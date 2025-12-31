Tecno

Año Nuevo conectado: 10 herramientas tecnológicas para estar más cerca de la familia

Herramientas como Google Fotos e iCloud permiten crear carpetas compartidas donde todos pueden subir y visualizar imágenes

Guardar
Plataformas como Zoom, Google
Plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams permiten organizar reuniones virtuales con varios participantes a la vez. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada de un nuevo año es motivo de celebración y reencuentro, incluso cuando los familiares se encuentran lejos. Actualmente, la tecnología hace posible estrechar lazos, compartir momentos y organizar actividades en tiempo real, sin importar la distancia que los separe.

Existen numerosas aplicaciones y plataformas que facilitan la comunicación, el entretenimiento y la colaboración, permitiendo que la familia viva una experiencia colectiva y memorable, aun estando cada uno en un lugar distinto.

Herramientas tecnológicas para celebrar Año Nuevo en familia

A continuación, se presenta una lista de diez recursos digitales que pueden transformar la celebración de Año Nuevo y mantener a todos los miembros de la familia conectados:

  • Videollamadas grupales: Plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams permiten organizar reuniones virtuales con varios participantes a la vez, favoreciendo las conversaciones cara a cara y la posibilidad de compartir momentos especiales en tiempo real.
Google Meet. (foto: How to
Google Meet. (foto: How to Geek)
  • WhatsApp: Además de facilitar chats y llamadas, permite enviar mensajes de voz, fotos, videos y crear grupos familiares, lo que mantiene la comunicación inmediata y constante durante la celebración.
  • Redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok son ideales para compartir fotos, historias y videos cortos de los festejos, así como para interactuar mediante comentarios y mantener a todos los familiares actualizados.
  • Álbumes colaborativos en la nube: Herramientas como Google Fotos e iCloud permiten crear carpetas compartidas donde todos pueden subir y visualizar imágenes y videos, generando un archivo digital colectivo de recuerdos familiares.
  • Juegos en línea: Títulos como Among Us, versiones digitales de Pictionary o Kahoot! ofrecen entretenimiento interactivo, promoviendo la diversión grupal y la participación a distancia.
Kahoot! para Google Meet. (foto:
Kahoot! para Google Meet. (foto: Kahoot!)
  • Asistentes virtuales: Google Assistant, Alexa y Siri ayudan a programar recordatorios, coordinar horarios para videollamadas y reproducir música o juegos para animar la reunión.
  • Aplicaciones de listas colaborativas: Google Keep y Trello facilitan la organización de tareas compartidas, como la preparación de la cena o el intercambio de regalos, permitiendo que todos colaboren en la logística de la fiesta.
  • Tarjetas digitales y mensajes personalizados: Plataformas como Canva y Smilebox posibilitan crear y enviar felicitaciones virtuales, videos personalizados o mensajes creativos para sorprender a los seres queridos.
  • Mapas interactivos y localización en tiempo real: Google Maps y Life360 ayudan a compartir ubicaciones, coordinar encuentros presenciales o monitorear el trayecto de familiares que viajan, aportando seguridad y tranquilidad.
  • Transmisiones en vivo: YouTube Live y Facebook Live permiten transmitir la celebración en tiempo real, facilitando que familiares y amigos que no pueden asistir participen e interactúen desde cualquier lugar.
YouTube Live es una función
YouTube Live es una función de la plataforma YouTube que permite transmitir videos en directo a través de internet. REUTERS/Dado Ruvic

El uso de estas herramientas tecnológicas garantiza que la distancia no sea un obstáculo para compartir, disfrutar y celebrar el Año Nuevo en familia, fortaleciendo los lazos y creando recuerdos inolvidables.

Cómo aprovechar al máximo tu smartphone en las celebraciones de Año Nuevo

El smartphone se convierte en un aliado indispensable para aprovechar al máximo las celebraciones de Año Nuevo. Gracias a sus múltiples funciones, es posible organizar videollamadas grupales con familiares y amigos que están lejos, permitiendo compartir el brindis y los buenos deseos a distancia.

Además, las aplicaciones de mensajería instantánea facilitan el envío de saludos personalizados, fotos y videos en tiempo real, manteniendo la cercanía y la alegría de la ocasión.

Una idea poco conocida para
Una idea poco conocida para aprovechar al máximo tu smartphone es utilizarlo como control remoto universal para distintos dispositivos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra manera de sacarle provecho al smartphone es utilizando aplicaciones para crear listas de tareas o recordatorios, lo que ayuda a coordinar la preparación de la cena, la compra de insumos y la organización de juegos o actividades para la noche. También se pueden aprovechar las plataformas de streaming para musicalizar la fiesta o ver espectáculos en vivo desde cualquier lugar.

Por último, la cámara del smartphone permite capturar los mejores momentos y crear recuerdos inolvidables, asegurando que cada instante especial quede registrado y pueda compartirse fácilmente.

Temas Relacionados

Año NuevoHerramientas tecnológicasFamiliaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Elon Musk va en serio con la IA: su empresa xAI compra edificio para construir su tercer centro de datos

La startup de inteligencia artificial busca consolidar su estrategia de expansión para hacer frente a competidores como OpenAI y Anthropic

Elon Musk va en serio

Cómo WhatsApp puede ayudarte a ahorrar tiempo con esta función clave

La incorporación de filtros en la app permite clasificar las conversaciones de manera sencilla, agilizando la localización de mensajes importantes

Cómo WhatsApp puede ayudarte a

Las 8 mejores aplicaciones de dictado con IA para agilizar tus tareas diarias

Las aplicaciones de dictado con inteligencia artificial experimentaron una evolución significativa durante el último año

Las 8 mejores aplicaciones de

OpenAI ofrece USD 550 mil de salario para contratar un experto que los prepare ante los peligros de la IA

La compañía estadounidense intensifica el desarrollo de mecanismos avanzados para asegurar la protección y confianza de los usuarios en el ecosistema digital

OpenAI ofrece USD 550 mil
DEPORTES
El técnico que trabajó en

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

INFOBAE AMÉRICA

Tras ser arrestado, el ex

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”