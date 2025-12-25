Steam regala 4 juegos y quedan horas para reclamarlos: cómo canjearlos en Navidad

Para reclamarlos gratis, entra a tu cuenta de Steam, busca cada juego en la tienda y elige “Añadir a la biblioteca”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece cuatro videojuegos gratuitos por Navidad, que puedes conservar de forma permanente. Los títulos incluidos son Train Sim World 6, The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors y Rat Quest.

Para obtenerlos sin costo, solo debes acceder a tu cuenta de Steam desde tu PC Gamer, buscar cada título en la tienda y seleccionar la opción ‘Añadir a la biblioteca’. Así, podrás disfrutar de estos juegos cuando quieras.

La promoción es por tiempo limitado, por lo que se recomienda actuar con rapidez para no perder la oportunidad.

Cómo canjear estos videojuegos gratis en Steam

El paso a paso para canjear los videojuegos recién mencionados en Steam es el siguiente:

Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web oficial. En la barra de búsqueda, escribe el nombre de cada juego: Train Sim World 6, The Deed: Dynasty, Undercroft Warriors y Rat Quest. Accede a la página de cada título. Selecciona ‘Añadir a la biblioteca’ u ‘Obtener gratis‘, según corresponda. Repite el proceso con cada videojuego disponible en la promoción. Una vez añadidos, los juegos quedarán guardados en tu biblioteca de Steam de forma permanente.

De qué tratan estos videojuegos gratis en Steam

Los videojuegos gratuitos disponibles en Steam abarcan distintos géneros y estilos:

Train Sim World 6.

Invita a descubrir el mundo de la simulación ferroviaria. El jugador debe dominar trenes en tres rutas nuevas, enfrentar desafíos variados y desbloquear habilidades, con la premisa de “esperar lo inesperado” en cada viaje.

The Deed: Dynasty.

Es una aventura de misterio y crimen. La historia sigue a tres miembros de una familia noble, separados por cinco siglos, pero unidos por intenciones vengativas. El jugador debe planificar cuidadosamente, plantar pruebas y escapar tras cometer un asesinato.

Undercroft Warriors.

Ofrece acción, donde se elige a uno de seis héroes para luchar contra hordas crecientes de enemigos. Cada personaje posee armas y habilidades únicas, y el objetivo es alcanzar la mayor puntuación posible. La rapidez es clave: cuanto más rápido se eliminan enemigos, mayor será el multiplicador de puntos.

Rat Quest.

Es un juego de plataformas protagonizado por una rata cuya meta es alcanzar el queso. Cada salto es crucial y un error significa volver al inicio, lo que aumenta el nivel de dificultad y exige precisión en cada movimiento.

Qué otros juegos se pueden encontrar en Steam

Steam alberga una de las bibliotecas de videojuegos más extensas y variadas del mundo, con títulos para todos los gustos y edades.

En la plataforma es posible encontrar desde producciones reconocidas internacionalmente, como la saga Grand Theft Auto, The Witcher 3: Wild Hunt o Cyberpunk 2077, hasta propuestas independientes que han logrado gran popularidad, como Hades, Celeste o Stardew Valley.

El catálogo de Steam incluye géneros muy diversos: acción, aventura, estrategia, simulación, deportes, rol y multijugador en línea. También hay juegos de realidad virtual, novelas visuales y experiencias narrativas interactivas.

Muchos títulos cuentan con soporte para mods, lo que permite a la comunidad crear y compartir contenido adicional, ampliando así la vida útil y las posibilidades de cada juego.

Además, Steam ofrece lanzamientos continuos de nuevos juegos, así como ofertas periódicas y promociones temáticas que permiten adquirir títulos a precios reducidos. La plataforma también facilita la interacción con otros jugadores mediante foros, grupos y funciones sociales integradas.

En su tienda, los jugadores pueden calificar y dejar reseñas de los títulos, lo que facilita que otros usuarios tomen decisiones informadas antes de realizar una compra.