Conoce todas las diferencias entre kit Starlink Mini y Starlink Standard

En cuanto a los elementos incluidos, ambos kits cuentan con antena, cable de 50 pies, pie integrado y soporte para facilitar tanto la instalación rápida como la permanente

La principal distinción entre ambos
La principal distinción entre ambos kits reside en su objetivo de uso y en las especificaciones técnicas que incorporan.

El auge de Starlink como solución de conectividad satelital ha impulsado el desarrollo de diferentes kits pensados para necesidades específicas. Dos de los dispositivos más destacados del catálogo son el Starlink Mini y el Starlink Standard, cada uno con características adaptadas para usos distintos.

La elección entre un modelo y otro dependerá del tipo de conectividad que requieras: portabilidad y consumo básico, o bien, un rendimiento enfocado al uso intensivo y una cobertura más amplia.

Starlink Mini vs Starlink Standard: diferencias clave

La principal distinción entre ambos kits reside en su objetivo de uso y en las especificaciones técnicas que incorporan. El Starlink Mini está diseñado para ser compacto y portátil, ideal para quienes buscan movilidad, bajo consumo energético y una solución sencilla para aplicaciones básicas de internet en casa o en desplazamiento. Cubre hasta 112 m² y se instala en minutos, destacando por su facilidad de montaje y su diseño ligero.

Starlink Mini y Starlink Standard.
Starlink Mini y Starlink Standard.

En contraste, el Starlink Standard está pensado para el uso residencial cotidiano, soportando aplicaciones que exigen altas velocidades, como ver series y películas, videollamadas o juegos en línea. Su cobertura abarca hasta 297 m², soporta condiciones climatológicas extremas y viene acompañado de un router wifi Gen 3 con tecnología avanzada tribanda.

Cabe indicar que esta versión es adecuada para instalar de manera fija y garantizar conectividad robusta a múltiples dispositivos.

El proceso de configuración inicial es similar para ambos equipos: emplean antenas de matriz en fase que rastrean la señal satelital automáticamente tras ser alineadas por el usuario con ayuda de la aplicación Starlink. Una vez ubicado sin obstrucciones, no es necesario volver a ajustarlo.

El Starlink Standard está pensado
El Starlink Standard está pensado para el uso residencial cotidiano, soportando aplicaciones que exigen altas velocidades.

Equipamiento y funcionamiento: análisis comparativo

En cuanto a los elementos incluidos, tanto el Starlink Mini como el Standard traen una antena, cables (50 pies), pie integrado y soporte para instalación rápida o permanente. El Starlink Mini suma un adaptador de tubo compatible con postes de distintos diámetros. Ambos requieren una fuente de alimentación independiente.

El router del kit Standard es de última generación (Wifi 6, tribanda, hasta 235 dispositivos), mientras que el Mini integra wifi 5 de doble banda y permite hasta 128 dispositivos conectados, lo que responde a contextos de menor densidad de usuarios.

En términos de consumo energético, el Mini es notablemente más eficiente, con un promedio de 25 a 40 W, frente a los 75 a 100 W del Standard. Esto lo hace especialmente apto para situaciones donde la eficiencia energética es clave.

Starlink consiste en una red
Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra.

Aplicaciones recomendadas y especificaciones

El Starlink Mini resulta una opción excelente para viajes, campamentos, pequeñas oficinas móviles, o viviendas donde la portabilidad y la rápida instalación sean prioritarias. Su diseño compacto (peso total con pie y cable de 15 m: 1,53 kg) y la cobertura óptima para espacios acotados son sus grandes puntos fuertes.

El Starlink Standard está orientado a familias, negocios o escenarios que requieren una conexión estable para muchos dispositivos y tareas exigentes. Sus capacidades técnicas —como resistencia a nieve (hasta 40 mm/hora), funcionamiento en temperaturas extremas y compatibilidad con sistemas de malla Starlink— lo convierten en una solución sólida para el hogar fijo.

Finalmente, la elección entre ambos dependerá del balance entre movilidad, capacidad para conectar dispositivos y rendimiento general.

El Starlink Mini es una
El Starlink Mini es una opción práctica para viajes, campamentos, oficinas móviles o viviendas que requieren portabilidad y rápida instalación.

Así funciona Starlink

Starlink funciona a través de una constelación de satélites ubicados en órbita baja alrededor de la Tierra, los cuales transmiten señales de internet de alta velocidad directamente a una antena especial instalada por el usuario. Esta antena de matriz en fase se orienta automáticamente para captar la mejor señal disponible, manteniéndose conectada a los satélites que pasan sobre su ubicación sin necesidad de ajustes constantes.

Todo el proceso es gestionado de manera coordinada por software, utilizando también la aplicación móvil de Starlink para facilitar la alineación y el monitoreo del estado de la conexión.

Una vez que la antena recibe la señal, esta se transmite al router incluido en el kit, que distribuye internet a los dispositivos del hogar o negocio por medio de Wi-Fi o cable Ethernet. Gracias a la infraestructura satelital global, Starlink permite llevar conectividad rápida y estable a lugares donde las redes tradicionales de fibra óptica o cableado terrestre no llegan, haciendo posible la navegación, el streaming de video, las llamadas en línea y otras actividades digitales aún en áreas rurales o remotas.

