Steam regala 4 juegos y quedan horas para reclamarlos: cómo canjearlos en Navidad

Uno de ellos es Undercroft Warriors. Para obtenerlo, solo debes ingresar a tu cuenta de Steam desde el PC, buscar el juego en la tienda y elegir ‘Añadir a la biblioteca‘

Para reclamarlos gratis, entra a tu cuenta de Steam, busca cada juego en la tienda y elige "Añadir a la biblioteca".

Steam ofrece cuatro videojuegos gratuitos por Navidad, que puedes conservar de forma permanente. Los títulos incluidos son Train Sim World 6, The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors y Rat Quest.

Para obtenerlos sin costo, solo debes acceder a tu cuenta de Steam desde tu PC Gamer, buscar cada título en la tienda y seleccionar la opción ‘Añadir a la biblioteca’. Así, podrás disfrutar de estos juegos cuando quieras.

La promoción es por tiempo limitado, por lo que se recomienda actuar con rapidez para no perder la oportunidad.

Entre los juegos disponibles están Train Sim World 6, The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors y Rat Quest.

Cómo canjear estos videojuegos gratis en Steam

El paso a paso para canjear los videojuegos recién mencionados en Steam es el siguiente:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web oficial.
  2. En la barra de búsqueda, escribe el nombre de cada juego: Train Sim World 6, The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors y Rat Quest.
  3. Accede a la página de cada título.
  4. Selecciona ‘Añadir a la biblioteca’ u ‘Obtener gratis‘, según corresponda.
  5. Repite el proceso con cada videojuego disponible en la promoción.
  6. Una vez añadidos, los juegos quedarán guardados en tu biblioteca de Steam de forma permanente.

Recuerda que los títulos solo estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que es recomendable realizar el canje lo antes posible.

La oferta dura poco tiempo, así que conviene aprovecharla cuanto antes.

De qué tratan estos videojuegos gratis en Steam

Los videojuegos gratuitos disponibles en Steam abarcan distintos géneros y estilos:

  • Train Sim World 6.

Invita a descubrir el mundo de la simulación ferroviaria. El jugador debe dominar trenes en tres rutas nuevas, enfrentar desafíos variados y desbloquear habilidades, con la premisa de “esperar lo inesperado” en cada viaje.

  • The Deed: Dynasty.

Es una aventura de misterio y crimen. La historia sigue a tres miembros de una familia noble, separados por cinco siglos, pero unidos por intenciones vengativas. El jugador debe planificar cuidadosamente, plantar pruebas y escapar tras cometer un asesinato.

  • Undercroft Warriors.

Ofrece acción, donde se elige a uno de seis héroes para luchar contra hordas crecientes de enemigos. Cada personaje posee armas y habilidades únicas, y el objetivo es alcanzar la mayor puntuación posible. La rapidez es clave: cuanto más rápido se eliminan enemigos, mayor será el multiplicador de puntos.

The Deed: Dynasty es un juego de misterio y crimen que relata la vida de tres nobles, distanciados por cinco siglos pero ligados por deseos de venganza.
  • Rat Quest.

Es un juego de plataformas protagonizado por una rata cuya meta es alcanzar el queso. Cada salto es crucial y un error significa volver al inicio, lo que aumenta el nivel de dificultad y exige precisión en cada movimiento.

Estos títulos pueden descargarse gratuitamente por tiempo limitado y quedar guardados de forma permanente en la biblioteca de Steam.

Qué otros juegos se pueden encontrar en Steam

Steam alberga una de las bibliotecas de videojuegos más extensas y variadas del mundo, con títulos para todos los gustos y edades.

En la plataforma es posible encontrar desde producciones reconocidas internacionalmente, como la saga Grand Theft Auto, The Witcher 3: Wild Hunt o Cyberpunk 2077, hasta propuestas independientes que han logrado gran popularidad, como Hades, Celeste o Stardew Valley.

Steam reúne una de las colecciones de juegos más amplias y diversas del mundo, con opciones para todas las edades y preferencias.

El catálogo de Steam incluye géneros muy diversos: acción, aventura, estrategia, simulación, deportes, rol y multijugador en línea. También hay juegos de realidad virtual, novelas visuales y experiencias narrativas interactivas.

Muchos títulos cuentan con soporte para mods, lo que permite a la comunidad crear y compartir contenido adicional, ampliando así la vida útil y las posibilidades de cada juego.

Además, Steam ofrece lanzamientos continuos de nuevos juegos, así como ofertas periódicas y promociones temáticas que permiten adquirir títulos a precios reducidos. La plataforma también facilita la interacción con otros jugadores mediante foros, grupos y funciones sociales integradas.

En su tienda, los jugadores pueden calificar y dejar reseñas de los títulos, lo que facilita que otros usuarios tomen decisiones informadas antes de realizar una compra.

