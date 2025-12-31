100 saludos emotivos y originales para enviar a tus amigos por WhatsApp e Instagram en Año Nuevo

El inicio de un nuevo año es el momento ideal para fortalecer los lazos de amistad y expresar gratitud a quienes han acompañado cada etapa. A través de mensajes, es posible transmitir alegría, esperanza y buenos deseos, haciendo sentir a los amigos que, aunque la distancia o el ritmo de la vida diaria separen, siempre se les tiene presentes. Las plataformas digitales como WhatsApp e Instagram brindan la oportunidad de compartir palabras significativas de manera rápida y personal.
Enviar un mensaje original y emotivo puede marcar la diferencia en la celebración de Año Nuevo, sorprendiendo a los amigos y llenándolos de optimismo para la nueva etapa que comienza. Por eso, contar con una selección de saludos creativos y sinceros facilita encontrar la frase perfecta para cada persona y situación.
A continuación, se presenta la selección de los 100 saludos sugeridos por Gemini para felicitar en Año Nuevo.
100 mensajes únicos y conmovedores para felicitar a tus amigos por WhatsApp e Instagram
- No necesito suerte, te tengo a ti como amigo. ¡Feliz 2026!
- Un año más juntos. Gracias por ser mi cable a tierra.
- Eres la persona que más conoce mis tonterías y aún así te quedas. ¡Feliz Año!
- Que este 2026 sigamos siendo el mejor equipo del mundo.
- Brindo por la familia que uno elige. ¡Feliz Año Nuevo!
- Gracias por estar en los momentos en los que ni yo mismo me aguantaba.
- Que la vida te dé este año todo el éxito que te mereces (que es mucho).
- Eres mi lugar seguro. ¡Feliz Año Nuevo, mejor amigo/a!
- Por otros 365 días de consejos (que a veces no sigo) y apoyo incondicional.
- Que el 2026 nos trate tan bien como nos tratamos nosotros.
- ¡Feliz Año! Que nunca nos falte una charla de madrugada.
- Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. ¡A por un gran 2026!
- Brindo por nuestra amistad: la única inversión que siempre da ganancias.
- Que este año se cumplan tus sueños, que yo estaré ahí para aplaudirte.
- Gracias por ser mi psicólogo gratis todo el 2025. ¡Prepárate para el 2026!
- No importa cuántos kilómetros nos separen, siempre brindaré contigo.
- Eres de esas personas que hacen que el mundo sea menos feo. ¡Feliz Año!
- ¡Salud por nosotros! Que el tiempo pase, pero nuestra amistad se quede.
- Que este nuevo año te traiga tanta paz como la que tú me das.
- Menos chat y más reencuentros. ¡Feliz 2026!
- Coleccionando más momentos con los mejores.
- 2026: El año de los viajes con el grupo.
- Por un año de reírse hasta que duela la panza.
- Mis amigos son el mejor “plot twist” de mi vida.
- Brindando por lo que viene (que seguro será épico).
- El 2026 promete, pero con ustedes está garantizado.
- Agradecido por tener amigos que son oro puro.
- ¡Feliz Año! Que seamos muy felices y no nos falte nada.
- 365 días de nuevas aventuras con los de siempre.
- Vibras altas y amigos de verdad.
- Lo mejor del 2025 fue conocerlos/tenerlos.
- ¡Chin chin! Por un 2026 de locura.
- Que este año sea nivel leyenda.
- Listos para escribir nuevas historias.
- Amistad > Todo lo demás. ¡Feliz Año!
- Por un 2026 lleno de “sí a todo”.
- Que la felicidad nos encuentre juntos una vez más.
- ¡Feliz 2026! Los quiero un mundo.
- Mi propósito de Año Nuevo es dejar de ser tan increíble, pero no quiero mentir.
- ¡Feliz Año! A ver si este año maduras... (mentira, no lo hagas).
- Te deseo un 2026 con mucha salud... porque dinero ya sabemos que no tienes.
