Starlink baja precios en Argentina: aprovecha el internet satelital de Elon Musk

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, lanzó descuentos en sus kits este diciembre en Argentina. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece descuentos en sus kits durante diciembre en Argentina. El kit Mini está disponible por $142.500 (antes $189.000) y el kit Estándar se encuentra a $374.999 (antes $499.999).

Estos equipos permiten acceder a la red de satélites de Starlink y brindar conectividad de alta velocidad en zonas rurales, alejadas o donde otras alternativas de internet presentan limitaciones.

La promoción no incluye el costo mensual del servicio, que debe abonarse por separado.

Qué trae el kit mini y estándar de Starlink

El kit Starlink Mini ofrece wifi integrado e incluye un pie, un adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de corriente continua de 15 m y fuente de alimentación, junto al enchufe especial de Starlink.

La antena utiliza una matriz de fase electrónica, tiene un campo de visión de 110° y se orienta manualmente con asistencia de software a través de la aplicación móvil. El peso del dispositivo es de 1,10 kg y, junto con el pie y el cable de 15 m, alcanza los 1,53 kg.

Soporta temperaturas de funcionamiento de -30°C a 50°C y vientos superiores a 96 km/h. Además, puede derretir hasta 25 mm de nieve por hora y consume en promedio entre 25 y 40 W. Esta versión es versátil y permite varias alternativas de instalación.

El kit estándar de Starlink está dirigido a usuarios residenciales y el uso cotidiano de aplicaciones como streaming, videollamadas y juegos online. (Starlink)

Por su parte, el kit estándar de Starlink está pensado para usuarios residenciales y el uso diario de aplicaciones de internet como streaming, videollamadas y juegos en línea.

El paquete incluye todo lo necesario para una conexión rápida: antena Starlink, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 m, cable de corriente alterna de 1,5 m y fuente de alimentación también de 1,5 m.

Qué planes de Starlink están disponibles en Argentina

Starlink Argentina ofrece una variedad de planes diseñados tanto para uso personal como empresarial. Los planes personales se dividen en dos categorías principales: Residencial e Itinerante.

El plan Residencial es ideal para hogares, tiene un tiempo de actividad superior al 99,9%, resistencia a condiciones climáticas adversas, datos ilimitados y una prueba gratuita de 30 días.

Los planes personales incluyen las opciones Residencial e Itinerante.(Starlink)

El plan itinerante está pensado para casas rodantes, nómadas, autocaravanas y personas que trabajan desde cualquier lugar.

Sus principales ventajas son la instalación rápida, el uso en movimiento, funcionamiento en más de 150 países y territorios, posibilidad de pausar el servicio en cualquier momento gracias al modo de espera y la prueba de 30 días.

Para empresas, Starlink dispone de dos opciones: Prioridad Local y Prioridad Global.

Prioridad Local es ideal para compañías con ubicaciones fijas o móviles en tierra, ofreciendo uso nacional y regional, prioridad de red, conexión estable, ya sea en movimiento o fija, y acceso a IP pública y panel de administración.

Prioridad Global está pensada para quienes necesitan cobertura mundial, tanto en tierra como en embarcaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En tanto, Prioridad Global está orientada a operaciones que requieren conectividad tanto terrestre como marítima a nivel mundial, brindando prioridad de red, conexión estable en cualquier circunstancia, IP pública y panel de control.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Aunque Starlink ha cambiado la conectividad satelital, también presenta algunas desventajas a considerar. Uno de los principales inconvenientes es el costo inicial del equipo y el abono mensual, que pueden resultar elevados en comparación con servicios tradicionales de internet.

Además, la velocidad y la estabilidad de la conexión pueden verse afectadas por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o nevadas. En zonas urbanas densas, la latencia puede ser mayor frente a opciones de fibra óptica.

Otra limitación es la visibilidad directa al cielo requerida por la antena, lo que impide su buen funcionamiento en espacios interiores o con obstrucciones. Por último, el mantenimiento y el soporte técnico pueden verse dificultados en regiones alejadas o si surgen fallas en el hardware.