Año Nuevo conectado: 10 herramientas tecnológicas para estar más cerca de la familia

Plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams permiten organizar reuniones virtuales con varios participantes a la vez. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de un nuevo año es motivo de celebración y reencuentro, incluso cuando los familiares se encuentran lejos. Actualmente, la tecnología hace posible estrechar lazos, compartir momentos y organizar actividades en tiempo real, sin importar la distancia que los separe.

Existen numerosas aplicaciones y plataformas que facilitan la comunicación, el entretenimiento y la colaboración, permitiendo que la familia viva una experiencia colectiva y memorable, aun estando cada uno en un lugar distinto.

Herramientas tecnológicas para celebrar Año Nuevo en familia

A continuación, se presenta una lista de diez recursos digitales que pueden transformar la celebración de Año Nuevo y mantener a todos los miembros de la familia conectados:

Videollamadas grupales: Plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams permiten organizar reuniones virtuales con varios participantes a la vez, favoreciendo las conversaciones cara a cara y la posibilidad de compartir momentos especiales en tiempo real.

Google Meet. (foto: How to Geek)

WhatsApp: Además de facilitar chats y llamadas, permite enviar mensajes de voz, fotos, videos y crear grupos familiares, lo que mantiene la comunicación inmediata y constante durante la celebración.

Redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok son ideales para compartir fotos, historias y videos cortos de los festejos, así como para interactuar mediante comentarios y mantener a todos los familiares actualizados.

Álbumes colaborativos en la nube: Herramientas como Google Fotos e iCloud permiten crear carpetas compartidas donde todos pueden subir y visualizar imágenes y videos, generando un archivo digital colectivo de recuerdos familiares.

Juegos en línea: Títulos como Among Us, versiones digitales de Pictionary o Kahoot! ofrecen entretenimiento interactivo, promoviendo la diversión grupal y la participación a distancia.

Kahoot! para Google Meet. (foto: Kahoot!)

Asistentes virtuales: Google Assistant, Alexa y Siri ayudan a programar recordatorios, coordinar horarios para videollamadas y reproducir música o juegos para animar la reunión.

Aplicaciones de listas colaborativas: Google Keep y Trello facilitan la organización de tareas compartidas, como la preparación de la cena o el intercambio de regalos, permitiendo que todos colaboren en la logística de la fiesta.

Tarjetas digitales y mensajes personalizados: Plataformas como Canva y Smilebox posibilitan crear y enviar felicitaciones virtuales, videos personalizados o mensajes creativos para sorprender a los seres queridos.

Mapas interactivos y localización en tiempo real: Google Maps y Life360 ayudan a compartir ubicaciones, coordinar encuentros presenciales o monitorear el trayecto de familiares que viajan, aportando seguridad y tranquilidad.

Transmisiones en vivo: YouTube Live y Facebook Live permiten transmitir la celebración en tiempo real, facilitando que familiares y amigos que no pueden asistir participen e interactúen desde cualquier lugar.

YouTube Live es una función de la plataforma YouTube que permite transmitir videos en directo a través de internet. REUTERS/Dado Ruvic

El uso de estas herramientas tecnológicas garantiza que la distancia no sea un obstáculo para compartir, disfrutar y celebrar el Año Nuevo en familia, fortaleciendo los lazos y creando recuerdos inolvidables.

Cómo aprovechar al máximo tu smartphone en las celebraciones de Año Nuevo

El smartphone se convierte en un aliado indispensable para aprovechar al máximo las celebraciones de Año Nuevo. Gracias a sus múltiples funciones, es posible organizar videollamadas grupales con familiares y amigos que están lejos, permitiendo compartir el brindis y los buenos deseos a distancia.

Además, las aplicaciones de mensajería instantánea facilitan el envío de saludos personalizados, fotos y videos en tiempo real, manteniendo la cercanía y la alegría de la ocasión.

Una idea poco conocida para aprovechar al máximo tu smartphone es utilizarlo como control remoto universal para distintos dispositivos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra manera de sacarle provecho al smartphone es utilizando aplicaciones para crear listas de tareas o recordatorios, lo que ayuda a coordinar la preparación de la cena, la compra de insumos y la organización de juegos o actividades para la noche. También se pueden aprovechar las plataformas de streaming para musicalizar la fiesta o ver espectáculos en vivo desde cualquier lugar.

Por último, la cámara del smartphone permite capturar los mejores momentos y crear recuerdos inolvidables, asegurando que cada instante especial quede registrado y pueda compartirse fácilmente.