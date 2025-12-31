Tecno

100 saludos emotivos y originales para enviar a tus amigos por WhatsApp e Instagram en Año Nuevo

Sorprende a quienes más quieres con frases llenas de optimismo y cercanía para dar la bienvenida al próximo año de una manera especial y memorable

“¡Que el 2026 nos trate tan bien como nosotros nos tratamos!” es uno de los mensajes que Gemini recomienda para felicitar el Año Nuevo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El inicio de un nuevo año es el momento ideal para fortalecer los lazos de amistad y expresar gratitud a quienes han acompañado cada etapa. A través de mensajes, es posible transmitir alegría, esperanza y buenos deseos, haciendo sentir a los amigos que, aunque la distancia o el ritmo de la vida diaria separen, siempre se les tiene presentes. Las plataformas digitales como WhatsApp e Instagram brindan la oportunidad de compartir palabras significativas de manera rápida y personal.

Enviar un mensaje original y emotivo puede marcar la diferencia en la celebración de Año Nuevo, sorprendiendo a los amigos y llenándolos de optimismo para la nueva etapa que comienza. Por eso, contar con una selección de saludos creativos y sinceros facilita encontrar la frase perfecta para cada persona y situación.

A continuación, se presenta la selección de los 100 saludos sugeridos por Gemini para felicitar en Año Nuevo.

100 mensajes únicos y conmovedores para felicitar a tus amigos por WhatsApp e Instagram

