módem celular trabaje de forma más intensa.

Además, el consumo energético se incrementa especialmente durante la subida de datos. Enviar fotos, audios, videos o sincronizar archivos en la nube requiere que el teléfono transmita información con mayor potencia para que la red lo reciba correctamente. Ese “empuje” adicional se traduce en más gasto de energía y, por ende, más calor.

En el caso del WiFi doméstico, la conexión suele ser más estable y cercana al punto de acceso. Esto permite que el teléfono funcione con niveles de potencia más bajos y con menos cambios de estado, reduciendo el esfuerzo del hardware.

El cambio constante de redes móviles genera un mayor uso de hardware del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura irregular, un factor clave

Otro elemento determinante es la calidad de la señal. En interiores, garajes, ascensores o zonas con obstáculos, la cobertura móvil suele ser irregular. Cuando esto ocurre, el celular no solo navega más lento: intenta mantener la conexión activa, busca antenas disponibles, cambia de celda y, en muchos casos, aumenta la potencia de transmisión.

Este comportamiento es especialmente demandante para el módem. Por eso, en lugares donde la señal marca “dos rayas”, el teléfono puede calentarse más que en zonas con cobertura sólida, incluso realizando las mismas tareas. El esfuerzo adicional para sostener la comunicación termina reflejándose en la temperatura del dispositivo.

Movimiento y redes 5G inestables

El escenario se intensifica cuando el usuario está en movimiento, ya sea caminando, viajando en auto o en transporte público. En estas situaciones, el celular va cambiando constantemente de antena para mantener la mejor conexión posible. En redes 5G, además, es habitual que el dispositivo alterne entre 5G y 4G según la disponibilidad y la calidad de la señal.

Usar la red 5G puede aumentar la temperatura del celular. EFE/ Joédson Alves /ARCHIVO

Cuando este cambio es frecuente, el módem permanece más tiempo en estados de alto consumo. No se trata de que el 5G sea intrínsecamente peor que el 4G, sino de que una conexión inestable, que entra y sale, resulta menos eficiente que una red más lenta pero constante. Esa inestabilidad prolonga el trabajo intensivo del hardware y eleva la temperatura.

El uso del celular como punto de acceso

El calentamiento también se vuelve más evidente cuando el teléfono se utiliza como anclaje de red o “hotspot”. En ese caso, el dispositivo cumple una doble función: mantiene activa la conexión 4G o 5G y, al mismo tiempo, crea una red WiFi para otros equipos.

Este uso implica tráfico sostenido y un consumo elevado de recursos. Si además el celular está cargando o el dispositivo conectado demanda mucho ancho de banda, el aumento de temperatura es aún más notable. En estos casos, el calentamiento es esperable y responde al esfuerzo extra que realiza el equipo.

Usar el hotspot calienta el celular porque demanda mayor energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se puede hacer para reducir el calentamiento

Si el celular se calienta con frecuencia al usar datos móviles, existen algunas medidas prácticas. En zonas donde el 5G es inestable, forzar el uso de 4G puede ofrecer una conexión más constante y eficiente. También es recomendable evitar subir archivos pesados cuando la cobertura es baja, ya que la subida de datos es especialmente exigente para la radio móvil.

En el caso del uso como punto de acceso, conviene asumir que el aumento de temperatura es normal, sobre todo si el equipo está conectado al cargador. Siempre que sea posible, reducir la carga de trabajo o alternar con redes WiFi puede ayudar a mantener el dispositivo más fresco.