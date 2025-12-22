Conoce cuál es tu destino navideño con Gemini de Google

Este es juego creado con la función de Canvas integrada en Gemini. (X: googleespanol / Google / Emojipedia)

Google trae una nueva experiencia de Navidad de la mano de Gemini, su inteligencia artificial, que te va a permitir descubrir en que país vas a pasar esta fecha y qué va a ser tu cena.

Para descubrir cuál va a ser tu destino navideño, solo debes seguir estos pasos:

Ingresar al link: https://gemini.google.com/share/f9f33343747c Pulsa ‘Sortear destino navideño’. Esperar unos segundo por el resultado. Una vez tengas el resultado, puedes seleccionar nuevamente, hacer el sorteo o explorar la receta que te salió.

Este juego fue compartido por Google a través de su cuenta de X (antes Twitter) @googleespanol. En la misma publicación, la compañía explicó que esta experiencia fue creada a través de la función de Canvas.

Los usuarios pueden conocer más sobre del plato al pulsar 'Ver receta'. (Gemini / Google)

Cómo crear un juego en Gemini de Google

Para crear un juego en Gemini de Google, sigue estos pasos:

Ingresa Gemini. Puede ser desde la aplicación móvil o página web. Selecciona la opción de ‘Herramientas’ y pulsa ‘Canvas’. Añade el prompt de cómo deseas que sea tu juego. Entre más preciso seas, es mejor. Gemini desplegará su respuesta con el código. Prueba el juego generado por Gemini a partir de tu prompt. Se lo puedes enviar a tus contactos a través de la opción de ‘Compartir’.

Antes de compartir el juego con tus contactos, asegúrate de probarlo. (Gemini)

Qué consejos tener en cuenta al crear un juego en Gemini

Crear un juego en Gemini requiere atención a varios aspectos clave para garantizar una experiencia óptima. Uno de los consejos más importantes es redactar un prompt claro y preciso al habilitar la función de Canva, ya que esto facilita que el sistema interprete correctamente tus instrucciones y genere los elementos visuales adecuados.

Además, es fundamental probar el juego en diferentes etapas de desarrollo para detectar posibles errores o mejoras necesarias. Este proceso permite ajustar dinámicas, reglas y gráficos hasta lograr el resultado esperado.

Solo después de realizar los ajustes pertinentes conviene compartir el juego con otros contactos, asegurando que la experiencia sea fluida y atractiva para todos los usuarios.

Así, el desarrollo iterativo y la claridad en la comunicación con la herramienta se convierten en factores decisivos para el éxito del proyecto.

Gemini cuenta con la capacidad de generar el código. (Gemini / Google)

Qué más se puede hacer con Canvas de Gemini

La función Canvas de Gemini permite explorar múltiples posibilidades creativas más allá del desarrollo de juegos. Los usuarios pueden diseñar diagramas, mapas conceptuales, presentaciones visuales y prototipos interactivos con facilidad.

Esta herramienta resulta útil para planificar proyectos, organizar información compleja y visualizar procesos de manera intuitiva.

La integración con otros servicios de Gemini amplía sus capacidades, haciendo posible incorporar recursos multimedia, textos explicativos y elementos personalizados.

Canva puede generar código para diferentes proyectos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué otras experiencias de Navidad se pueden experimentar con Gemini

La inteligencia artificial de Gemini ofrece diversas experiencias para enriquecer la celebración navideña y hacer de la Navidad un momento más especial. Una de sus funciones más valoradas es la capacidad de ayudar a planificar la cena de Nochebuena.

Gemini puede sugerir menús personalizados según preferencias alimenticias, restricciones dietéticas y número de comensales, además de generar listas de compras organizadas y ofrecer recetas paso a paso para optimizar el tiempo en la cocina.

Otra experiencia destacada es la generación de ideas de regalo adaptadas a los gustos, edades e intereses de familiares y amigos.

Gemini puede ayudarte con ideas de regalo para tus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con proporcionar algunos datos clave, y la inteligencia artificial sugiere opciones creativas y originales, ayudando a evitar repeticiones y sorpresas poco acertadas. Evitar dar información personal.

Además, Gemini puede redactar mensajes personalizados para acompañar regalos, tarjetas o correos electrónicos, aportando un toque cálido y único a cada obsequio.

La herramienta también facilita la organización de juegos, dinámicas y actividades virtuales para compartir con seres queridos a distancia, desde trivias temáticas hasta intercambios de mensajes y fotos navideñas.