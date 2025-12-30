Tecno

Cinco platos de fondo para preparar en la víspera de Año Nuevo, según la IA

Gemini y ChatGPT proponen alternativas que van desde clásicos festivos hasta preparaciones contemporáneas, incluyendo versiones vegetarianas

Guardar
Gemini sugiere preparar pavo al
Gemini sugiere preparar pavo al horno con glaseado de frutos rojos como opción gastronómica. (Imagen ilustrativa Infobae)

La celebración de la víspera de Año Nuevo suele estar marcada por reuniones familiares, brindis y una cena especial que despida el año con sabor y alegría. Para quienes buscan impresionar a sus invitados sin pasar la noche entera en la cocina, elegir el plato principal adecuado es clave. Con el objetivo de aportar ideas variadas y prácticas, se consultó a los modelos de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT sobre cuáles son las mejores opciones de platos de fondo para esta fecha.

Ambos asistentes digitales proponen alternativas que van desde clásicos festivos hasta preparaciones contemporáneas, incluyendo versiones vegetarianas y sugerencias para lograr resultados perfectos. A continuación, se detallan las recomendaciones de cada modelo, acompañadas de consejos útiles para optimizar la experiencia culinaria.

Opciones de platos de fondo para Año Nuevo: la perspectiva de Gemini

Gemini sugiere una selección de recetas que combinan tradición y modernidad, con alternativas para distintos gustos y estilos de celebración. El enfoque está en platos que lucen en la mesa y que permiten disfrutar de la fiesta sin complicaciones.

  • Pavo al horno con glaseado de frutos rojos: El clásico festivo se reinventa con un toque ácido y fresco usando reducción de arándanos o frambuesas. Acompañar con arroz árabe y ensalada Waldorf. Consejo: inyectar con pisco o vino blanco 24 horas antes para mayor jugosidad.
Pavo al horno con glaseado
Pavo al horno con glaseado de frutos rojos. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Cochinillo o lechón crocante: Tradicional en varias regiones, simboliza prosperidad. Ideal con pastel de papa o papas al romero. Consejo: secar la piel y untar vinagre o bicarbonato antes de hornear para lograr máxima crocancia.
  • Solomillo de ternera en salsa de champiñones y vino tinto: Opción elegante y rápida para pocos comensales. Marida bien con puré de manzana o risotto de espárragos. Consejo: sellar a fuego alto para conservar los jugos.
  • Salmón en crosta de hierbas y frutos secos: Alternativa más ligera y sofisticada, con costra de nueces o pistachos. Acompañar con espárragos a la plancha y ensalada de quinoa. Consejo: evitar sobrecocción para mantener textura suave.
  • Lasaña de berenjena y champiñones (vegetariana): Plato contundente y sabroso, ideal para quienes no consumen carne. Combinar quesos como mozzarella, parmesano y gorgonzola. Consejo: saltear bien los champiñones para eliminar agua antes de montar la lasaña.
Salmón en crosta de hierbas
Salmón en crosta de hierbas y lasaña de berenjena. (Imagen ilustrativa Infobae)

Platos principales sugeridos para Año Nuevo: la visión de ChatGPT

Desde la perspectiva de ChatGPT, la prioridad es ofrecer platos que puedan prepararse en parte con antelación y que se adapten a diferentes preferencias, haciendo énfasis en la practicidad y la presentación festiva.

  • Lomo de cerdo al horno con salsa de ciruelas o manzana: Sabroso y jugoso, se puede marinar la noche anterior y hornear justo antes de la cena. Acompañar con papas doradas o puré.
  • Lasagna (clásica, de carne o vegetariana): Perfecta para preparar con anticipación, ya que el sabor mejora al reposar. Solo requiere hornear antes de servir.
  • Pavo o pechuga de pavo rellena: Tradición de fin de año que rinde para varios comensales. El relleno puede prepararse antes y el horneado es sencillo.
  • Salmón al horno con hierbas y limón: Elegante y rápido, basta con marinar unas horas previas. Ideal con ensaladas tibias o arroz aromatizado.
  • Carne mechada o estofado de res al vino tinto: Recomendable preparar el día anterior para que los sabores se acentúen. Solo hay que recalentar antes de servir.
Para quienes buscan impresionar a
Para quienes buscan impresionar a sus invitados sin pasar la noche entera en la cocina, elegir el plato principal adecuado es clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propuestas de Gemini y ChatGPT ofrecen inspiración para disfrutar de una cena de Año Nuevo memorable, equilibrando tradición, sabor y practicidad en cada plato de fondo.

Finalmente, usar inteligencia artificial en la víspera de Año Nuevo resulta especialmente útil para recibir recomendaciones de platos personalizados y adaptados a las preferencias de los invitados. Las herramientas de IA pueden analizar gustos, restricciones alimenticias y tendencias gastronómicas, sugiriendo menús variados que se ajustan tanto a celebraciones íntimas como a reuniones numerosas.

Temas Relacionados

Año NuevoPlatos de fondoLechónPavo al horno

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos Android en 2026

Las marcas de celulares Samsung y LG dejarán de ser compatibles con la app de mensajería en ciertos modelos, aunque no son las únicas afectadas

Por qué WhatsApp dejará de

Qué hacer cuando se cae el internet: solución en tres pasos

Para descartar fallos en los dispositivos, lo recomendable es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras

Qué hacer cuando se cae

Alerta por MacSync Stealer, el software malicioso que afecta a ordenadores Apple

El análisis realizado por Jamf Threat Labs destaca que el malware utiliza métodos avanzados para infiltrarse en computadoras

Alerta por MacSync Stealer, el

10 trucos para convertir Google Fotos en tu mejor aliado visual

Entre las funciones destacadas se incluyen la posibilidad de copiar el texto presente en imágenes mediante Google Lens o transformar cualquier álbum en un Live Album

10 trucos para convertir Google
DEPORTES
“Cinco títulos y el apasionado

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Lionel Messi posó con una camiseta del fútbol argentino y causó furor: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo”

Infantino confirmó que la FIFA estudia cambiar la regla del offside: la revolución para hacer “un juego más ofensivo”

La decisión que tomó Ander Herrera tras la finalización de su contrato con Boca Juniors

Los lujos de Pablo Aimar en un partido a beneficio: su ocurrencia ante la pregunta sobre los chicos que no lo vieron jugar

TELESHOW
Romina Gaetani habría sido víctima

Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género por parte de su novio: golpes y denuncia policial

Claudia Ciardone contó la propuesta íntima en la naturaleza que le hizo Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Filtraron los chats que comprometen a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, con Claudia Ciardone: “Quiero verte”

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Las momias Chinchorro y el

Las momias Chinchorro y el precio oculto del arte funerario: cómo la ciencia revela los más sorprendentes enigmas de la antigüedad andina

Nuevas protestas en Bolivia por el fin del subsidio al combustible: sindicatos y mineros anunciaron una huelga de hambre

Durante tres décadas nadie supo dónde estaba: el recorrido secreto de un Chagall robado en Nueva York

Kim Jong-un supervisó el desarrollo de lanzacohetes avanzados y amenazó con “aniquilar al enemigo”

El Consejo Nacional Electoral de Honduras advirtió que no permitirá que se “fracture el orden constitucional”