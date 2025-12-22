5 trucos para tomar fotos inolvidables con el celular en Nochebuena y Navidad

Aprende a tomar las mejores fotografías con tu smartphone durante la Noche Buena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad se reconoce por las novenas, los villancicos y el despliegue de luces que ilumina calles, hogares y parques en todas las ciudades, todo esto unido a las fotos con el celular, por eso en Infobae Tecno daremos 5 recomendados únicos para tener los mejroes recuerdos.

Según expertos de la marca de celulares vivo, existen técnicas fundamentales para obtener imágenes nítidas y emotivas durante la Nochebuena y Navidad, aprovechando los recursos del smartphone y la atmósfera particular de la Navidad.

Expertos revelan estrategias sencillas para capturar la esencia de la Navidad en Colombia usando teléfonos inteligentes, aprovechando las luces, los ángulos y los modos especiales de los dispositivos actuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturar el espíritu de estas celebraciones a través de fotografías nocturnas con el teléfono móvil se ha convertido en una práctica común para mantener vivos los momentos compartidos con familia y amigos.

Trucos para tomar fotos perfectas con el celular

Aprovecha la iluminación de Navidad

Las velas, los árboles decorados y las guirnaldas de luces aportan una fuente luminosa característica. Integrar estos elementos como parte de la composición ayuda a obtener imágenes con profundidad y calidez. La sugerencia es acercarse a los focos de luz, utilizar diferentes ángulos y permitir que el resplandor resalte rostros y detalles importantes.

Acercarse a la luz del árbol o de una vela puede enfatizar una expresión o detalle sin que la escena pierda autenticidad. Si bien algunos teléfonos incorporan funciones automáticas para ajustar el brillo y la temperatura de color, es posible mejorar la ambientación favoreciendo las fuentes luminosas del entorno en el encuadre.

Busca un buen ángulo y encuadre con el smartphone

Las reuniones en estas fechas suelen reunir a muchas personas. Para que nadie quede fuera de la foto, conviene utilizar el modo panorámico o el lente ultra gran angular del dispositivo, si está disponible.

Encuadrar de forma que tanto los participantes como las decoraciones formen parte de la misma imagen aporta contexto y realza el ambiente festivo. Es recomendable procurar que la cámara esté a la altura adecuada para mantener proporciones naturales y buscar fondos iluminados que destaquen la escena.

Fotografía nocturna en Navidad: guía para registrar momentos únicos con tu dispositivo móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovecha el recurso de la selfie para retratos claros

Tomar selfies o retratar pequeños grupos bajo la luz de las decoraciones puede resultar en imágenes con sombras marcadas. Para lograr nitidez y detalle, resulta útil ubicar la cámara de modo que la luz principal incida directamente sobre los rostros.

Los expertos sugieren emplear la luz del árbol, de una lámpara o incluso la linterna del móvil para iluminar de frente, evitando fuertes contrastes y sombreado en los rasgos. Seleccionar un fondo con luces desenfocadas genera un bokeh (calidad estética del desenfoque) atractivo, ideal para retratos que denoten calidez navideña.

“El vivo V60 Lite 5G integra una cámara frontal de 32 MP que permite obtener selfies y autorretratos claros y naturales incluso en condiciones de contraluz. La clave es acomodar la cámara en un ángulo donde la luz favorezca las expresiones y aprovechar la iluminación de frente siempre que sea posible, para que cada captura mantenga detalle en los rasgos”, explicó vivo.

Cómo grabar un video perfecto con el teléfono

Durante la Navidad las actividades no se detienen: reuniones familiares, bailes y juegos se mezclan constantemente. Al grabar videos en estos contextos, es importante mantener la cámara lo más estable posible para lograr capturas fluidas. Se recomienda emplear ambas manos y utilizar superficies firmes o trípodes móviles cuando sea posible.

Además, grabar en alta resolución favorecerá la nitidez al registrar detalles como el encendido de velas, el intercambio de regalos o la interacción entre varios participantes. Ajustar el balance de blancos manualmente en aplicaciones de cámara puede evitar que las luces navideñas distorsionen los colores de fondo.

Especialistas explican cómo combinar la iluminación festiva y las funciones de los smartphones para obtener imágenes vibrantes y auténticas en ambientes nocturnos durante la temporada navideña - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegúrate del estado y capacidad de la batería del smartphone

Las celebraciones decembrinas pueden extenderse desde la tarde hasta la madrugada, con múltiples oportunidades para fotografiar y grabar. Para asegurar que el teléfono esté siempre disponible, es esencial comenzar la jornada con la batería llena y llevar un cargador portátil o cable de recarga rápida.

Algunos dispositivos integran herramientas para optimizar el consumo energético y preservar la vida útil de la batería, por lo que se sugiere activarlas en jornadas largas. Dejar el brillo de la pantalla en niveles medios y cerrar aplicaciones en segundo plano puede ayudar a reservar energía.

La fotografía nocturna en Navidad combina técnica, observación y espontaneidad. Más allá de las prestaciones tecnológicas, lo valioso es identificar los gestos únicos y los momentos que reflejan la autenticidad de las fiestas.