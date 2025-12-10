Top 10 de las palabras de tecnología más usadas este 2025, según Google

Estos fueron los términos tecnológicos más buscados en Google durante el 2025. (Imagen ilustrativa)

El año 2025 ha marcado el fin de la etapa de experimentación con la inteligencia artificial para dar paso a la era de la automatización. Según el último informe de tendencias de búsqueda de Google, el término que domina indiscutiblemente la conversación global es IA Agéntica (Agentic AI), desplazando a la IA Generativa que lideró los rankings en años anteriores.

Este cambio refleja una transformación tecnológica profunda: los usuarios ya no buscan herramientas que simplemente generen texto o imágenes, sino sistemas capaces de ejecutar acciones complejas y tomar decisiones sin supervisión humana constante.

El análisis de los volúmenes de búsqueda revela que la curiosidad pública y el interés corporativo han migrado hacia la utilidad práctica y la seguridad. Si el 2023 fue el año del asombro y el 2024 el de la integración, el 2025 se define por la ejecución.

La inteligencia artificial ha sido uno de los temas más buscados por los usuarios de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los diez términos más buscados ofrece una radiografía precisa de las prioridades de la sociedad digital actual, donde la eficiencia operativa, la inmersión visual y la protección de datos ante amenazas futuristas configuran la nueva normalidad.

1. IA Agéntica (Agentic AI)

El concepto de IA agéntica se posicionó como uno de los más relevantes del año debido a la transición de los chatbots tradicionales hacia sistemas capaces de ejecutar tareas de manera autónoma. A diferencia de las generaciones anteriores, estos agentes pueden tomar decisiones, planificar acciones y realizar actividades sin supervisión constante, lo que ha convertido a esta tecnología en una herramienta clave para empresas que buscan automatizar procesos complejos.

La adopción de estos agentes ha impulsado el desarrollo de “empleados digitales”, sistemas preparados para gestionar tareas operativas como reservas, planificación logística o análisis de datos. Su crecimiento refleja un cambio en la percepción sobre el papel de la inteligencia artificial en la productividad.

IA Agéntica.

2. Computación Espacial (Spatial Computing)

El incremento de dispositivos inmersivos potenció el interés en la computación espacial, una tecnología que permite combinar elementos digitales con el entorno físico para crear experiencias tridimensionales. El avance de visores como las Apple Vision Pro y las nuevas alternativas de Samsung y Meta contribuyó a que esta tendencia alcanzara mayor visibilidad y uso doméstico.

Esta tecnología abre paso a entornos de trabajo y entretenimiento más interactivos, donde aplicaciones, ventanas y objetos virtuales pueden manipularse como si fueran reales.

3. Criptografía Post-Cuántica (PQC)

El desarrollo de computadoras cuánticas más potentes ha generado preocupación en torno al futuro de la seguridad digital. Por ello, la criptografía post-cuántica se convirtió en una de las búsquedas más frecuentes. Esta rama tecnológica busca crear nuevos mecanismos de cifrado capaces de resistir ataques que las máquinas actuales no podrían contener.

Empresas tecnológicas y gobiernos han comenzado a implementar algoritmos diseñados para anticiparse a las capacidades cuánticas, con el objetivo de evitar compromisos en la protección de datos.

Criptografía Post-Cuántica.

4. Gemini (y la guerra de los LLMs)

El término Gemini se consolidó como un concepto de uso cotidiano debido a su integración en servicios de Android, herramientas de productividad y dispositivos del hogar. Su alcance hizo que dejara de referirse únicamente a un modelo específico para convertirse en un sinónimo de asistentes personales basados en IA multimodal.

Este liderazgo se produce en un contexto en el que la competencia entre modelos de lenguaje se intensifica y las plataformas buscan integrar la IA en todos los niveles del ecosistema digital.

5. Smart Home Hubs (Hogares Inteligentes)

La adopción del estándar Matter permitió que los hubs de hogar inteligente se posicionaran como elementos centrales para la automatización doméstica. Las búsquedas se desplazaron de dispositivos individuales a sistemas capaces de gestionar energía, seguridad y rutinas diarias de manera coordinada.

Smart Home Hubs.

La tendencia muestra una evolución hacia hogares que operan con mayor autonomía y permiten al usuario controlar funciones de forma integrada.

6. Tecnología Sostenible (Green Tech)

El aumento del gasto energético de los centros de datos y la demanda de soluciones más eficientes colocaron a la tecnología sostenible entre los términos más consultados. Las innovaciones se centran en sistemas de IA de bajo consumo y baterías avanzadas para dispositivos móviles.

Este enfoque responde a nuevas regulaciones ambientales y a la necesidad de reducir el impacto ecológico de las infraestructuras tecnológicas.

7. Deepfake Security (Seguridad contra la Desinformación)

La presencia de procesos electorales en diferentes regiones y la circulación de contenido manipulado incrementaron el interés por la seguridad contra deepfakes. Las herramientas de verificación y las marcas de agua digitales se han vuelto esenciales para identificar contenido generado por inteligencia artificial.

Deepfake Security.

La preocupación por la desinformación impulsó el desarrollo de protocolos que garantizan la autenticidad de imágenes y videos.

8. Gobernanza de IA (AI TRiSM)

El concepto AI TRiSM, que engloba la gestión de confianza, riesgo y seguridad en sistemas de IA, se consolidó como un término fundamental para las empresas. Las organizaciones buscan mecanismos que permitan auditar modelos, evitar sesgos, reducir errores y proteger datos.

Este auge refleja la necesidad de regular tecnologías cada vez más autónomas.

9. Computación Híbrida (Hybrid Computing)

Los avances en hardware permitieron que la computación híbrida, que combina CPUs, GPUs y NPUs, se convierta en un estándar en laptops y dispositivos móviles. Esta arquitectura permite ejecutar modelos de IA localmente sin depender de la nube, una característica cada vez más valorada por los usuarios.

Computación Híbrida.

La tendencia evidencia un interés en equipos capaces de procesar de manera eficiente funciones avanzadas.

10. Wearables de Salud (Health Tech)

Los wearables de salud experimentaron un crecimiento significativo gracias a dispositivos que van más allá del seguimiento básico de actividad. Las nuevas generaciones de anillos inteligentes y sensores de glucosa no invasivos se enfocan en monitorear biomarcadores que permiten detectar irregularidades y anticipar posibles enfermedades.