Google da la bienvenida a la Navidad y Año Nuevo con un Doodle lleno de color

Estas ilustraciones temporales del logotipo habitual de Google se crean para conmemorar fechas especiales, aniversarios, acontecimientos históricos o celebraciones culturales

Google celebra la llegada de
Google celebra la llegada de diciembre con un Doodle especial. (Google)

Google presentó un Doodle especial para celebrar el inicio de diciembre. La imagen muestra el nombre de la compañía decorado con un estilo festivo, coronado por una guirnalda de luces navideñas.

Las luces, de diversos colores —rojo, amarillo, verde, azul y rosa—, se muestran encendidas y aportan un aspecto alegre, característico de la temporada de fiestas.

Este Doodle se visualiza en la mayoría de los países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Argentina, Perú y México, además de Estados Unidos, partes de Europa, Asía, África y Oceanía.

Google conmemora diversas fechas a
Google conmemora diversas fechas a través del Doodle. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cabe señalar que los Doodles son modificaciones temporales del logotipo habitual de Google, diseñadas para conmemorar fechas especiales, aniversarios, acontecimientos históricos o celebraciones culturales en diferentes partes del mundo.

Estas ilustraciones buscan destacar eventos relevantes y conectar con los usuarios a través de creatividad y originalidad.

Cómo son los Doodles de Google en Navidad

Durante la Navidad, Google suele presentar Doodles especiales. En años anteriores, la compañía ha destacado fechas como el 24 de diciembre con los siguientes diseños:

  • 2019.

El Doodle muestra el logotipo de Google acompañado por un pequeño personaje sobre una base dorada, como si observara o interactuara con la escena. El diseño sencillo y colorido transmite un ambiente festivo, típico de las celebraciones de fin de año.

Los Doodle son figuras temáticas
Los Doodle son figuras temáticas de Google. (Google)
  • 2018.

La imagen presenta el logo de Google sobre un fondo azul nocturno decorado con estrellas, nubes y casas iluminadas. La escena recrea un entorno sereno y navideño, evocando pueblos celebrando las festividades.

  • 2017.

En este caso, el diseño resulta más artesanal. El nombre de Google aparece rodeado de hojas, ramas, animales y pequeños símbolos festivos, con un estilo que recuerda a bordados o ilustraciones tradicionales propias del invierno.

  • 2016.

El Doodle muestra personajes redondos y coloridos ubicados en los arcos de un edificio gris cubierto de nieve y carámbanos. Cada personaje realiza una acción distinta, creando una escena simpática y festiva en un ambiente invernal.

  • 2015.

El diseño utiliza un estilo geométrico y tonos fríos. Aparecen varias construcciones con formas triangulares y patrones circulares decoradas con luces, evocando paisajes nevados y arreglos luminosos propios de la Navidad.

Google celebra cada año la
Google celebra cada año la Navidad con un Doodle especial. (Google)
  • 2014.

Aquí, el logo de Google se muestra sobre una cinta azul decorativa. En la parte inferior, un personaje vestido con ropa invernal tira de un trineo cargado de regalos, generando una escena alegre y característica de las fiestas.

Cuál es el origen de los Doodles de Google

El origen de los Doodles de Google se remonta a 1998, poco después de la creación de la compañía.

Los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, diseñaron el primer Doodles como una manera informal de avisar a los usuarios sobre su ausencia en la oficina: modificaron el logotipo de Google al añadir un pequeño muñeco detrás de la segunda “o”, haciendo referencia al festival Burning Man.

Desde aquel momento, la práctica de alterar el logotipo para conmemorar acontecimientos especiales comenzó a ganar popularidad dentro de la empresa.

Este fue el primer Doodle
Este fue el primer Doodle de Google. Fue publicado en agosto de 1998. (Google)

Con los años, los Doodles evolucionaron para celebrar fechas importantes, aniversarios, días festivos, logros científicos y figuras históricas de relevancia mundial.

El equipo de “doodlers”, conformado por ilustradores e ingenieros de Google, es el encargado de diseñarlos e implementarlos en la página principal. Estos diseños se adaptan a eventos culturales y tradiciones propias de cada país, conectando así con millones de usuarios alrededor del mundo.

La variedad de estilos y temáticas ha permitido que los Doodles sean reconocidos por su creatividad y capacidad para destacar hechos significativos de manera interactiva y educativa.

Hoy, los Doodles de Google se han convertido en una parte distintiva de la identidad de la compañía, celebrando eventos globales y regionales a través de ilustraciones que sorprenden a diario a los usuarios.

