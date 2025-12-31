El robot humanoide que recupera el equilibrio tras una caída y opera bajo la lluvia

El DR02 resiste empujones, salpicaduras y otras perturbaciones externas. (Deep Robotics)

La robótica humanoide enfrenta uno de sus mayores retos al intentar desenvolverse en entornos reales, fuera de la protección del laboratorio. Deep Robotics ha dado un paso en esta dirección con la presentación del DR02, un robot capaz de mantener la estabilidad, recuperarse tras caídas y operar en condiciones adversas como la lluvia o terrenos irregulares.

Este avance pretende acercar la tecnología a aplicaciones prácticas, superando las limitaciones tradicionales de los robots humanoides en cuanto a movilidad y adaptación al entorno.

Movilidad avanzada y estabilidad dinámica: fortalezas del DR02

El DR02 se distingue por su nuevo sistema de control de movimiento de cuerpo completo, que permite coordinar piernas, brazos y torso de forma integrada. Esta arquitectura favorece el equilibrio y la recuperación tras caídas, además de dotarlo de la capacidad de levantarse del suelo sin asistencia.

El DR02 ejecuta movimientos continuos y armónicos. (Deep Robotics)

Según la compañía, el control activo de la cintura resulta esencial para ajustar el centro de gravedad y redistribuir el peso durante giros, movimientos rápidos o cambios abruptos de dirección, aportando estabilidad incluso en situaciones inesperadas.

Entre los avances más destacados figura la certificación IP66, que garantiza la protección del robot contra el polvo y el agua, permitiéndole funcionar bajo la lluvia o en entornos hostiles sin comprometer sus sistemas. La empresa subraya que el DR02 resiste empujones, salpicaduras y otras perturbaciones externas, diferenciándose de otros humanoides que dependen de superficies planas y condiciones controladas para operar.

Hacia una movilidad más natural y aplicaciones prácticas

La transición suave entre movimientos es otro de los puntos fuertes del DR02. El equipo de desarrollo ha optimizado la coordinación de los actuadores para evitar desplazamientos bruscos y dotar al robot de una movilidad más fluida y menos mecánica. Como muestra, Deep Robotics ha presentado secuencias inspiradas en el tai chi, en las que el DR02 ejecuta movimientos continuos y armónicos, acercándose a una dinámica corporal más natural, especialmente útil en tareas largas o repetitivas.

Secuencias inspiradas en el tai chi. (Deep Robotics)

El diseño y las capacidades del DR02 lo posicionan como una plataforma apta para aplicaciones prácticas en distintos sectores. Se prevé su uso en logística, inspección industrial, operaciones de emergencia y trabajos en entornos peligrosos.

Robots humanoides revolucionan el espectáculo musical de Wang Leehom con coreografías

La fusión entre música y tecnología alcanzó un nuevo hito durante el reciente concierto de Wang Leehom, en el que la actuación musical compartió protagonismo con la impresionante destreza de seis robots humanoides G1 desarrollados por Unitree Robotics.

El evento, celebrado ante miles de asistentes en el Parque Deportivo del Lago Dong’an, supuso un avance para el entretenimiento en vivo, demostrando cómo la ingeniería robótica puede integrarse de forma armónica en el arte escénico.

El desempeño sobresaliente de los robots G1 resultó posible gracias a la tecnología avanzada. (X: @MariosKaratzias)

En el escenario, los robots G1 acompañaron a Wang Leehom durante la interpretación de ‘Open Fire’, luciendo atuendos urbanos llamativos y ejecutando coreografías sincronizadas junto a bailarines humanos. Su capacidad para realizar movimientos complejos, como los “Webster flips” —saltos mortales que exigen máxima precisión—, sorprendió tanto al público presente como a quienes siguieron el show en redes sociales.

Este nivel de desempeño fue posible por el uso de motores de alto torque y sistemas de sensores avanzados, que permiten a los robots ajustarse en tiempo real. El software de equilibrio dinámico y la programación específica para la sincronización musical fueron determinantes para lograr la fluidez y naturalidad de sus movimientos sobre el escenario.

Principales características de los robots humanoides

Los robots humanoides se caracterizan por un diseño que reproduce la anatomía humana, incorporando cabeza, torso, brazos y piernas. Esta estructura facilita su adaptación a ambientes diseñados para personas, permitiéndoles manipular objetos, realizar actividades cotidianas y moverse en espacios compartidos con humanos.

Un aspecto clave de estos robots es el uso de motores y sensores avanzados, que les brindan la capacidad de percibir su entorno, mantener el equilibrio y ejecutar movimientos precisos y coordinados. Además, suelen estar equipados con software de inteligencia artificial, lo que les permite interpretar información, seguir instrucciones y ajustarse a diversas situaciones de manera autónoma.