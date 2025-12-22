Año Nuevo Chino 2026: fecha de inicio, animal, significado y más preguntas en Google

Una de las dudas más comunes es qué animal representará 2026: será el Caballo de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Año Nuevo Chino 2026, también conocida como Fiesta de la primavera, comenzará el 17 de febrero y finalizará con el Festival de los Faroles el 3 de marzo de 2026.

Aunque todavía faltan varios meses para el evento, ya hay un aumento de búsquedas en Google relacionadas con la celebración. Una de las consultas más frecuentes es cuál será el animal que representará el año 2026: en este caso será el caballo de fuego.

En la cultura china, este símbolo representa energía, audacia, pasión y transformación; promueve la acción, la creatividad y el cambio, aunque también señala la importancia de controlar la impulsividad.

El Año Nuevo Chino es la festividad más importante del calendario lunar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación todas las preguntas resueltas que los usuarios están realizando referentes al Año Nuevo Chino 2026 en Google:

Cuándo comienza y termina el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero de 2026 y finaliza el 5 de febrero de 2027; no debe confundirse con la celebración, que dura solo 15 días.

La diferencia está en que el año lunar marca un periodo completo dentro del calendario chino y define el signo y el elemento que rigen durante meses, mientras que la celebración corresponde a un conjunto de festividades tradicionales que se concentran en las primeras dos semanas, desde la víspera hasta el Festival de los Faroles, con rituales, reuniones familiares y eventos culturales.

Durante esta celebración, es tradicional vestirse de rojo para atraer éxitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026

En el Año Nuevo Chino 2026, el animal protagonista será el caballo de fuego. Según la cultura de este país, dicho animal se caracteriza por representar una etapa de gran energía, dinamismo, transformación y oportunidades para el desarrollo tanto personal como profesional.

Cuál es el significado del Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino es la festividad más importante del calendario tradicional chino y marca el inicio de un nuevo año según el calendario lunar, que suele coincidir entre finales de enero y mediados de febrero.

También conocido como Festival de la Primavera, simboliza el renacimiento, la renovación y la esperanza de prosperidad para el ciclo que comienza.

Durante esta celebración, las familias se reúnen, rinden homenaje a los ancestros y participan en rituales destinados a atraer la buena fortuna, la salud y la abundancia.

La celebración está llena de tradiciones y símbolos, como adornar los hogares de rojo para atraer la buena suerte, encender fuegos artificiales para alejar la mala energía y regalar sobres rojos con dinero a los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiesta está cargada de símbolos y costumbres, como decorar las casas con rojo, color asociado a la suerte, lanzar fuegos artificiales para ahuyentar los malos espíritus y entregar sobres rojos con dinero a los niños como augurio de bienestar.

Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, lo que añade un significado especial y cultural según el ciclo zodiacal.

Qué tradiciones hay en el Año Nuevo Chino

Entre las tradiciones más extendidas y simbólicas del Año Nuevo Chino se encuentran:

La cena de reunión familiar.

En la víspera del Año Nuevo, las familias se reúnen para compartir un banquete donde no faltan platos típicos.

Decoraciones rojas.

Los hogares y las calles se decoran con farolillos, carteles y papel recortado de color rojo, símbolo de buena suerte y protección contra infortunios.

En la víspera, las familias se reúnen para compartir un banquete con platos típicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuegos artificiales y petardos.

Se encienden para ahuyentar a los malos espíritus y dar la bienvenida al nuevo año con alegría y optimismo.

Envío de Sobres Rojos (hongbao).

Adultos entregan sobres rojos con dinero a los niños y a veces a empleados o personas jóvenes, como augurio de prosperidad y felicidad para el año entrante.

Danzas del León y del Dragón.

Espectáculos tradicionales que se presentan en plazas y calles, pensados para traer buena fortuna y espantar a los malos espíritus.

Visitas y saludos.

Durante los días de la celebración, se visita a familiares y amigos para desearse mutuamente felicidad y éxito en el nuevo ciclo.