Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta se recargan: te ayudan a escuchar mejor y reproducen una banda sonora en vivo

La función Conversation Focus emplea los altavoces y la inteligencia artificial integrados en las gafas para aumentar el volumen de la voz de la persona con la que conversas

Los usuarios puede agregar una banda sonora a su vida desde Spotify. (Instagram: zuck)

Ahora, las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta pueden ayudarte a escuchar mejor a las personas cuando te encuentras en ambientes muy ruidosos con inteligencia artificial.

Esta función es especialmente útil si estás, por ejemplo, comiendo en un restaurante concurrido, viajando en tren o simplemente intentando seguir una conversación mientras escuchas música.

La herramienta Conversation Focus utiliza los altavoces de oído abierto e IA de las gafas para amplificar la voz de tu interlocutor.

Así, escucharás su voz un poco más fuerte, lo que facilita distinguir la conversación del ruido de fondo y te permite prestar atención a los momentos importantes.

Conversation Focus usa altavoces de
Conversation Focus usa altavoces de oído abierto e IA para amplificar la voz de quien habla contigo. (Meta)

Puedes ajustar fácilmente el nivel de amplificación deslizando el dedo por la patilla derecha de las gafas o desde la configuración en tu dispositivo móvil, adaptándolo así al volumen del entorno.

Además, estas gafas inteligentes ahora ofrecen una función para tener tu propia banda sonora en vivo con Spotify. Si ves la portada de un álbum o un paisaje, solo tienes que decir: “Oye Meta, reproduce una canción que combine con esta vista”. La inteligencia artificial seleccionará la música adecuada en tiempo real.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, compartió un video en el que prueba esta función mientras entrena boxeo; en ese momento, la IA eligió automáticamente la canción ‘The Sound of Silenc’, cuando recibió un golpe.

Las gafas ahora permiten escuchar
Las gafas ahora permiten escuchar tu propia música en tiempo real a través de Spotify. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Qué otras funciones tienen estas gafas inteligentes

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta integran diversas funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial, pensadas para facilitar la vida diaria y la interacción con el entorno. Entre sus principales características destacan:

  • Toma de fotos y videos manos libres: Permiten capturar imágenes o grabar videos solo con comandos de voz o mediante toques en la patilla, sin necesidad de usar el teléfono.
  • Transmisión en vivo: Puedes hacer directos en redes sociales como Facebook o Instagram directamente desde las gafas, compartiendo tu punto de vista en tiempo real.
  • Asistente de voz integrado: Ofrecen acceso al asistente de Meta, al que puedes hacer preguntas, pedir información, activar funciones de las gafas o controlar la música sin usar las manos.
Ray-Ban Meta y Oakley Meta
Ray-Ban Meta y Oakley Meta integran funciones avanzadas con IA para facilitar la vida diaria. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
  • Traducción instantánea: Las gafas pueden traducir frases y proporcionarte la traducción a través del altavoz, facilitando la comunicación en otros idiomas durante viajes o conversaciones internacionales.
  • Llamadas y mensajes: Permiten recibir y hacer llamadas, así como escuchar y responder mensajes, todo a través de los altavoces y el micrófono integrados.
  • Reproducción de música y podcast: Puedes escuchar canciones, listas de reproducción o tus podcast favoritos directamente desde las gafas, con una calidad de sonido optimizada.
  • Notificaciones inteligentes: Recibe notificaciones importantes de tus aplicaciones directamente en las gafas para que estés siempre informado sin sacar el teléfono.
Las Oakley Meta están orientadas
Las Oakley Meta están orientadas a deportistas y actividades al aire libre, con mayor resistencia y enfoque funcional. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

En qué se diferencian las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta

Las Oakley Meta se distinguen de las Ray-Ban Meta porque están pensadas especialmente para deportistas y quienes realizan actividades al aire libre, priorizando la durabilidad, la innovación tecnológica y la funcionalidad.

Por ejemplo, un corredor puede preguntar por rutas de senderismo cercanas, un surfista puede consultar el horario de la marea, y un ciclista puede saber si se espera nieve esa noche, todo sin detener su actividad ni mirar una pantalla.

Incorporan una cámara de 12
Incorporan una cámara de 12 MP capaz de capturar fotos y video en 3K, superando la resolución de las Ray-Ban Meta. (Instagram: k.mbappe / Ray-Ban)

Estas gafas cuentan con una cámara de 12 megapíxeles que permite tomar fotos y grabar videos en calidad 3K, una resolución superior a la de las Ray-Ban Meta.

Su autonomía es mayor, pudiendo alcanzar hasta ocho horas de uso continuo, y se pueden adquirir con lentes Oakley Prizm o Prizm Polarized, que ofrecen protección frente a rayos UV y resistencia ante impactos.

Si bien ambos modelos incluyen Meta AI, las Oakley Meta están orientadas a un uso más intenso, dentro y fuera de entornos deportivos.

