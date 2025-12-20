Tecno

Starlink reduce precios en México: nuevos costos del internet satelital de Elon Musk

Ambos equipos ofrecen acceso a la red de satélites de Starlink, proporcionando conexión en zonas rurales, regiones apartadas o áreas donde otras opciones de internet tienen cobertura limitada

Starlink, el servicio de internet
Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece descuentos en los kits Mini y Estándar en México. (Fotocomposición: Infobae)
Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por Elon Musk, ofrece descuentos en sus kits Mini y Estándar en México. El Kit Mini baja de $4,999 a $3,699, mientras que el Kit Estándar se reduce de $7,599 a $6,459.

Ambos dispositivos permiten acceder a la red de satélites de Starlink, brindando conectividad de alta velocidad en zonas rurales, áreas remotas o en lugares donde otras alternativas de internet presentan limitaciones de cobertura.

Es importante señalar que esta promoción no incluye el costo mensual del servicio, el cual debe abonarse por separado.

El Kit Estándar está pensado
El Kit Estándar está pensado para uso residencial y actividades como streaming, videollamadas y juegos en línea. (Starlink)

En qué se diferencian el kit Mini y Estándar de Starlink

El Kit Mini y el Kit Estándar de Starlink presentan diferencias clave en diseño, funcionalidades y objetivo de uso. El Starlink Mini destaca por su portabilidad y facilidad de instalación.

Incluye Wi-Fi integrado, un pie, adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de corriente continua de 15 metros y fuente de poder con el enchufe especial de Starlink. Su antena utiliza una matriz de fase electrónica con un campo de visión de 110° y se orienta manualmente con asistencia por software desde la aplicación móvil.

Su peso, incluido el pie y el cable, es de apenas 1,53 kg, lo que facilita el transporte y permite diversas alternativas de instalación.

El Mini resiste condiciones extremas,
El Mini resiste condiciones extremas, con temperaturas de -30 °C a 50 °C y vientos de más de 96 km/h. (Starlink)

El Mini está preparado para operar en condiciones extremas, soportando temperaturas entre -30°C y 50°C y vientos superiores a 96 km/h.

Además, puede derretir hasta 25 mm de nieve por hora y su consumo de energía promedio oscila entre 25 y 40 W, ideal para usuarios que requieren conexión en movimiento o en entornos adversos.

En contraste, el Kit Estándar está dirigido principalmente a hogares y aplicaciones residenciales, siendo apto para actividades cotidianas como streaming, videollamadas o juegos en línea.

El kit incluye una antena Starlink, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 metros, cable de corriente alterna y fuente de alimentación de 1,5 metros, pensado para una instalación rápida y estable.

Ambos permiten conectarse a la
Ambos permiten conectarse a la red satelital de Starlink y ofrecen internet de alta velocidad en zonas rurales o con baja cobertura. (Starlink)

Qué planes tiene Starlink en México

Starlink México dispone de diversos planes diseñados para cubrir tanto necesidades personales como empresariales. Para usuarios particulares, existen dos opciones principales: Residencial e Itinerante.

El plan Residencial está dirigido a hogares y ofrece un tiempo de actividad mayor al 99,9%, datos ilimitados y resistencia a condiciones climáticas extremas.

Por su parte, el plan Itinerante está pensado para quienes se desplazan con casas rodantes, autocaravanas o llevan un estilo de vida nómada.

En México, Starlink cuenta con
En México, Starlink cuenta con planes para usuarios personales y empresas, aunque su principal desventaja sigue siendo el alto costo inicial y las tarifas mensuales frente a proveedores tradicionales. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Esta modalidad destaca por su instalación sencilla, la posibilidad de usar el servicio en movimiento, funcionamiento en más de 150 países y territorios, opción para pausar la suscripción mediante el modo de espera y una prueba inicial de 30 días.

Para empresas, Starlink presenta dos alternativas: Prioridad Local y Prioridad Global. Prioridad Local está enfocada en empresas con operaciones fijas o móviles dentro del país, proporcionando prioridad de red, conexión estable tanto en movimiento como en ubicaciones fijas, acceso a IP pública y un panel de administración.

En cambio, Prioridad Global está destinada a organizaciones que requieren conectividad en tierra y mar a nivel internacional, asegurando prioridad en la red, conexión fiable en cualquier escenario, así como IP pública y panel de gestión.

Starlink consiste en una red
Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

Cuáles pueden llegar a ser las desventajas de Starlink

Entre las principales desventajas de Starlink se encuentra el costo inicial de los equipos y las tarifas mensuales, que pueden resultar elevadas en comparación con proveedores tradicionales.

Además, el rendimiento del servicio puede verse afectado por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o tormentas de nieve.

En zonas urbanas densas, la congestión de usuarios podría influir en la velocidad y estabilidad de la conexión. Por último, aunque la cobertura es amplia, en algunos países la disponibilidad puede estar limitada o sujeta a regulaciones locales.

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio