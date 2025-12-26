Tecno

Todos los códigos de Free Fire para hoy 26 de diciembre: cómo canjearlos

Con códigos como BR43FMAPYEZZ o UVX9PYZV54AC, los usuarios pueden obtener diamantes, skins o personajes dentro del videojuego

Guardar
Este videojuego para móviles ofrece
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Free Fire se ha consolidado como uno de los videojuegos para teléfonos móviles más populares del mundo. Cada día, la plataforma ofrece una serie de códigos exclusivos destinados a que los usuarios accedan a recompensas especiales dentro del juego.

Estas claves permiten obtener personajes, skins y objetos únicos que mejoran la experiencia y otorgan ventajas a quienes logran canjearlas a tiempo.

Los códigos disponibles para el día 26 de diciembre de 2025 son:

  • BR43FMAPYEZZ
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
Los usuarios deben ingresar a
Los usuarios deben ingresar a cierta página web para reclamar los códigos. (Free Fire / Garena)

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

El proceso para canjear los códigos de Free Fire incluye los siguientes pasos:

  1. Ir al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Pulsar en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.
Los códigos le permiten a
Los códigos le permiten a los usuarios acceder a diamantes, skins y muchas más ventajas dentro del juego. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Qué hacer si un código de Free Fire no funciona

Ante un código de Free Fire que no responde, lo esencial es comprobar que fue ingresado sin errores, respetando letras mayúsculas, cifras y sin espacios adicionales. Si el problema continúa, es posible que la clave ya haya caducado o se hayan agotado los usos permitidos.

También es importante ingresar con la cuenta habitual del juego. Si todos los datos son correctos y el código permanece inválido, se recomienda probar con otro que aún esté activo.

Seguir este procedimiento es clave para garantizar el acceso a las recompensas disponibles.

Este juego se encuentra únicamente
Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Qué se puede reclamar con los códigos de Free Fire

Al reclamar un código de Free Fire, los usuarios pueden reclamar skins de personajes, aspectos para armas, mascotas, tickets de diamantes, cajas de botín y fragmentos de personajes, entre otras recompensas.

Estos elementos no solo modifican la apariencia de los avatares y el equipo, también pueden ofrecer ventajas funcionales, como mayor velocidad, resistencia o habilidades especiales en el campo de batalla.

Además, en ocasiones, los códigos entregan monedas de oro o diamantes, las dos principales monedas del juego, que pueden emplearse para adquirir artículos en la tienda oficial.

El juego se encuentra actualizándose
El juego se encuentra actualizándose con constancia. Suele añadir personajes nuevo cada tanto. (Free Fire / Garena)

Los códigos suelen tener una vigencia limitada y, en muchos casos, un número máximo de redenciones, por lo que es importante canjearlos lo antes posible para asegurarse de recibir los premios.

Con qué dispositivos es compatible Free Fire

Free Fire es compatible con dispositivos móviles que cumplan con los siguientes requisitos técnicos:

Dispositivos Android

  • Sistema operativo: Android 4.4 o superior
  • Procesador: Dual-core a 1.2 GHz
  • Memoria RAM: 1 GB
  • Almacenamiento interno: 1.5 GB o más.

Dispositivos iOS

  • Dispositivo: iPhone 6s o superior.
  • Sistema operativo: iOS 11 o superior.
  • Memoria RAM: 1 GB.
  • Almacenamiento interno: 8 GB o más.

Estos requisitos permiten una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.

Es posible que algunos códigos
Es posible que algunos códigos no estén disponibles o no funcionen en todas las regiones. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un videojuego de batalla en línea. Para comenzar a jugar, el primer paso es descargar la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS.

Una vez instalada, el usuario debe crear una cuenta o iniciar sesión con un perfil existente, que puede estar vinculado a redes sociales o al propio correo electrónico.

Al ingresar por primera vez, el juego ofrece un breve tutorial que explica los controles básicos, el sistema de movimiento y cómo interactuar con objetos dentro del mapa.

Es recomendable prestar atención a esta guía, ya que facilita la adaptación para nuevos jugadores. El objetivo principal es sobrevivir en una isla junto a otros 49 participantes, utilizando armas, vehículos y recursos que se encuentran dispersos en el escenario.

A medida que se avanza en las partidas, se desbloquean recompensas y se obtiene experiencia para mejorar las habilidades del personaje.

Temas Relacionados

Free FireCódigosDiamantesVideojuegoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Adiós al aire acondicionado tradicional: esta nueva tecnología promete enfriar el hogar y consumir un 80 % menos energía

Aunque ofrece importantes ventajas en ahorro, su rendimiento depende de factores como la humedad ambiental y requiere una fuente de agua constante

Adiós al aire acondicionado tradicional:

Las 5 configuraciones clave que debes hacer a tu router wifi para evitar ataques cibernéticos en 2026

Desactivar funciones vulnerables como WPS y crear una red independiente para invitados ayuda a limitar el acceso no autorizado y evitar la propagación de malware

Las 5 configuraciones clave que

Un ajuste poco conocido de Gmail permite eliminar correos spam de forma masiva sin afectar mensajes importantes

Con solo un clic, los usuarios pueden darse de baja de servicios y boletines que ya no les resultan útiles, sin tener que abrir cada correo ni acceder a enlaces externos

Un ajuste poco conocido de

Un nuevo Apple TV llegaría en 2026: tendría Apple Intelligence, una Siri renovada y mucho más

El dispositivo de streaming contaría con el chip A17 Pro, el mismo que integran el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max

Un nuevo Apple TV llegaría
DEPORTES
La sincera confesión de Kimi

La sincera confesión de Kimi Antonelli luego de su primer año en la Fórmula 1: “Lloré y sufrí mucho”

Nikola Jokic tuvo otra actuación deslumbrante en la NBA: batió un nuevo récord y se acerca al premio MVP

El mensaje de Anthony Joshua a la madre de Jake Paul tras el brutal KO y las inéditas imágenes desde el hospital

El piloto argentino que disfruta de sus vacaciones con el campeón de Fórmula 1 Lando Norris

El delantero de Boca Juniors que se disputan Peñarol y Nacional

TELESHOW
El impactante regalo que recibió

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Edith Hermida aclaró viejos rumores de romance con Beto Casella: “Era un histeriqueo”

Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video viral de su hija al volante

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita exigió el retiro

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país