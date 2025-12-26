Si no te gusta tu nombre de usuario de Gmail, podrás cambiarlo con está opción de Google

Google está habilitando el cambio de nombre de usuario en cuentas personales de Gmail.(Europa Press)

Google está trabajando en nueva función para Gmail que permitirá a los usuarios de cuentas personales cambiar su nombre de usuario en la dirección @gmail.com sin perder mensajes, archivos ni el acceso a los servicios vinculados.

Según la información actualizada de Google, esta opción está disponible inicialmente en India, por lo que debería llegar eventualmente a las demás regiones del mundo, aunque la compañía no ha comunicado fechas precisas para su despliegue global.

Cómo funcionará esta nueva opción

De acuerdo con el soporte oficial de Google, cualquier persona con una cuenta personal podrá modificar su nombre de usuario principal, una posibilidad antes reservada a cuentas empresariales o escolares bajo autorización administrativa. Esta novedad elimina el temor a perder correos electrónicos, archivos adjuntos o configuraciones asociadas, situación frecuente entre quienes desean actualizar su identificación tras años de uso.

La nueva opción evita perder mensajes y archivos al modificar la dirección de correo. (Google)

El sistema funcionará mediante la creación de un alias: la dirección antigua seguirá operativa, de modo que todos los mensajes enviados a ella serán redirigidos al nuevo nombre elegido. Así, la transición se realiza de forma transparente y segura para el usuario.

El proceso, detallado por la documentación de Google, se basa en el mecanismo de alias. Tras el cambio, todos los mensajes enviados a la dirección anterior continuarán llegando a la bandeja de entrada del nuevo usuario. Además, será posible utilizar la dirección antigua para acceder a aplicaciones de terceros y, dentro de los servicios de Google —como Drive, YouTube o Maps—, alternar entre la cuenta antigua y la nueva sin restricciones.

Este enfoque reduce el riesgo de pérdida de acceso y elimina la necesidad de crear cuentas adicionales, ofreciendo una transición ordenada para quienes buscan actualizar su identidad digital sin renunciar a información anterior ni a los contactos establecidos a lo largo de los años.

El sistema funcionará con alias, manteniendo operativa la dirección anterior. (Google)

Límites a tomar en cuenta

Existen restricciones que deben considerarse. Según el soporte oficial de Google, se podrá modificar la dirección hasta tres veces por cuenta, con el requisito de esperar doce meses entre cada cambio. Aunque el lanzamiento se ha centrado en India, aún no está claro cuándo estará disponible la función a escala mundial ni si la actualización llegará a todas las cuentas personales de Gmail de inmediato.

Estas condiciones buscan prevenir el uso fraudulento o las modificaciones reiteradas que podrían comprometer la seguridad del servicio.

Desde su creación en 2004, Gmail se ha consolidado como una de las plataformas de correo electrónico más utilizadas a nivel global. Cambiar la dirección principal fue durante años un desafío para quienes necesitaban sustituir un nombre poco profesional o elegido en la adolescencia, ya que solo los dominios administrados por empresas o instituciones permitían esta opción.

Los usuarios podrán alternar entre el nombre antiguo y el nuevo en todos los servicios de Google. (Google)

Función demandada por más de 20 años

La incorporación de esta funcionalidad responde a una demanda antigua en foros y comunidades, especialmente para quienes mantienen una dirección desde hace más de veinte años y desean que su identidad digital evolucione con su trayectoria personal y profesional. Según las fuentes consultadas, la decisión de Google responde a una necesidad real: hasta ahora, la única alternativa consistía en abrir una nueva cuenta, con la consiguiente pérdida de correos, archivos y conexiones previas.

Por el momento, tanto la documentación oficial como 9to5Google subrayan que la posibilidad de cambiar el nombre de usuario en Gmail solo está disponible mediante el soporte en hindi y con prioridad inicial para India. Aunque Google no ha precisado el calendario de expansión a otros mercados, se prevé que la función se extienda gradualmente en los próximos meses.

Persiste incertidumbre sobre la fecha exacta de implementación global y si todas las cuentas personales de Gmail estarán incluidas desde el inicio, aspectos que usuarios y especialistas continúan observando.

Actualmente, quienes esperan acceder a esta función fuera de India deberán estar atentos a futuras actualizaciones, ya que la llegada global podría producirse de manera progresiva en cualquier momento.