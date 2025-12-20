Tecno

Ver películas y series en diciembre en Magis TV y XUPER TV no es recomendable, es ilegal

El auge de servicios piratas para ver películas en Navidad vuelve a encender las alertas por los riesgos de seguridad digital, mientras crecen las recomendaciones para optar por plataformas legales

La razón por la que
La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.

Durante las celebraciones navideñas, cuando millones de familias se reúnen frente al televisor para ver películas y series, el crecimiento de servicios piratas como Magis TV o XUPER TV vuelve a encender las alertas por los riesgos de seguridad digital que implican estas plataformas. Frente a este escenario, especialistas y empresas del sector recomiendan optar por alternativas legales y gratuitas, que permiten acceder a contenido audiovisual sin exponer datos personales, dispositivos ni redes domésticas a fraudes o malware.

El uso de aplicaciones ilegales para ver películas y series se ha extendido en los últimos años, especialmente en fechas de alta demanda como Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, detrás de la promesa de acceso ilimitado y sin costo, se esconden múltiples amenazas. Magis TV y XUPER TV, por ejemplo, suelen instalarse mediante archivos de origen desconocido o aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, lo que incrementa el riesgo de infecciones informáticas, robo de información y accesos no autorizados a cuentas personales.

Uno de los principales peligros de estas plataformas es la instalación de software malicioso que puede afectar no solo al dispositivo donde se descarga, sino a toda la red del hogar. En muchos casos, estos servicios solicitan permisos excesivos, lo que permite a terceros acceder a datos sensibles, contraseñas o información bancaria. Además, se han reportado casos de cobros no autorizados y suscripciones fraudulentas asociadas a este tipo de aplicaciones.

Magis TV es una aplicación
Magis TV es una aplicación pirata que puede exponer tus datos personales.

Ante este panorama, cada vez más usuarios buscan alternativas seguras que no requieran pagos ni la entrega de información personal. Plataformas legales y gratuitas como YouTube, Pluto TV y Vix se presentan como opciones confiables para disfrutar de películas y series durante las fiestas, sin asumir riesgos innecesarios. Estas aplicaciones cuentan con catálogos amplios, compatibilidad con múltiples dispositivos y sistemas de protección de datos avalados por grandes compañías tecnológicas.

YouTube, por ejemplo, se ha consolidado como una plataforma segura para ver películas gratuitas gracias a la disponibilidad de contenido en canales verificados. Allí es posible encontrar clásicos del cine, documentales y producciones libres de derechos, sin necesidad de descargar programas externos ni registrarse. El acceso directo desde el navegador o la aplicación oficial reduce significativamente la posibilidad de malware, mientras que funciones como subtítulos, controles parentales y listas de reproducción mejoran la experiencia de uso.

Pluto TV, en tanto, ofrece una propuesta similar a la televisión tradicional, con canales en vivo y un catálogo de películas bajo demanda organizadas por género. El servicio es completamente gratuito y se financia mediante anuncios, lo que elimina la necesidad de crear cuentas o ingresar datos de pago. Su disponibilidad en celulares, computadoras y televisores inteligentes la convierte en una alternativa atractiva para el consumo familiar durante las fiestas.

Xuper TV nació como respaldo
Xuper TV nació como respaldo de Magis TV y también es considerado peligrosa por sus altos probabilidades de robar información. (cronista.com)

Vix es otra de las plataformas que ha ganado popularidad en América Latina. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, documentales y contenidos originales, con actualizaciones constantes. La aplicación puede descargarse desde tiendas oficiales y ofrece una navegación sencilla, con buena calidad de imagen y sin procesos de registro complejos, lo que reduce el riesgo de estafas o filtraciones de datos.

Más allá de estas opciones gratuitas, existen también plataformas de pago que refuerzan la seguridad y amplían la oferta de contenido. Servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV cuentan con estrenos exclusivos, producciones internacionales y funciones avanzadas, como perfiles personalizados y controles parentales más estrictos. Si bien implican un costo, garantizan una experiencia estable y protegida, especialmente valorada en reuniones familiares.

Los especialistas coinciden en que la clave para evitar problemas es descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store o App Store, evitar archivos APK y desconfiar de enlaces compartidos por sitios o personas desconocidas. Además, mantener actualizados los sistemas operativos de celulares, computadoras y Smart TV ayuda a cerrar posibles vulnerabilidades de seguridad.

Magis TV es recomendado no
Magis TV es recomendado no instalar en ninguna TV, celular o tablet. (Vía País)

