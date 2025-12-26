Tecno

CEO de Amazon Web Services afirma que reemplazar empleados junior con IA es "una de las cosas más tontas"

El director de Amazon Web Services advierte que priorizar la tecnología sobre la experiencia joven puede debilitar la innovación en el sector

Matt Garman, CEO de Amazon
Matt Garman, CEO de Amazon Web Services. (Amazon)

Matt Garman, director ejecutivo de Amazon Web Services, advirtió sobre el riesgo de reemplazar a los empleados junior por inteligencia artificial en el sector tecnológico.

En un episodio del podcast ‘Matthew Berman’, Garman contó una anécdota para expresar su postura:

“Estaba en un grupo de liderazgo y me decían: ‘Creemos que con la IA podemos reemplazar a todos nuestros empleados más jóvenes’. Yo pensé ‘Es una de las cosas más tontas que he oído en mi vida’“.

En ese sentido, destacó el valor estratégico que aportan los trabajadores jóvenes, especialmente en un contexto de creciente automatización y presión laboral.

Matt Garman explicó que sustituir
Matt Garman explicó que sustituir a los trabajadores junior por IA debilitaría el talento a largo plazo en el sector. (Reuters)

Según Garman, los empleados junior no solo representan una de las fuerzas laborales más asequibles para las compañías, sino que también son quienes más utilizan las herramientas de inteligencia artificial. El directivo alertó que prescindir de este segmento podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la industria.

Cuestionó la sostenibilidad de un modelo que prioriza la automatización sobre la formación y el desarrollo de talento humano, al señalar que, en el futuro, podría faltar personal con experiencia y conocimientos fundamentales.

Garman insistió en la importancia de que las empresas sigan contratando graduados y les brinden oportunidades para aprender a desarrollar software, resolver problemas y adoptar buenas prácticas. Subrayó que las habilidades más valiosas en la economía actual, marcada por la irrupción de la inteligencia artificial, no dependen de títulos universitarios específicos.

En su opinión, los jóvenes deben enfocarse en fortalecer el razonamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación, competencias que considera esenciales ante la rápida evolución tecnológica.

El directivo de Amazon Web
El directivo de Amazon Web Services resaltó que los jóvenes son quienes más aprovechan las nuevas herramientas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo juvenil se intensifica mientras los datos muestran un aumento del desempleo juvenil en el sector tecnológico.

De acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs, la tasa de desempleo de personas de 20 a 30 años en tecnología ha subido casi tres puntos porcentuales desde principios de 2024, un incremento que supera ampliamente el de la tasa general de desempleo en Estados Unidos. Además, el economista jefe de la firma, Jan Hatzius, proyectó que la inteligencia artificial generativa podría desplazar entre el 6% y el 7% de todos los trabajadores estadounidenses en el futuro.

Opiniones diversas sobre la IA

Las opiniones dentro de la industria tecnológica sobre la prescindibilidad de los empleados junior no son unánimes. Thomas Dohmke, director ejecutivo de GitHub, defendió recientemente el aporte de los ingenieros jóvenes, destacando que suelen ofrecer nuevas perspectivas y que, en muchos casos, han sido los primeros en adoptar la inteligencia artificial.

Datos recientes muestran un aumento
Datos recientes muestran un aumento del desempleo juvenil en tecnología, asociado al auge de la automatización.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dohmke señaló que las nuevas generaciones, desde estudiantes de secundaria hasta universitarios, pueden usar la IA con mayor rapidez gracias a su mentalidad abierta y su disposición a adoptar nuevas tecnologías.

En contraste, Jeff Dean, científico jefe de Google, sostuvo a principios de 2025 que la inteligencia artificial pronto podrá replicar las habilidades de un ingeniero de software junior, una realidad que, según sus estimaciones, podría materializarse en el plazo de un año.

La discusión sobre el futuro del empleo juvenil en el sector tecnológico y el papel de la inteligencia artificial permanece abierta. La advertencia de Garman pone de relieve la necesidad de mantener una base sólida de talento humano formado y experimentado para sostener el desarrollo tecnológico en el largo plazo.

