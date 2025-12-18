Tecno

Epic Games con descuentos hasta del 75% por Navidad: Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 y más

Otros títulos que también estarán con ofertas hasta 2026 son Jurassic World Evolution 3 y RoboCop: Rogue City

Guardar
Epic Games publicó la lista
Epic Games publicó la lista de videojuegos con descuentos de hasta el 75%, entre ellos Battlefield 6. (Epic Games)

Epic Games anunció la lista oficial de videojuegos que estarán disponibles con descuentos de hasta el 75% durante la temporada navideña y de Fin de Año.

Entre los títulos destacados se encuentran Battlefield 6, Borderlands 4 y EA SPORTS FC 26 Standard Edition, entre otros. Las ofertas se extenderán hasta el 8 de enero de 2026.

Qué juegos de Epic Games Store están en descuentos

Epic Games recoge que algunos de los videojuegos que están en descuentos son:

  • Battlefield 6.

Shooter en primera persona centrado en combates por equipos a gran escala en mapas extensos. Incluye enfrentamientos con vehículos como cazas y tanques, tanto en modo solitario como en operaciones en pelotones.

También destacan títulos como Borderlands
También destacan títulos como Borderlands 4 y EA SPORTS FC 26 Standard Edition. (Epic Games)
  • Borderlands 4.

Otro shooter con un extenso arsenal de armas y mundo abierto. Permite elegir entre cuatro personajes y participar en misiones principales y secundarias, así como enfrentarse a diversos enemigos y explorar abundantes opciones de botín.

  • EA SPORTS FC 26 Standard Edition.

Juego de fútbol con múltiples equipos y jugadores, que ofrece modos de juego variados, desde partidos rápidos hasta carreras profesionales y gestión de fichajes.

  • REMATCH.

Título de fútbol en línea 5 contra 5 en el que cada jugador controla un solo personaje. El juego elimina reglas tradicionales como fueras o faltas, priorizando el ritmo acelerado y la combinación de juego individual y en equipo.

Entre los juegos incluidos hay
Entre los juegos incluidos hay un título de fútbol en línea 5 contra 5, donde cada jugador controla un solo personaje. (Epic Games)
  • ARC Raiders.

Shooter que destaca por su accesibilidad y equilibrio, según Epic Games. Permite entrar a partidas sin riesgo de perder el botín, con mapas y armas pensados para una progresión gradual.

  • Ready or Not.

Se trata de un shooter táctico enfocado en operaciones policiales como la intervención en situaciones con rehenes. Requiere colaboración en equipo y planificación cuidadosa en distintos escenarios urbanos.

  • Jurassic World Evolution 3.

Simulador de gestión de parques temáticos prehistóricos donde el jugador administra dinosaurios, incluye un sistema de reproducción que permite criar diferentes especies, entre ellas brontosaurios y tiranosaurios.

Figura Jurassic World Evolution 3,
Figura Jurassic World Evolution 3, un simulador de gestión de parques con dinosaurios. (Epic Games)
  • Titan Quest II.

Juego de rol y acción ambientado en la antigua Grecia. El jugador crea y desarrolla un guerrero mediante un árbol de habilidades y se enfrenta a la diosa Némesis a lo largo de una campaña elaborada.

  • He Is Coming.

Roguelite de batallas automáticas en el que el usuario comienza sin equipo y debe recolectar objetos para optimizar sus posibilidades frente a un jefe final. El enfoque se centra en la eficiencia, la estrategia y la combinación de equipamiento.

  • RoboCop: Rogue City.

Shooter en primera persona donde el jugador asume el rol de RoboCop, patrullando Detroit y enfrentándose a criminales en escenarios inspirados en la película original. El juego destaca elementos de acción y el contraste entre la humanidad y la máquina.

Otro de los juegos es
Otro de los juegos es un shooter en primera persona de RoboCop, ambientado en Detroit. (Epic Games)

Además de los juegos con descuento, la temporada navideña y de fin de año en la Epic Games Store también ofrece ofertas especiales para dispositivos móviles.

