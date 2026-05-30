Bukele afirma que se han entregado paquetes escolares al 100 % de los estudiantes salvadoreños del sector público

Los paquetes escolares incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y un dispositivo electrónico para los estudiantes./(Redes de Christian Guevara)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el gobierno ha entregado paquetes escolares al 100% de los estudiantes matriculados en escuelas, parvularias e institutos públicos en todo el país. Al hacer el anuncio en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario afirmó que, con esta cobertura total, la administración busca consolidarse como un referente internacional no solo en materia de seguridad, sino también en educación.

Según la publicación de Bukele, la distribución abarca a todos los niveles educativos. “Entregamos paquetes escolares al 100% de los niños y jóvenes que estudian en todas las escuelas, parvularias e institutos públicos”, afirma. El mandatario agrega que “en el mundo, ya somos un ejemplo en seguridad. Primero Dios, dentro de algunos años, también lo seremos en educación”.

Karla Trigueros, ministra de Educación, informó recientemente que la medida alcanza incluso a estudiantes con doble nacionalidad, específicamente de la zona de los exbolsones, áreas fronterizas donde residen familias con ciudadanía salvadoreña y hondureña. Esta política de inclusión representa un cambio respecto a administraciones anteriores, ya que bajo el actual gobierno los paquetes escolares no solo se han universalizado, sino que se han extendido a comunidades tradicionalmente olvidadas.

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Desde el inicio de su gestión en 2019, la administración de Bukele ha impulsado la entrega anual de estos paquetes, que contienen útiles como cuadernos, lápices, mochilas, uniformes y zapatos. El objetivo, según declaraciones oficiales, es garantizar que la situación económica de las familias no represente una barrera para el acceso y permanencia de los niños en el sistema educativo. Este año, las entregas comenzaron durante el primer trimestre, con jornadas organizadas en centros escolares de todo el país, priorizando zonas rurales y de difícil acceso.

Los paquetes han sido entregados a más de 1.2 millones de estudiantes del sistema público salvadoreño. /(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Bajo la dirección de la actual ministra de Educación, el gobierno ha reforzado la estrategia no solo manteniendo la entrega de insumos básicos, sino ampliando el contenido de los paquetes. A los materiales tradicionales se sumaron herramientas tecnológicas como tablets para estudiantes de ciertos grados, así como libros de texto actualizados adaptados a los nuevos programas de estudio. La ministra ha señalado que estas acciones forman parte de una política integral orientada a “elevar la calidad educativa y cerrar brechas de desigualdad”.

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De acuerdo con datos oficiales, más de 1.2 millones de estudiantes del sistema público han recibido paquetes escolares en 2026. El Ministerio de Educación (MINED) ha informado que la selección de los insumos responde a criterios de utilidad pedagógica, durabilidad y adaptabilidad a los diferentes niveles de enseñanza. Uno de los elementos destacados por la cartera de Estado es la inclusión de uniformes y zapatos, medida que busca aliviar el gasto familiar y fomentar la equidad en las aulas.

Para la entrega de los insumos en los exbolsones, el gobierno salvadoreño coordinó con autoridades locales a modo de asegurar que ningún estudiante quedara fuera de la iniciativa. Esta política responde a la visión de inclusión, que ha enfatizado la atención a todos los puntos del país.

La entrega anual de insumos responde a criterios de utilidad y equidad, garantizando que la condición económica de las familias no limite el acceso educativo./ (Cortesía: Ministerio de educación)

La gestión de Trigueros al frente del Ministerio ha estado marcada por una serie de reformas orientadas a modernizar también el sistema educativo. Entre los cambios implementados se encuentra la actualización curricular, la capacitación docente en nuevas metodologías y la introducción de herramientas digitales en el aula. Además, el MINED ha fortalecido programas de alimentación y salud escolar, considerados pilares para el rendimiento académico y la permanencia estudiantil.

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El gobierno de Bukele ha comunicado que la inversión en educación es parte de una estrategia más amplia para posicionar a El Salvador como un país modelo en áreas clave para el desarrollo social. Hasta el momento, el anuncio de Bukele sobre la entrega total de los paquetes escolares tiene más de 92 mil visualizaciones en X.

La política de entrega universal de estos paquetes ha sido resaltada tanto por organismos nacionales como internacionales, que la consideran una herramienta efectiva para reducir el abandono escolar y mejorar el desempeño académico. El gobierno asegura que la continuidad y mejora de este programa dependerá de la evaluación constante de sus resultados y de la adaptación a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa.