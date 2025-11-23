Conoce las novedades de Google Maps que podrás aprovechar en Navidad y Año Nuevo

La pestaña Explorar, mejorada con IA, te sugiere lugares y eventos de moda en tu ciudad o ciudad de destino. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Imagen ilustrativa Infobae)

La temporada de Navidad y Año Nuevo es sinónimo de viajes, reencuentros familiares y exploración de nuevos lugares, y Google Maps ha lanzado funciones ideales para aprovechar al máximo estos días de movimiento intenso. Las últimas actualizaciones están diseñadas para facilitar la planificación de actividades, la organización de traslados y la gestión de la movilidad en fechas señaladas, cuando la app se vuelve una aliada insustituible.

Funciones de Google Maps perfectas para fiestas y vacaciones

Una de las herramientas más útiles para Navidad y Año Nuevo es la guía local potenciada por Gemini, la inteligencia artificial de Google. Al buscar tu destino y activar una ruta, recibirás recomendaciones inteligentes sobre restaurantes con menú especial de temporada, actividades recreativas, hoteles festivos y eventos locales destacados.

Esta función es clave para quienes desean descubrir nuevos lugares donde celebrar cenas, compartir con amigos y familiares o participar en actividades culturales propias de las fiestas.

La guía local impulsada por Gemini, la IA de Google, podría ser una herramienta útil para Navidad y Año Nuevo. (Google Maps)

Otra función especialmente relevante es la predicción de disponibilidad de cargadores para coches eléctricos. Dado que los desplazamientos durante las vacaciones suelen aumentar, conocer con anticipación la ocupación de las estaciones de carga ayuda a planificar rutas, evitar esperas y asegurar que tus trayectos sean eficientes y sin contratiempos, incluso si viajas largas distancias.

La nueva opción de publicar reseñas anónimas también puede ser valiosa en estas fiestas, ya que facilita compartir opiniones sinceras sobre restaurantes y comercios visitados durante las reuniones navideñas o el fin de año, sin vincular la identidad real del usuario, protegiendo la privacidad durante celebraciones concurridas o visitas a nuevos sitios.

Por último, la pestaña Explorar, mejorada con inteligencia artificial, te sugiere lugares y eventos de moda en tu ciudad o ciudad de destino. Así, puedes encontrar ferias navideñas, mercados locales, rutas gastronómicas o celebraciones de Año Nuevo recomendadas por la comunidad y adaptadas a la fecha, facilitando que no te pierdas las mejores experiencias estacionales.

Google Maps ha lanzado funciones ideales para aprovechar al máximo las fiestas de fin de año. REUTERS/Dado Ruvic

Estas funciones, incorporadas justo a tiempo para la temporada alta de viajes y celebraciones, hacen de Google Maps el compañero perfecto para organizar y disfrutar cada momento durante Navidad y Año Nuevo, asegurando comodidad, eficiencia y una experiencia enriquecida en cada destino.

Así opera el asistente de voz en la nueva experiencia de Google Maps

El asistente de voz integrado en Google Maps permite a los usuarios buscar ubicaciones, consultar servicios disponibles y añadir eventos directamente al calendario personal, todo a través de comandos hablados. Esta modalidad resulta especialmente útil, ya que elimina la necesidad de interacción manual, siempre y cuando se hayan concedido los permisos correspondientes.

La implementación de esta funcionalidad comenzará a desplegarse junto con Gemini en todas las regiones compatibles, llegando gradualmente tanto a dispositivos Android como iOS, y pronto estará también presente en Android Auto. Así, Google Maps avanza en su misión de facilitar la navegación y promover la seguridad vial al liberar las manos del conductor durante la conducción.

El asistente de voz de Google Maps facilita la búsqueda de lugares, consulta de servicios y la incorporación de eventos al calendario. (Difusión)

Gestión colaborativa del tráfico y asistencia en ruta con IA

La última actualización lleva el reporte de incidencias de tránsito a un nuevo nivel, permitiendo a los usuarios informar rápidamente sobre accidentes, inundaciones o atascos en el trayecto mediante simples comandos de voz como “veo un accidente” o “tráfico lento en el carril derecho”.

La inteligencia artificial de Gemini se encarga de analizar estos reportes en tiempo real, ajustando automáticamente las rutas y alertando a otros conductores sobre la situación.

Google Maps utiliza su extensa base de datos, respaldada por información sobre más de 250 millones de lugares y el apoyo de Street View, para ofrecer instrucciones basadas en puntos de referencia visuales y no solo coordenadas. De esta manera, las indicaciones resultan más intuitivas y ayudan a los usuarios a maniobrar con mayor facilidad y precisión al conducir.