Desmantelan fábrica de celulares Samsung Galaxy falsos: había Ultra, Fold, Flip y pedían hasta 500 dólares por cada uno

Las autoridades de India incautaron 512 teléfonos piratas, junto con 124 placas base, 138 baterías y 459 etiquetas IMEI, todas falsificadas y marcadas como “Hecho en Vietnam”

La policía india desmanteló una
La policía india desmanteló una fábrica que ensamblaba y vendía teléfonos Samsung Galaxy falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de India desmanteló una fábrica dedicada al ensamblaje y comercialización ilegal de teléfonos Samsung Galaxy falsificados. Según The Indian Express, las autoridades recuperaron 512 teléfonos móviles Samsung de gama alta falsos, incluidos modelos Ultra, Fold y Flip, además de 124 placas base, 138 baterías, 459 etiquetas IMEI falsas con la inscripción “Hecho en Vietnam” y herramientas especializadas para su ensamblaje.

Durante el operativo, fueron detenidas cuatro personas. De acuerdo con la policía, el grupo adquiría repuestos y accesorios en China, ensamblaba los dispositivos y luego colocaba etiquetas IMEI falsas antes de venderlos en el mercado. Los precios por unidad variaban entre 35.000 y 40.000 rupias (USD 389 y USD 445).

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para rastrear la cadena de suministro, identificar a los compradores y descubrir una red más amplia vinculada a la fabricación y venta de teléfonos móviles premium falsificados. Hasta el momento, Samsung no se ha pronunciado sobre el caso.

Las autoridades incautaron 512 móviles
Las autoridades incautaron 512 móviles Samsung de alta gama falsificados, entre ellos modelos Ultra, Fold y Flip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se halló en la fábrica de celulares Samsung Galaxy falsos

En la fábrica desmantelada por la policía de India, se hallaron 512 teléfonos móviles Samsung Galaxy de gama alta falsificados, entre ellos modelos Ultra, Fold y Flip.

Además, las autoridades incautaron 124 placas base, 138 baterías, 459 etiquetas IMEI falsas con la inscripción “Hecho en Vietnam” y diversas herramientas especializadas utilizadas para el ensamblaje de los dispositivos. Estos elementos evidencian la escala y el nivel de organización de la operación dedicada a la fabricación de teléfonos móviles premium falsos.

Samsung no se ha pronunciado
Samsung no se ha pronunciado sobre el caso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo puedo saber si mi Samsung es original

Determinar si un teléfono Samsung Galaxy es original resulta fundamental para evitar fraudes y garantizar la calidad del dispositivo.

Existen varios métodos prácticos para comprobar la autenticidad de un equipo. Uno de los pasos principales consiste en revisar la caja y el contenido: los productos legítimos presentan empaques de alta calidad, manuales en varios idiomas y accesorios oficiales.

Además, el número de serie y el IMEI, que aparecen tanto en la caja como en el propio teléfono, deben coincidir. Para verificar el IMEI, se puede marcar *#06# en el teclado del dispositivo; luego, es posible comprobarlo en el sitio oficial de Samsung.

Otra señal de autenticidad es la apariencia física del equipo: los acabados, materiales y logotipos de un Samsung original son precisos y no presentan errores de impresión ni ensamblaje.

Según la policía, el grupo
Según la policía, el grupo compraba piezas en China, armaba los equipos y les ponía etiquetas IMEI falsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema operativo también aporta pistas, ya que los teléfonos genuinos cuentan con la interfaz One UI y permiten actualizaciones de software directamente desde Samsung.

Se recomienda descargar la aplicación Samsung Members, que permite validar el producto y acceder a soporte oficial. Si el teléfono no reconoce la app o tiene dificultades para conectarse con los servicios de Samsung, podría tratarse de una falsificación. Ante cualquier duda, es recomendable acudir a un distribuidor autorizado para realizar una revisión profesional.

Qué hacer si compré un celular Samsung Galaxy falso

Si descubres que has comprado un Samsung Galaxy falso, es importante actuar con rapidez para minimizar las consecuencias.

En primer lugar, recopila toda la información posible sobre la compra: factura, comprobantes de pago, datos del vendedor y mensajes intercambiados. Esta documentación será esencial al presentar una denuncia o reclamación.

Comprobar si un Samsung Galaxy
Comprobar si un Samsung Galaxy es original es clave para evitar fraudes y asegurar su calidad. (Samsung)

A continuación, contacta al establecimiento donde adquiriste el dispositivo para informar la situación y solicitar la devolución del dinero o el reemplazo por un producto original.

Si la compra se realizó en línea, revisa las políticas de protección al comprador y presenta una reclamación a través de la plataforma utilizada. En muchos casos, los sitios de comercio electrónico ofrecen mecanismos de reembolso cuando se demuestra que el artículo es falsificado.

Se recomienda presentar una denuncia ante las autoridades locales o la oficina de defensa del consumidor, aportando todas las pruebas disponibles. Esto contribuye a combatir el mercado de falsificaciones y puede ayudar a evitar que otras personas sean víctimas del mismo fraude.