  • No necesito suerte, te tengo a ti como amigo. ¡Feliz 2026!
  • Un año más juntos. Gracias por ser mi cable a tierra.
  • Eres la persona que más conoce mis tonterías y aún así te quedas. ¡Feliz Año!
  • Que este 2026 sigamos siendo el mejor equipo del mundo.
  • Brindo por la familia que uno elige. ¡Feliz Año Nuevo!
  • Gracias por estar en los momentos en los que ni yo mismo me aguantaba.
  • Que la vida te dé este año todo el éxito que te mereces (que es mucho).
  • Eres mi lugar seguro. ¡Feliz Año Nuevo, mejor amigo/a!
  • Por otros 365 días de consejos (que a veces no sigo) y apoyo incondicional.
  • Que el 2026 nos trate tan bien como nos tratamos nosotros.
  • ¡Feliz Año! Que nunca nos falte una charla de madrugada.
  • Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. ¡A por un gran 2026!
  • Brindo por nuestra amistad: la única inversión que siempre da ganancias.
  • Que este año se cumplan tus sueños, que yo estaré ahí para aplaudirte.
  • Gracias por ser mi psicólogo gratis todo el 2025. ¡Prepárate para el 2026!
  • No importa cuántos kilómetros nos separen, siempre brindaré contigo.
  • Eres de esas personas que hacen que el mundo sea menos feo. ¡Feliz Año!
  • ¡Salud por nosotros! Que el tiempo pase, pero nuestra amistad se quede.
  • Que este nuevo año te traiga tanta paz como la que tú me das.
  • Menos chat y más reencuentros. ¡Feliz 2026!
  • Coleccionando más momentos con los mejores.
  • 2026: El año de los viajes con el grupo.
  • Por un año de reírse hasta que duela la panza.
  • Mis amigos son el mejor “plot twist” de mi vida.
  • Brindando por lo que viene (que seguro será épico).
  • El 2026 promete, pero con ustedes está garantizado.
  • Agradecido por tener amigos que son oro puro.
  • ¡Feliz Año! Que seamos muy felices y no nos falte nada.
  • 365 días de nuevas aventuras con los de siempre.
  • Vibras altas y amigos de verdad.
  • Lo mejor del 2025 fue conocerlos/tenerlos.
  • ¡Chin chin! Por un 2026 de locura.
  • Que este año sea nivel leyenda.
  • Listos para escribir nuevas historias.
  • Amistad > Todo lo demás. ¡Feliz Año!
  • Por un 2026 lleno de “sí a todo”.
  • Que la felicidad nos encuentre juntos una vez más.
  • ¡Feliz 2026! Los quiero un mundo.
  • Mi propósito de Año Nuevo es dejar de ser tan increíble, pero no quiero mentir.
  • ¡Feliz Año! A ver si este año maduras... (mentira, no lo hagas).
  • Te deseo un 2026 con mucha salud... porque dinero ya sabemos que no tienes.
  • ¡Feliz Año! Que este año encuentres por fin el cerebro que perdiste en el 2025.
  • Brindo por que este año dejes de dejarme en visto.
  • Te deseo lo mismo que a un calcetín: que encuentres a tu pareja ideal.
  • ¡Feliz 2026! Que tus problemas duren tanto como tu última dieta.
  • Iba a enviarte algo profundo, pero sé que no lo vas a entender. ¡Feliz Año!
  • Que este año el karma te trate mejor de lo que tú me tratas a mí.
  • ¡Feliz Año! Prometo seguir recordándote tus errores del pasado cada vez que pueda.
  • Brindo por que el 2026 te traiga un GPS para que no te pierdas en la vida.
  • ¡Felicidades! Eres mi persona favorita para perder el tiempo.
  • Te quiero casi tanto como quiero a mi perro. ¡Feliz Año!
  • Que este año por fin te hagas rico y me mantengas.
  • ¡Feliz 2026! No cambies nunca... o bueno, cambia un poco, por favor.
  • Por un año más de enviarnos memes a las 3 de la mañana.
  • Que el 2026 te traiga mucha suerte, porque con esa cara la vas a necesitar.
  • Eres el “error” más bonito de mi vida. ¡Feliz Año!
  • ¡Feliz Año! Que tus deudas desaparezcan como tu dignidad en las fiestas.
  • Brindo por nosotros: los que siempre llegamos tarde pero con estilo.
  • ¡Este es nuestro año para dominar el mundo! (O al menos el barrio).
  • ¡Feliz Año! Vamos a trabajar duro para cumplir esos viajes que planeamos borrachos.
  • Que el 2026 nos encuentre facturando y no llorando.
  • Un año para cumplir metas y callar bocas. ¡Vamos con todo!
  • ¡Feliz 2026! Que el éxito nos encuentre juntos y celebrando.
  • A por un año de crecimiento, dinero y mucha salud.
  • Que tus sueños se hagan realidad tan rápido como nuestros planes de fiesta.
  • No te rindas este año, que yo estaré ahí para empujarte.
  • ¡Feliz Año! Que la abundancia sea nuestra mejor amiga este 2026.
  • Brindo por tu éxito, porque tu éxito es el mío también.
  • ¡A romperla este año! Te lo mereces todo.
  • Que el 2026 sea el año donde por fin digamos: “Lo logramos”.
  • Eres un crack y este año el mundo lo va a saber.
  • ¡Feliz Año! Mantén el enfoque y la buena energía.
  • Por un 2026 lleno de oportunidades y cero excusas.
  • Que nada te detenga este año, ¡yo te cubro las espaldas!
  • ¡Salud por los proyectos que vienen!
  • Que este año seas la mejor versión de ti mismo (aunque la actual me gusta mucho).
  • ¡Feliz 2026! A comerse el mundo, que para eso estamos.
  • Brindis final: ¡Por nosotros y por lo que está por venir!
  • ¡Vamos por todo este año! No te detengas.
  • Eres capaz de lograr todo lo que te propongas. ¡Confía!
  • Que la abundancia toque tu puerta hoy y siempre.
  • ¡Feliz Año de victorias y aprendizajes!
  • Que la calma sea tu compañera en este nuevo ciclo.
  • Deseo que encuentres la paz que buscas en cada pequeño detalle.
  • Que el 2025 sane lo que el 2024 dejó herido.
  • Un año para perdonar, soltar y avanzar.
  • Que la esperanza nunca se apague en tu corazón.
  • Deseo que este año aprendas a amarte un poco más.
  • Mucha luz para tus nuevos comienzos.
  • Que la armonía reine en tu casa y en tu mente.
  • ¡Feliz Año! Que la bondad guíe tus pasos.
  • Un abrazo fuerte para empezar el año con energía positiva.
  • Que sea un año inolvidable.
  • ¡Chin-chin por un gran año!
  • Te deseo lo mejor de corazón.
  • ¡A celebrar la vida!
  • Que se cumplan todos tus deseos.
  • ¡Feliz Año! Te mando un abrazo gigante.
  • Por un año lleno de sorpresas gratas.
  • ¡A disfrutar cada segundo del 2025!

