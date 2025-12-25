¿Es cierto que el teléfono móvil cargar más rápido en modo avión?

Activar el modo avión al cargar el móvil acelera la carga porque reduce el consumo al apagar WiFi, datos y Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el teléfono móvil con el modo avión activado permite acelerar el proceso, ya que al desactivar funciones como el WiFi, los datos móviles y el Bluetooth, el consumo de energía disminuye de forma significativa.

De acuerdo con la empresa española Yup Charge, al activar el modo avión mientras se carga el dispositivo, el tiempo para alcanzar el 100% de batería puede reducirse hasta en un 25%, ya que el teléfono no utiliza energía para mantener conexiones activas.

Esta opción resulta especialmente práctica para quienes necesitan disponer de su dispositivo completamente cargado en menos tiempo y desean optimizar al máximo cada minuto de carga.

Cuándo cargar el teléfono móvil en modo avión

Cargar el teléfono móvil en modo avión es una estrategia recomendada para quienes buscan reducir el tiempo necesario para alcanzar una carga completa.

El modo avión desactiva automáticamente todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, como WiFi, datos móviles, Bluetooth y, en algunos modelos, incluso el GPS. Al eliminar el consumo energético asociado a estas funciones, el teléfono destina la mayor parte de la energía recibida a recargar la batería, acelerando el proceso de carga de manera notable.

Activar el modo avión durante la carga, el tiempo para alcanzar el 100% de batería puede disminuir hasta en un 25%.

Esto se debe a que el dispositivo deja de gastar energía en mantener activas las sincronizaciones, notificaciones, descargas automáticas y demás procesos que requieren conexión a internet o redes. Así, el teléfono permanece en un estado de bajo consumo, optimizando el flujo de energía hacia la batería.

El modo avión resulta especialmente útil en situaciones en las que se dispone de poco tiempo para cargar el dispositivo, por ejemplo, antes de salir de casa, durante una escala en un viaje o en cualquier momento en que se necesite una recarga rápida.

También es una alternativa para quienes desean evitar distracciones o interrupciones durante el descanso, ya que al activar esta función no se reciben llamadas, mensajes ni notificaciones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al activar el modo avión, el teléfono queda incomunicado temporalmente, por lo que no será posible hacer o recibir llamadas ni utilizar servicios que dependan de la conectividad.

Por ello, se recomienda emplear esta estrategia en momentos puntuales y no como rutina habitual, equilibrando la necesidad de una carga rápida con la accesibilidad a las funciones esenciales del dispositivo.

De qué otras formas acelerar la carga del teléfono móvil

Existen diversas formas de acelerar la carga del teléfono móvil más allá de activar el modo avión. Una de las más efectivas es utilizar el cargador original y el cable adecuado, ya que están diseñados para proporcionar la potencia óptima que requiere el dispositivo.

Optar por cargadores de carga rápida certificados también puede reducir significativamente el tiempo necesario para alcanzar el 100% de batería.

Otra recomendación es apagar el teléfono durante la carga; de este modo, se elimina por completo el consumo de energía en segundo plano, permitiendo que toda la energía se destine a la batería.

Si no es posible apagarlo, se pueden cerrar aplicaciones en uso, desactivar la sincronización automática y reducir el brillo de la pantalla al mínimo.

Evitar el uso del teléfono mientras se carga también contribuye a acelerar el proceso, ya que actividades como ver videos, jugar o navegar en internet aumentan el consumo energético. Además, desconectar funciones innecesarias como el GPS, el Bluetooth y el WiFi ayuda a disminuir la demanda de energía.

Es recomendable evitar cargar el teléfono en puertos USB de computadoras, ya que suelen ofrecer menor potencia que los cargadores de pared. Siguiendo estos consejos, se puede optimizar el tiempo de carga y contar con el dispositivo listo en menos tiempo.