MrBeast regala miles de dólares a conductores atrapados en el tráfico de Nueva York: algunos lo rechazaron

El tráfico es un desastre, así que MrBeast decidió hacer algo al respecto. Míralo caminar entre filas de autos, ofreciendo miles de dólares a personas al azar para animarlas.

El creador de contenido y empresario James Stephen Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar una llamativa escena en plena vía pública de Nueva York, donde salió a regalar miles de dólares a automovilistas atrapados en el tráfico.

Esta acción, registrada en video y difundida en redes sociales, acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y reavivó el debate sobre el alcance y las implicancias de sus dinámicas filantrópicas.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, se observa a MrBeast caminando entre autos detenidos durante la hora pico en una calle de la ciudad. Con varios fajos de billetes en la mano, el youtuber se acerca a las ventanas de los vehículos y les pregunta a los conductores si desean recibir mil dólares en efectivo como regalo. En total, la dinámica involucró al menos a 11 conductores, aunque no todos aceptaron el dinero.

MrBeast ofrece dinero a conductores atrapados en el tráfico de New York.

Algunas personas, sorprendidos por la situación, optaron por subir el seguro de las puertas y rechazar la oferta. Finalmente, nueve personas aceptaron el dinero, entre ellas una mujer que transitaba a pie por la zona.

Según explicó el propio MrBeast, la idea detrás de la acción fue aliviar la tensión de quienes estaban atrapados en el tráfico, un momento habitualmente asociado al estrés y la frustración.

La repercusión en redes fue inmediata. El video principal superó los 4.7 millones de reproducciones en TikTok, además de registrar cerca de medio millón de “Me gusta” y más de 18 mil comentarios. En la publicación, el creador de contenido también interactuó con su audiencia al preguntar si debería repetir una acción similar en el Metro de Nueva York, una posibilidad que varios usuarios consideraron más riesgosa debido a la dinámica y seguridad del transporte subterráneo.

MrBeast regala miles de dólares en calles de New York.

Este tipo de intervenciones no es nuevo en la carrera de MrBeast. El influencer es conocido por realizar retos extremos, donaciones masivas y producciones de alto presupuesto, que suelen combinar entretenimiento con gestos de ayuda directa a personas comunes.

A lo largo de los años, ha financiado desde regalos en efectivo hasta proyectos de mayor escala, como la construcción de viviendas, donaciones de alimentos y acciones de apoyo en comunidades vulnerables.

James Stephen Donaldson inició su carrera en YouTube en 2012, cuando aún era adolescente. Durante sus primeros años, experimentó con distintos formatos hasta que en 2017 alcanzó notoriedad global, gracias a videos virales que destacaban por su duración, complejidad y montos de dinero involucrados. Desde entonces, su canal creció de manera sostenida hasta convertirlo en uno de los creadores más influyentes del mundo.

Mujer que caminaba por la calle de New York también recibió dinero de MrBeast.

Actualmente, MrBeast cuenta con 457 millones de suscriptores en YouTube, una cifra que lo posiciona como uno de los youtubers más seguidos a nivel global. Su modelo de negocio se basa en reinvertir gran parte de sus ingresos en nuevos contenidos, lo que le permite aumentar la escala de sus producciones y premios.

El financiamiento de sus videos proviene principalmente de patrocinios, publicidad y negocios propios, como la cadena de comida rápida MrBeast Burger y la marca de chocolates Feastables.

Sin embargo, su popularidad también ha venido acompañada de cuestionamientos. Algunos sectores critican que este tipo de donaciones públicas “monetizan la caridad”, al convertir la ayuda en contenido viral que genera ingresos y visibilidad.

MrBeast asegura que podría hacer la misma dinámica en el subterráneo de New York.

Otras polémicas han estado relacionadas con acusaciones sobre condiciones laborales en sus empresas, señalamientos de supuesta exageración o montaje en algunos videos, y debates sobre el impacto a largo plazo de ciertos proyectos filantrópicos.

Un ejemplo de ello fue la controversia en torno a la construcción de pozos de agua en Kenia, una iniciativa celebrada por muchos, pero que también recibió críticas por no contemplar de manera clara el mantenimiento futuro de la infraestructura. Estos episodios abrieron discusiones más amplias sobre el rol de los influencers en acciones sociales y los límites entre ayuda genuina, espectáculo y negocio.

A pesar de las críticas, MrBeast mantiene una comunidad de seguidores altamente comprometida, que celebra este tipo de iniciativas y valora su capacidad para utilizar su alcance digital en acciones de alto impacto mediático.