La IA de Google llega a las cocinas: este es el anuncio de Gemini y Samsung para los alimentos

Samsung y Google integran la inteligencia artificial de Gemini en neveras para optimizar la gestión de alimentos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung y Google desarrollaron tecnología para llevar la inteligencia artificial de Gemini a las neveras de la empresa, y lograr que el electrodoméstico tenga una mayor autonomía en la gestión de los alimentos del hogar.

Este anuncio se da en la antesala del CES 2026, la feria tecnológica que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero, donde la compañía exhibirá estas innovaciones.

Cómo son las neveras con inteligencia artificial

El refrigerador Bespoke AI Refrigerator Family Hub es el dispositivo que mostrará estas novedades, con la incorporación de IA Vision mejorada con funciones habilitadas por Google Gemini. Esta alianza supone la integración, por primera vez, de herramientas de inteligencia artificial en un frigorífico doméstico.

Hasta la edición anterior, la gama Bespoke AI podía identificar hasta 37 clases de alimentos frescos y 50 tipos de productos procesados previamente registrados en la memoria del electrodoméstico.

La nueva tecnología permite identificar y registrar automáticamente alimentos procesados y personalizados en el inventario del frigorífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de Google Gemini, el reconocimiento de alimentos ha avanzado de manera considerable: la nevera ahora puede identificar numerosos artículos procesados sin necesidad de un registro detallado, incorporando automáticamente sus nombres en el inventario para mayor comodidad de los usuarios.

Además, detecta y añade fácilmente alimentos etiquetados de forma personalizada, por ejemplo, aquellos almacenados en envases personales, mejorando la organización y el control de los ingredientes.

El sistema, basado en cámaras y algoritmos de visión por computadora, reconoce los productos con una mayor precisión. Esta funcionalidad permite gestionar la lista de la compra y el almacenamiento de una manera más clara y sencilla, eliminando la necesidad de revisar cada compartimento en busca de algún ingrediente olvidado.

En lugar de depender de registros manuales, el sistema aprende con el uso, permitiendo que el inventario se mantenga actualizado de manera automática y que se puedan planificar recetas o compras a partir de ingredientes realmente disponibles.

La inteligencia artificial ayuda a evitar el desperdicio de alimentos al alertar sobre productos almacenados por más tiempo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial añade valor al detectar alimentos almacenados por más tiempo y ofrecer alertas para su consumo, evitando desperdicios.

Esta línea también tendrá cambios en su diseño. Entre ellos destaca la nueva versión con puertas francesas (dobles), que presentan una estética metalizada adaptada para integrarse con naturalidad en la cocina moderna. Estos modelos implementan laterales de apenas 4 mm, lo que facilita su instalación en espacios ajustados gracias a un diseño compacto “sin holgura”.

En comparación con versiones previas, la profundidad de las puertas se ha reducido unos 50 mm, posibilitando un acceso más sencillo a los cajones y a los alimentos, con puertas que pueden abrirse completamente para máxima comodidad.

A esto se suma la introducción de la puerta transparente AutoView, que permite observar el interior de la nevera sin necesidad de abrirla, ayudando a conservar el frío y reduciendo el consumo energético.

Cómo saber elegir un refrigerador que no consuma mucha energía

Elegir un refrigerador eficiente es clave para ahorrar energía y dinero a largo plazo sin renunciar a la buena conservación de los alimentos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este electrodoméstico representa cerca del 30% del consumo eléctrico de la casa, ya que está conectado de forma continua.

Elegir un frigorífico eficiente con etiqueta energética clase A reduce el consumo eléctrico y el impacto ambiental en el hogar. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Modelos pequeños o eficientes consumen en torno a 500 kWh al año, mientras que los de gran tamaño pueden superar los 1.100 kWh, lo que deriva en diferencias de hasta 30 euros anuales en la factura eléctrica.

Para identificar un equipo eficiente, la etiqueta energética resulta fundamental. Optar por frigoríficos de clase A o similares garantiza menor gasto y menor impacto ambiental. Las etiquetas, además, informan sobre el consumo anual, permitiendo comparar alternativas antes de decidir.

El tamaño adecuado es otro factor decisivo. Un frigorífico más grande conlleva un mayor costo energético, por lo que conviene ajustar el volumen a la cantidad de personas y el tipo de alimentos que se almacenan. Evitar la compra de equipos más grandes de lo necesario ayuda a controlar los gastos.

La ubicación también influye: debe instalarse lejos de fuentes de calor y no en lugares expuestos al sol. Dejar un pequeño espacio respecto a la pared permite una mejor ventilación. Una limpieza frecuente en la parte trasera optimiza el funcionamiento y reduce el consumo.