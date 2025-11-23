Tecno

Conoce las novedades de Google Maps que podrás aprovechar en Navidad y Año Nuevo

La guía local de Gemini proporciona rutas y recomendaciones de restaurantes con menús especiales para las fiestas de fin de año

Guardar
La pestaña Explorar, mejorada con
La pestaña Explorar, mejorada con IA, te sugiere lugares y eventos de moda en tu ciudad o ciudad de destino. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Imagen ilustrativa Infobae)

La temporada de Navidad y Año Nuevo es sinónimo de viajes, reencuentros familiares y exploración de nuevos lugares, y Google Maps ha lanzado funciones ideales para aprovechar al máximo estos días de movimiento intenso. Las últimas actualizaciones están diseñadas para facilitar la planificación de actividades, la organización de traslados y la gestión de la movilidad en fechas señaladas, cuando la app se vuelve una aliada insustituible.

Funciones de Google Maps perfectas para fiestas y vacaciones

Una de las herramientas más útiles para Navidad y Año Nuevo es la guía local potenciada por Gemini, la inteligencia artificial de Google. Al buscar tu destino y activar una ruta, recibirás recomendaciones inteligentes sobre restaurantes con menú especial de temporada, actividades recreativas, hoteles festivos y eventos locales destacados.

Esta función es clave para quienes desean descubrir nuevos lugares donde celebrar cenas, compartir con amigos y familiares o participar en actividades culturales propias de las fiestas.

La guía local impulsada por
La guía local impulsada por Gemini, la IA de Google, podría ser una herramienta útil para Navidad y Año Nuevo. (Google Maps)

Otra función especialmente relevante es la predicción de disponibilidad de cargadores para coches eléctricos. Dado que los desplazamientos durante las vacaciones suelen aumentar, conocer con anticipación la ocupación de las estaciones de carga ayuda a planificar rutas, evitar esperas y asegurar que tus trayectos sean eficientes y sin contratiempos, incluso si viajas largas distancias.

La nueva opción de publicar reseñas anónimas también puede ser valiosa en estas fiestas, ya que facilita compartir opiniones sinceras sobre restaurantes y comercios visitados durante las reuniones navideñas o el fin de año, sin vincular la identidad real del usuario, protegiendo la privacidad durante celebraciones concurridas o visitas a nuevos sitios.

Por último, la pestaña Explorar, mejorada con inteligencia artificial, te sugiere lugares y eventos de moda en tu ciudad o ciudad de destino. Así, puedes encontrar ferias navideñas, mercados locales, rutas gastronómicas o celebraciones de Año Nuevo recomendadas por la comunidad y adaptadas a la fecha, facilitando que no te pierdas las mejores experiencias estacionales.

Google Maps ha lanzado funciones
Google Maps ha lanzado funciones ideales para aprovechar al máximo las fiestas de fin de año. REUTERS/Dado Ruvic

Estas funciones, incorporadas justo a tiempo para la temporada alta de viajes y celebraciones, hacen de Google Maps el compañero perfecto para organizar y disfrutar cada momento durante Navidad y Año Nuevo, asegurando comodidad, eficiencia y una experiencia enriquecida en cada destino.

Así opera el asistente de voz en la nueva experiencia de Google Maps

El asistente de voz integrado en Google Maps permite a los usuarios buscar ubicaciones, consultar servicios disponibles y añadir eventos directamente al calendario personal, todo a través de comandos hablados. Esta modalidad resulta especialmente útil, ya que elimina la necesidad de interacción manual, siempre y cuando se hayan concedido los permisos correspondientes.

La implementación de esta funcionalidad comenzará a desplegarse junto con Gemini en todas las regiones compatibles, llegando gradualmente tanto a dispositivos Android como iOS, y pronto estará también presente en Android Auto. Así, Google Maps avanza en su misión de facilitar la navegación y promover la seguridad vial al liberar las manos del conductor durante la conducción.

El asistente de voz de
El asistente de voz de Google Maps facilita la búsqueda de lugares, consulta de servicios y la incorporación de eventos al calendario. (Difusión)

Gestión colaborativa del tráfico y asistencia en ruta con IA

La última actualización lleva el reporte de incidencias de tránsito a un nuevo nivel, permitiendo a los usuarios informar rápidamente sobre accidentes, inundaciones o atascos en el trayecto mediante simples comandos de voz como “veo un accidente” o “tráfico lento en el carril derecho”.

La inteligencia artificial de Gemini se encarga de analizar estos reportes en tiempo real, ajustando automáticamente las rutas y alertando a otros conductores sobre la situación.

Google Maps utiliza su extensa base de datos, respaldada por información sobre más de 250 millones de lugares y el apoyo de Street View, para ofrecer instrucciones basadas en puntos de referencia visuales y no solo coordenadas. De esta manera, las indicaciones resultan más intuitivas y ayudan a los usuarios a maniobrar con mayor facilidad y precisión al conducir.

Temas Relacionados

Google MapsAppGoogleNavidadAño NuevoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google añade anuncios al Modo IA, la función basada en Gemini

Las tarjetas publicitarias, que ya han sido reportadas por usuarios de redes sociales como X, aparecen únicamente después de la respuesta de IA

Google añade anuncios al Modo

Qué es la Deep Web y cómo se puede acceder

El contenido de la Deep Web queda fuera del alcance de Google y otros buscadores por motivos como la necesidad de autenticación, protección de la privacidad, entre otros

Qué es la Deep Web

Qué se arriesga al compartir datos biométricos a través del escaneo de iris

La captura biométrica del iris implica riesgos para los usuarios, especialmente en lo que respecta a la protección a largo plazo de la identidad y la información personal

Qué se arriesga al compartir

No son los médicos o los abogados: Sam Altman reveló cuál será el primer trabajo reemplazado por la IA

El CEO de OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, señaló que empleos que requieren interacción humana tendrán mayor resistencia a la automatización, mientras que tareas áreas de soporte al cliente van a desaparecer

No son los médicos o

Adiós a las estafas telefónicas: no devuelvas llamadas o WhatsApp a números con estos prefijos

Autoridades alertan sobre fraudes telefónicos que usan códigos de países como Costa de Marfil o Albania, para generar cargos elevados y poner en riesgo datos personales y financieros de los usuarios

Adiós a las estafas telefónicas:
DEPORTES
Boca Juniors le gana al

Boca Juniors le gana al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con gol de Lionel Messi, Inter Miami le gana al Cincinnati y obtiene el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

Italia venció a España en la final de la Copa Davis y se coronó campeón por tercera vez consecutiva

TELESHOW
El casamiento de Malena Ratner,

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Venezuela: denuncian al

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro

Referéndum en Eslovenia: la ley de muerte asistida quedó suspendida tras el rechazo del 53% del electorado

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario