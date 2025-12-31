Tecno

Guía fácil para activar el modo Stranger Things en WhatsApp

Este modo ofrece a los fanáticos la posibilidad de personalizar la aplicación con imágenes, sonidos y chatbots inspirados en la serie de Netflix

Personalizar WhatsApp al estilo Stranger
Personalizar WhatsApp al estilo Stranger Things se ha convertido en tendencia entre seguidores de la serie.

La espera para los fanáticos de Stranger Things termina este 31 de diciembre, cuando Netflix estrena el capítulo final de la más reciente temporada. Ante este acontecimiento, surgieron múltiples tendencias para adaptar las plataformas más utilizadas al estilo de la serie, y una de las más populares es la activación del llamado modo Stranger Things en WhatsApp.

Esta adaptación incluye la modificación de sonidos, fondos de pantalla e incluso la creación de chatbots temáticos, utilizando herramientas de inteligencia artificial para profundizar la experiencia inmersiva.

El modo Stranger Things no es una función oficial de WhatsApp ni de Meta, sino la unión de varias funciones, por este motivo, se explica cómo adaptar la cuenta en la app al estilo de la serie de Netflix.

De qué trata el modo Stranger Things de WhatsApp

Las funciones son resultado de
Las funciones son resultado de configuraciones y herramientas externas, no forman parte de las opciones oficiales de WhatsApp.

El modo Stranger Things en WhatsApp abarca una serie de ajustes y configuraciones que transforman la estética y la funcionalidad de la aplicación. Los usuarios pueden modificar elementos visuales y auditivos para alinear la experiencia de mensajería con el universo de la serie.

Entre las principales características se encuentran la integración de fondos de pantalla temáticos, tonos de notificación personalizados y el uso de inteligencia artificial para crear chatbots inspirados en los personajes.

Además, Meta AI se posiciona como la herramienta clave para generar imágenes y diálogos afines al estilo narrativo de Stranger Things, ampliando las posibilidades de personalización más allá de los cambios convencionales en la aplicación.

Esta función permite ilustrar escenas emblemáticas, como “Eleven usando sus poderes en el bosque”, o situaciones específicas, como “Hopper enfrentando criaturas con su uniforme de sheriff”.

Cuál es la forma de crear imágenes temáticas con Meta AI

Meta AI es la herramienta
Meta AI es la herramienta para crear imágenes relacionadas con la serie en segundos.

El proceso para obtener ilustraciones personalizadas en WhatsApp inicia con el uso de Meta AI, la inteligencia artificial creada por la empresa de Mark Zuckerberg en 2024.

Los usuarios deben acceder a la herramienta y escribir indicaciones, conocidas como prompts, que describan la escena o el personaje deseado. Ejemplos de prompts efectivos incluyen: “Ilustra a Eleven usando sus poderes en el bosque” o “Genera la imagen de un Demogorgon saliendo de una pared”.

Las imágenes generadas pueden descargarse y utilizarse como fondos de pantalla para las conversaciones, o compartirse con otros seguidores de la serie.

Cómo cambiar el tono de WhatsApp por la banda sonora de Stranger Things

Configurar el tono de notificación
Configurar el tono de notificación con la música de la serie intensifica la experiencia para los aficionados.

La personalización del tono de notificación constituye otro de los pilares del modo Stranger Things. Para adaptar el sonido de WhatsApp, los usuarios deben descargar previamente el archivo de audio correspondiente a la banda sonora de la serie.

El procedimiento consiste en abrir la aplicación, acceder a ‘Ajustes’, seleccionar ‘Notificaciones’, pulsar en ‘Tono de notificación’, elegir la opción ‘Agregar tono’ y finalmente seleccionar el audio almacenado en el dispositivo.

Esta modificación permite que cada mensaje recibido en WhatsApp emule la atmósfera de suspenso característica del universo de la serie.

Asimismo, es clave asegurarse de que los archivos descargados provengan de fuentes confiables y no infrinjan derechos de autor, para evitar posibles restricciones por parte de la plataforma o bloqueos temporales en la cuenta.

Cómo es posible crear chatbots de Stranger Things en WhatsApp

Los chatbots temáticos simulan
Los chatbots temáticos simulan conversaciones con personajes emblemáticos mediante inteligencia artificial.

La función de chatbots temáticos constituye uno de los avances más recientes en la integración de inteligencia artificial dentro de WhatsApp. La plataforma permite diseñar asistentes conversacionales inspirados en los personajes de Stranger Things, simulando sus respuestas y frases características.

Para activar esta opción, el usuario debe dirigirse a la sección de ‘Contactos’, optar por ‘Chatear con las IA’ y presionar el signo “+”, lo que habilita la configuración del chatbot según las preferencias del fan.

Se debe considerar que estas conversaciones involucran únicamente modelos automatizados y no a personas reales. Otro punto clave es no compartir datos personales ni información sensible durante estas interacciones.

