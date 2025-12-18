Cómo aplicar la inteligencia artificial en las fiestas de fin de año, según Gemini y ChatGPT

Según ChatGPT, la IA posibilita la creación de tarjetas digitales, mensajes y hasta videoclips navideños. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha revolucionado la manera en la que se organizan y disfrutan las celebraciones de fin de año. Gracias a las capacidades de análisis, gestión y creatividad de las plataformas inteligentes, organizar una fiesta ahora puede ser mucho más eficiente, original y personalizada. Herramientas como los asistentes virtuales conversacionales han demostrado que su impacto va más allá del ámbito digital, potenciando cada aspecto de los encuentros sociales y familiares.

A continuación, se presentan dos enfoques para aplicar la inteligencia artificial en las celebraciones de fin de año: uno desde la perspectiva de ChatGPT y otro desde la visión propuesta por Gemini.

Planificación estratégica y dinamismo festivo: la visión de Gemini

La perspectiva de Gemini profundiza en la aplicación práctica de la IA a través de recomendaciones concretas para estructurar y animar cualquier encuentro. Antes de iniciar los preparativos, se aconseja emplear asistentes digitales para tareas como:

Distribuir presupuestos, especificando, por ejemplo: “Tengo 200 dólares para una cena de 10 personas. Crea un desglose de gastos priorizando comida y bebida” .

Elaborar cronogramas detallados que ayuden a organizar los tiempos de cocina, la llegada de invitados y el brindis.

En el apartado visual, las herramientas de generación de imágenes facilitan la creación de invitaciones únicas y la decoración temática; basta tomar una foto del espacio y consultar a la IA cómo ambientarlo de forma profesional.

La gastronomía es otro terreno donde la IA marca la diferencia. Puede sugerir menús inclusivos según restricciones alimentarias, proponer maridajes o idear cócteles personalizados en función de los ingredientes disponibles.

Para mantener el ambiente animado y evitar los silencios incómodos, se promueven opciones como:

Playlists inteligentes, analizando los gustos de los presentes.

Juegos de trivia generados automáticamente sobre eventos recientes o curiosidades de los participantes.

Cabinas de fotos con efectos personalizados, que transforman selfies en versiones animadas o temáticas para compartir al instante.

Personalización y creatividad para las fiestas: el enfoque de ChatGPT

Según ChatGPT, la inteligencia artificial contribuye a transformar las celebraciones de fin de año en experiencias mucho más personalizadas e innovadoras. Estos sistemas permiten, en primer lugar, personalizar los regalos aplicando algoritmos que analizan gustos y hábitos para sugerir obsequios únicos, lo que se refleja en una mayor satisfacción para quienes los reciben y en un importante ahorro de tiempo.

En la gestión de la propia fiesta, la tecnología ayuda a planificar desde la generación automática de listas de invitados y menús adaptados, hasta la organización del presupuesto y la definición de horarios. Todo esto permite coordinar eventos de forma mucho más fluida y con menos estrés.

Otro punto destacado es la creatividad, ya que la IA posibilita la creación de tarjetas digitales, mensajes y hasta videoclips navideños completamente personalizados tanto para familias como para empresas. Así lo refiere la IA de OpenAI.

En la vida cotidiana de estas fechas, los asistentes pueden recomendar recetas usando los ingredientes disponibles, armar listas de compras inteligentes y recordar tareas clave como enviar felicitaciones o preparar detalles para la reunión.

El enfoque también subraya un impacto positivo en la sostenibilidad: la optimización de compras y la reducción del desperdicio alimentario son factores que, según especialistas, la inteligencia artificial promueve al sugerir alternativas responsables con el entorno.