No más Magis TV y XUPER TV: tres aplicaciones gratuitas para descargar en el televisor y ver películas en Año Nuevo

Los servicios ilegales dañan el dispositivo y comprometen la privacidad de los usuarios. (Fotocomposición Infobae)

Reunirse frente al televisor para disfrutar de películas representa una de las actividades más habituales durante las celebraciones de Año Nuevo. La pantalla grande se convierte en punto de encuentro familiar, donde miles de hogares buscan compartir momentos de entretenimiento sin complicaciones ni riesgos tecnológicos.

En ese contexto, la elección de aplicaciones streaming adquiere relevancia, sobre todo ante el auge de servicios piratas como Magis TV y XUPER TV, señalados por expertos en ciberseguridad como fuentes de posibles fraudes, malware y robo de datos.

Frente a este crecimiento de apps ilegales, existen alternativas legales y gratuitas que permiten ver películas y series durante las fiestas sin exponer información personal ni dispositivos.

Por qué evitar utilizar Magis TV y XUPER TV en Año Nuevo y otros momentos

Aplicaciones no oficiales suelen requerir descargas inseguras que ponen en peligro la información personal de los dispositivos. (Fotocomposición Infobae)

Plataformas como Magis TV y XUPER TV figuran entre las peores opciones para ver películas durante las fiestas. Estas aplicaciones suelen requerir la descarga de archivos de origen desconocido, lo que aumenta el riesgo de introducir malware en teléfonos, computadoras y televisores inteligentes.

La instalación de estos servicios puede comprometer la seguridad de toda la red doméstica. Los archivos ejecutables asociados a Magis TV y XUPER TV facilitan ataques informáticos, filtraciones de datos y la presencia de cobros no autorizados.

Asimismo, existen casos de robo de cuentas y exposición de información bancaria, lo que convierte a estas plataformas en un riesgo considerable durante celebraciones familiares.

Qué beneficios ofrecen las aplicaciones legales y gratuitas

El ingreso directo y la ausencia de registros complejos diferencian a las aplicaciones legales de las alternativas piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por aplicaciones legales elimina la necesidad de registros complejos o descargas peligrosas, y garantiza una experiencia de entretenimiento sin exposición a malware ni robo de información.

Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix permiten acceder a un catálogo amplio y actualizado de películas y series, sin que el usuario deba realizar pagos o entregar datos sensibles.

Estas aplicaciones destacan por su compatibilidad con celulares, computadoras y televisores inteligentes. El acceso se realiza de manera directa, sin cargos ocultos ni procesos de registro extensos, lo que reduce la posibilidad de fraudes informáticos y protege la privacidad.

Cuáles son las tres aplicaciones para ver películas gratuitas en Año Nuevo

YouTube sobresale por su oferta de películas libres de derechos, clásicos y documentales, disponibles en canales verificados y listas especializadas.

YouTube ofrece clásicos y documentales en canales verificados y es respaldado por Google. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

El acceso no requiere registro ni la descarga de programas externos, lo que elimina riesgos de malware. Entre las funciones adicionales figuran la configuración de subtítulos, la visualización de fragmentos y controles parentales para proteger a menores.

Por su parte, Pluto TV ofrece canales temáticos en vivo y películas bajo demanda, organizadas por género. El usuario puede ingresar sin crear cuentas ni ingresar métodos de pago. La transmisión se financia mediante anuncios, lo que asegura acceso legal e inmediato.

Vix, en tanto, se posiciona como una opción popular en América Latina, con un catálogo que incluye películas de Hollywood, producciones en español, documentales y programas originales.

Cómo instalar estas aplicaciones de manera segura en el televisor

Para mantener la seguridad, es clave instalar aplicaciones únicamente desde Google Play Store o App Store, evitando archivos APK o descargas desde sitios desconocidos. Este método previene la introducción de virus y otras amenazas.

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store previene riesgos de seguridad. (Foto: Europa Press)

El ingreso a YouTube, Pluto TV y Vix se realiza directamente desde celulares, computadoras o smart TV, tras descargar la aplicación oficial. La navegación resulta intuitiva y la calidad de imagen es alta, sin que sea necesario compartir información bancaria o personal.

Qué otras pautas existen para disfrutar de películas en Año Nuevo sin riesgos

Actualizar el sistema operativo de celulares, computadoras y smart TV constituye una medida básica para mantener la seguridad digital. Expertos en protección de datos sugieren evitar programas externos o enlaces compartidos por personas desconocidas o páginas web sospechosas.

Quienes buscan estrenos exclusivos, contenido internacional y funciones avanzadas pueden recurrir a servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, que ofrecen características adicionales bajo suscripción.