- ¡Feliz Año! Que este año encuentres por fin el cerebro que perdiste en el 2025.
- Brindo por que este año dejes de dejarme en visto.
- Te deseo lo mismo que a un calcetín: que encuentres a tu pareja ideal.
- ¡Feliz 2026! Que tus problemas duren tanto como tu última dieta.
- Iba a enviarte algo profundo, pero sé que no lo vas a entender. ¡Feliz Año!
- Que este año el karma te trate mejor de lo que tú me tratas a mí.
- ¡Feliz Año! Prometo seguir recordándote tus errores del pasado cada vez que pueda.
- Brindo por que el 2026 te traiga un GPS para que no te pierdas en la vida.
- ¡Felicidades! Eres mi persona favorita para perder el tiempo.
- Te quiero casi tanto como quiero a mi perro. ¡Feliz Año!
- Que este año por fin te hagas rico y me mantengas.
- ¡Feliz 2026! No cambies nunca... o bueno, cambia un poco, por favor.
- Por un año más de enviarnos memes a las 3 de la mañana.
- Que el 2026 te traiga mucha suerte, porque con esa cara la vas a necesitar.
- Eres el “error” más bonito de mi vida. ¡Feliz Año!
- ¡Feliz Año! Que tus deudas desaparezcan como tu dignidad en las fiestas.
- Brindo por nosotros: los que siempre llegamos tarde pero con estilo.
- ¡Este es nuestro año para dominar el mundo! (O al menos el barrio).
- ¡Feliz Año! Vamos a trabajar duro para cumplir esos viajes que planeamos borrachos.
- Que el 2026 nos encuentre facturando y no llorando.
- Un año para cumplir metas y callar bocas. ¡Vamos con todo!
- ¡Feliz 2026! Que el éxito nos encuentre juntos y celebrando.
- A por un año de crecimiento, dinero y mucha salud.
- Que tus sueños se hagan realidad tan rápido como nuestros planes de fiesta.
- No te rindas este año, que yo estaré ahí para empujarte.
- ¡Feliz Año! Que la abundancia sea nuestra mejor amiga este 2026.
- Brindo por tu éxito, porque tu éxito es el mío también.
- ¡A romperla este año! Te lo mereces todo.
- Que el 2026 sea el año donde por fin digamos: “Lo logramos”.
- Eres un crack y este año el mundo lo va a saber.
- ¡Feliz Año! Mantén el enfoque y la buena energía.
- Por un 2026 lleno de oportunidades y cero excusas.
- Que nada te detenga este año, ¡yo te cubro las espaldas!
- ¡Salud por los proyectos que vienen!
- Que este año seas la mejor versión de ti mismo (aunque la actual me gusta mucho).
- ¡Feliz 2026! A comerse el mundo, que para eso estamos.
- Brindis final: ¡Por nosotros y por lo que está por venir!
- ¡Vamos por todo este año! No te detengas.
- Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. ¡Confía!
- Que la abundancia toque tu puerta hoy y siempre.
- ¡Feliz Año de victorias y aprendizajes!
- Que la calma sea tu compañera en este nuevo ciclo.
- Deseo que encuentres la paz que buscas en cada pequeño detalle.
- Que el 2025 sane lo que el 2024 dejó herido.
- Un año para perdonar, soltar y avanzar.
- Que la esperanza nunca se apague en tu corazón.
- Deseo que este año aprendas a amarte un poco más.
- Mucha luz para tus nuevos comienzos.
- Que la armonía reine en tu casa y en tu mente.
- ¡Feliz Año! Que la bondad guíe tus pasos.
- Un abrazo fuerte para empezar el año con energía positiva.
- Que sea un año inolvidable.
- ¡Chin-chin por un gran año!
- Te deseo lo mejor de corazón.
- ¡A celebrar la vida!
- Que se cumplan todos tus deseos.
- ¡Feliz Año! Te mando un abrazo gigante.
- Por un año lleno de sorpresas gratas.
- ¡A disfrutar cada segundo del 2025!