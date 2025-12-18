Epic Games con descuentos hasta del 75% por Navidad: Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 y más

Epic Games publicó la lista de videojuegos con descuentos de hasta el 75%, entre ellos Battlefield 6. (Epic Games)

Epic Games anunció la lista oficial de videojuegos que estarán disponibles con descuentos de hasta el 75% durante la temporada navideña y de Fin de Año.

Entre los títulos destacados se encuentran Battlefield 6, Borderlands 4 y EA SPORTS FC 26 Standard Edition, entre otros. Las ofertas se extenderán hasta el 8 de enero de 2026.

Qué juegos de Epic Games Store están en descuentos

Epic Games recoge que algunos de los videojuegos que están en descuentos son:

Battlefield 6.

Shooter en primera persona centrado en combates por equipos a gran escala en mapas extensos. Incluye enfrentamientos con vehículos como cazas y tanques, tanto en modo solitario como en operaciones en pelotones.

Borderlands 4.

Otro shooter con un extenso arsenal de armas y mundo abierto. Permite elegir entre cuatro personajes y participar en misiones principales y secundarias, así como enfrentarse a diversos enemigos y explorar abundantes opciones de botín.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition.

Juego de fútbol con múltiples equipos y jugadores, que ofrece modos de juego variados, desde partidos rápidos hasta carreras profesionales y gestión de fichajes.

REMATCH.

Título de fútbol en línea 5 contra 5 en el que cada jugador controla un solo personaje. El juego elimina reglas tradicionales como fueras o faltas, priorizando el ritmo acelerado y la combinación de juego individual y en equipo.

ARC Raiders.

Shooter que destaca por su accesibilidad y equilibrio, según Epic Games. Permite entrar a partidas sin riesgo de perder el botín, con mapas y armas pensados para una progresión gradual.

Ready or Not.

Se trata de un shooter táctico enfocado en operaciones policiales como la intervención en situaciones con rehenes. Requiere colaboración en equipo y planificación cuidadosa en distintos escenarios urbanos.

Jurassic World Evolution 3.

Simulador de gestión de parques temáticos prehistóricos donde el jugador administra dinosaurios, incluye un sistema de reproducción que permite criar diferentes especies, entre ellas brontosaurios y tiranosaurios.

Titan Quest II.

Juego de rol y acción ambientado en la antigua Grecia. El jugador crea y desarrolla un guerrero mediante un árbol de habilidades y se enfrenta a la diosa Némesis a lo largo de una campaña elaborada.

He Is Coming.

Roguelite de batallas automáticas en el que el usuario comienza sin equipo y debe recolectar objetos para optimizar sus posibilidades frente a un jefe final. El enfoque se centra en la eficiencia, la estrategia y la combinación de equipamiento.

RoboCop: Rogue City.

Shooter en primera persona donde el jugador asume el rol de RoboCop, patrullando Detroit y enfrentándose a criminales en escenarios inspirados en la película original. El juego destaca elementos de acción y el contraste entre la humanidad y la máquina.

Además de los juegos con descuento, la temporada navideña y de fin de año en la Epic Games Store también ofrece ofertas especiales para dispositivos móviles.

Durante este periodo, podrás conseguir juegos gratuitos por tiempo limitado, enviar títulos y complementos directamente a tus amigos y recibir recompensas de Epic con cada compra.

También tienes la opción de usar tu saldo acumulado para futuros regalos. Ten en cuenta que algunas de estas promociones pueden no estar disponibles en todas las regiones.

Cómo descargar juegos en Epic Games

Para descargar juegos en Epic Games, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de la Epic Games Store o abre la aplicación de Epic Games en tu computadora. Si aún no tienes una cuenta, regístrate con tus datos o inicia sesión. Busca el juego que deseas descargar utilizando la barra de búsqueda o explorando las categorías de la tienda. Selecciona el juego de tu interés y haz clic en el botón de ‘Obtener’ o ‘Comprar’, según corresponda (algunos juegos son gratuitos y otros de pago). Completa el proceso de adquisición. Si el juego es de pago, realiza la compra siguiendo las instrucciones. Una vez agregado el juego a tu biblioteca, dirígete a la sección “Biblioteca” en la aplicación de Epic Games. Localiza el juego y pulsa en ‘Instalar’. Elige la carpeta de destino y confirma la descarga. La descarga e instalación comenzarán automáticamente. Al finalizar, podrás iniciar el juego desde la misma aplicación.