Durante este periodo, podrás conseguir juegos gratuitos por tiempo limitado, enviar títulos y complementos directamente a tus amigos y recibir recompensas de Epic con cada compra.

También tienes la opción de usar tu saldo acumulado para futuros regalos. Ten en cuenta que algunas de estas promociones pueden no estar disponibles en todas las regiones.

Con estos pasos, es posible
Con estos pasos, es posible descargar y disfrutar los juegos de Epic Games Store de forma rápida y segura. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Cómo descargar juegos en Epic Games

Para descargar juegos en Epic Games, sigue estos pasos:

  1. Ingresa al sitio oficial de la Epic Games Store o abre la aplicación de Epic Games en tu computadora.
  2. Si aún no tienes una cuenta, regístrate con tus datos o inicia sesión.
  3. Busca el juego que deseas descargar utilizando la barra de búsqueda o explorando las categorías de la tienda.
  4. Selecciona el juego de tu interés y haz clic en el botón de ‘Obtener’ o ‘Comprar’, según corresponda (algunos juegos son gratuitos y otros de pago).
  5. Completa el proceso de adquisición. Si el juego es de pago, realiza la compra siguiendo las instrucciones.
  6. Una vez agregado el juego a tu biblioteca, dirígete a la sección “Biblioteca” en la aplicación de Epic Games.
  7. Localiza el juego y pulsa en ‘Instalar’. Elige la carpeta de destino y confirma la descarga.
  8. La descarga e instalación comenzarán automáticamente. Al finalizar, podrás iniciar el juego desde la misma aplicación.

Temas Relacionados

Epic GamesDescuentosNavidadBattlefieldEA SPORTS FC 26VideojuegosJurassic WorldRoboCoptecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuándo sale el juego de la Copa del Mundo 2026 que creó Netflix y la FIFA

Según declaraciones del presidente de Juegos de Netflix, Alain Tascan, el objetivo es que los aficionados puedan “llevar el fútbol directamente a sus salas de estar”

Cuándo sale el juego de

Cuál es el nombre más bonito para hombre en 2026, según la IA: este es su origen

Mateo es un nombre clásico y elegante, muy popular en los países de habla hispana. Su significado es “don de Dios” o “regalo de Dios”

Cuál es el nombre más

Así fue el primer celular de la historia: del tamaño de un ladrillo y costaba casi 4.000 dólares

Su batería ofrecía apenas 20 minutos de conversación, un número muy apetido y atractivo para la época por parte de Motorola

Así fue el primer celular

Juguetes con IA bajo la lupa: por qué pueden poner en peligro la privacidad de los niños

Micrófonos, cámaras y sistemas de reconocimiento de voz incorporados permiten una interacción constante bastante riesgosa

Juguetes con IA bajo la

Alerta en Google Chrome: extensión roba mensajes que muchos escriben en herramientas de IA

La extensión gratuita Urban VPN Proxy con millones de descargas dejó de ser solo una VPN y comenzó a recopilar, sin aviso, las conversaciones

Alerta en Google Chrome: extensión
DEPORTES
Quiénes son los dos nuevos

Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

La conmovedora historia detrás del gol de Santino, uno de los hijos de Walter Montillo, en el partido despedida del futbolista

Los inéditos videos de la consagración de Argentina en Qatar 2022: del diálogo entre Enzo y Messi al saludo de Mbappé con Scaloni

La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Con Marino Hinestroza casi cerrado, Boca acelera por un refuerzo local: es capitán y referente de un equipo grande

TELESHOW
Germán Martitegui justificó sus duras

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

Flavio Mendoza contó el sufrimiento que vivió su hijo tras su última ruptura: “Me da miedo ingresar a alguien a mi vida”

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

INFOBAE AMÉRICA

Gracias Stewart Copeland, reviviste a

Gracias Stewart Copeland, reviviste a The Police y nos hiciste felices por una noche

El país del año 2025 según The Economist

Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa