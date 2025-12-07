Tecno

WhatsApp permitirá a los recién llegados a grupos ponerse al día con los mensajes de las últimas 24

Los administradores podrán activar o desactivar esta opción para que cada usuario recién llegado consulte los debates clave, mejorando la adaptación sin comprometer la seguridad del grupo

WhatsApp permitirá a los nuevos
WhatsApp permitirá a los nuevos miembros de grupos ver mensajes de las últimas 24 horas

WhatsApp se prepara para lanzar una de las características más esperadas por usuarios de grupos: la posibilidad de que los nuevos integrantes accedan automáticamente a los mensajes enviados en las 24 horas anteriores a su ingreso.

Según las últimas pruebas reveladas en la versión beta para Android, esta innovación apunta a facilitar la adaptación de quienes se suman a conversaciones grupales activas, brindando contexto inmediato y garantizando la seguridad en todo el proceso.

Cómo funcionará el acceso al historial para nuevos miembros

La aplicación implementará el sistema bajo el control de los administradores de grupo, quienes podrán activar o desactivar la función de historial compartido según sus preferencias. Cuando esté habilitada, cada nuevo usuario tendrá la opción de revisar los mensajes recientes sin que deba solicitar permisos especiales ni configuración adicional.

Acceso al historial de grupos
Acceso al historial de grupos en WhatsApp: nuevos integrantes podrán revisar hasta 1.000 mensajes pasados

Todo el proceso se gestiona en segundo plano mediante un mecanismo automático que selecciona a un integrante existente para reencriptar y transmitir los mensajes, asegurando que solo el destinatario autorizado acceda a la información.

WhatsApp mantiene la protección de privacidad mediante su cifrado de extremo a extremo. Cada vez que un nuevo miembro se incorpora, se genera una clave de cifrado grupal renovada, aislando la lectura de mensajes a los miembros admitidos en ese momento y conservando la confidencialidad.

Ventajas del historial compartido y límites aplicados

El acceso a mensajes previos estará circunscrito a una ventana determinada de 24 horas, con la posibilidad de que este periodo varíe en futuras actualizaciones. En grupos particularmente activos, donde la cantidad de mensajes diarios puede superar el millar, la plataforma evalúa introducir un tope de hasta 1.000 mensajes compartidos con cada usuario nuevo, trasladando solo la información esencial para no sobrecargar la app ni afectar el consumo de datos móviles.

El proceso de recepción será completamente transparente: los recién incorporados verán al instante el historial relevante y podrán comprender de inmediato el contexto de los debates o las decisiones tomadas antes de su llegada. Ni administradores ni usuarios deberán realizar acciones adicionales, más allá de mantener actualizadas sus aplicaciones.

WhatsApp estrena historial compartido para
WhatsApp estrena historial compartido para grupos: así funcionará el acceso de nuevos miembros

Privacidad y control para administradores en la función de WhatsApp

La administración del historial quedará en manos de los responsables del grupo, quienes podrán activar o desactivar la función desde la pantalla de permisos. De esta manera, cada grupo definirá si prefiere que los recién llegados dispongan de esta ventaja o si desea mantener la conversación cerrada únicamente a quienes participaron desde el principio.

El equipo desarrollador aseguró que se están afinando las opciones para que la integración no provoque interrupciones ni cambios en la dinámica interna de grupos consolidados.

Tanto los usuarios añadidos manualmente como quienes accedan mediante enlaces de invitación recibirán el mismo nivel de acceso al historial reciente, evitando que alguien quede sin conocer anuncios importantes o decisiones críticas por haber llegado después.

La utilidad de la nueva funcionalidad resulta especialmente relevante en grupos grandes, con alta rotación de participantes o en aquellos dedicados a la organización de eventos, coordinación profesional y difusión de información sensible. Incorporar a nuevos integrantes será más ágil, ya que el historial compartido elimina la dependencia de resúmenes o explicaciones individuales, y los participantes podrán sumarse de inmediato a las conversaciones clave.

Ahora los grupos de WhatsApp
Ahora los grupos de WhatsApp serán más inclusivos: nueva opción de historial para recientes integraciones

En un entorno donde la velocidad y el volumen de mensajes puede dejar fuera a quienes se integran tarde, esta herramienta de WhatsApp apunta a conseguir grupos más cohesionados y dinámicos, manteniendo la eficiencia sin poner en riesgo la seguridad ni el cifrado tradicional de la plataforma.

Lanzamiento progresivo y perspectivas a futuro

Por ahora, la función permanece en fase de desarrollo y solo está disponible para un número limitado de usuarios en versiones beta. Los ingenieros de WhatsApp continúan ajustando los detalles técnicos a partir del feedback recibido y analizan el rendimiento en diferentes tipos de grupos.

Se anticipa que la herramienta se desplegará gradualmente a nivel global y que su adopción dependerá de actualizaciones periódicas de la aplicación.

Los usuarios interesados en probar la función deberán mantener la app actualizada, ya que WhatsApp prevé añadir novedades de forma escalonada durante las próximas semanas, consolidando así una experiencia de grupo más inclusiva y transparente.

