Tecno

Starlink baja precios en Argentina: aprovecha el internet satelital de Elon Musk

Los usuarios pueden encontrar su kit Mini en descuento, el cual funciona para hogares, viajeros o quienes se encuentran en zonas rurales o de difícil acceso

Guardar
Starlink, el internet satelital de
Starlink, el internet satelital de Elon Musk, lanzó descuentos en sus kits este diciembre en Argentina. (Fotocomposición: Infobae)

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece descuentos en sus kits durante diciembre en Argentina. El kit Mini está disponible por $142.500 (antes $189.000) y el kit Estándar se encuentra a $374.999 (antes $499.999).

Estos equipos permiten acceder a la red de satélites de Starlink y brindar conectividad de alta velocidad en zonas rurales, alejadas o donde otras alternativas de internet presentan limitaciones.

La promoción no incluye el costo mensual del servicio, que debe abonarse por separado.

Estos dispositivos ofrecen conexión satelital
Estos dispositivos ofrecen conexión satelital de alta velocidad en áreas rurales o remotas donde otras opciones son limitadas. (Starlink)

Qué trae el kit mini y estándar de Starlink

El kit Starlink Mini ofrece wifi integrado e incluye un pie, un adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de corriente continua de 15 m y fuente de alimentación, junto al enchufe especial de Starlink.

La antena utiliza una matriz de fase electrónica, tiene un campo de visión de 110° y se orienta manualmente con asistencia de software a través de la aplicación móvil. El peso del dispositivo es de 1,10 kg y, junto con el pie y el cable de 15 m, alcanza los 1,53 kg.

Soporta temperaturas de funcionamiento de -30°C a 50°C y vientos superiores a 96 km/h. Además, puede derretir hasta 25 mm de nieve por hora y consume en promedio entre 25 y 40 W. Esta versión es versátil y permite varias alternativas de instalación.

El kit estándar de Starlink
El kit estándar de Starlink está dirigido a usuarios residenciales y el uso cotidiano de aplicaciones como streaming, videollamadas y juegos online. (Starlink)

Por su parte, el kit estándar de Starlink está pensado para usuarios residenciales y el uso diario de aplicaciones de internet como streaming, videollamadas y juegos en línea.

El paquete incluye todo lo necesario para una conexión rápida: antena Starlink, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 m, cable de corriente alterna de 1,5 m y fuente de alimentación también de 1,5 m.

Qué planes de Starlink están disponibles en Argentina

Starlink Argentina ofrece una variedad de planes diseñados tanto para uso personal como empresarial. Los planes personales se dividen en dos categorías principales: Residencial e Itinerante.

El plan Residencial es ideal para hogares, tiene un tiempo de actividad superior al 99,9%, resistencia a condiciones climáticas adversas, datos ilimitados y una prueba gratuita de 30 días.

Los planes personales incluyen las
Los planes personales incluyen las opciones Residencial e Itinerante.(Starlink)

El plan itinerante está pensado para casas rodantes, nómadas, autocaravanas y personas que trabajan desde cualquier lugar.

Sus principales ventajas son la instalación rápida, el uso en movimiento, funcionamiento en más de 150 países y territorios, posibilidad de pausar el servicio en cualquier momento gracias al modo de espera y la prueba de 30 días.

Para empresas, Starlink dispone de dos opciones: Prioridad Local y Prioridad Global.

Prioridad Local es ideal para compañías con ubicaciones fijas o móviles en tierra, ofreciendo uso nacional y regional, prioridad de red, conexión estable, ya sea en movimiento o fija, y acceso a IP pública y panel de administración.

Prioridad Global está pensada para
Prioridad Global está pensada para quienes necesitan cobertura mundial, tanto en tierra como en embarcaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En tanto, Prioridad Global está orientada a operaciones que requieren conectividad tanto terrestre como marítima a nivel mundial, brindando prioridad de red, conexión estable en cualquier circunstancia, IP pública y panel de control.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Aunque Starlink ha cambiado la conectividad satelital, también presenta algunas desventajas a considerar. Uno de los principales inconvenientes es el costo inicial del equipo y el abono mensual, que pueden resultar elevados en comparación con servicios tradicionales de internet.

Además, la velocidad y la estabilidad de la conexión pueden verse afectadas por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o nevadas. En zonas urbanas densas, la latencia puede ser mayor frente a opciones de fibra óptica.

Otra limitación es la visibilidad directa al cielo requerida por la antena, lo que impide su buen funcionamiento en espacios interiores o con obstrucciones. Por último, el mantenimiento y el soporte técnico pueden verse dificultados en regiones alejadas o si surgen fallas en el hardware.

Temas Relacionados

StarlinkElon MuskDescuentosArgentinaInternet satelitalTecnologíatecnología-noticiasúltimas noticias

Últimas Noticias

Caída global de Cloudflare deja los mejores memes por el “error 502”

La empresa comunicó que ya aplicó una solución para los errores reportados y anunció labores de mantenimiento en sus centros de datos de Kansas City y Seattle

Caída global de Cloudflare deja

OpenAI lanza Sora en la Argentina: creá videos con inteligencia artificial en minutos

Filtros avanzados, marcas de agua y controles parentales, se pueden usar en la app que promete proteger la identidad digital

OpenAI lanza Sora en la

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver películas en Navidad que no son de Navidad: ‘Sherk‘, ‘Las guerreras K-pop‘

Con combinaciones numéricas como 783, los usuarios pueden encontrar títulos como ‘Wonka‘, ‘El joven Sheldon‘, entre otros

Lista de códigos ocultos de

Crecen los empleos en el mundo relacionados con IA: la automatización también necesita mano humana

Los datos indican que la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente desarrollada como para reemplazar de forma masiva a los trabajadores humanos

Crecen los empleos en el

La era del hectocornio: qué es y cómo startups como OpenAI y SpaceX superan USD 100.000 millones en valoración

Empresas privadas como ByteDance ya alcanzan cifras que las colocan al nivel de muchas compañías históricas que cotizan en bolsa, marcando un cambio profundo en el ecosistema tecnológico

La era del hectocornio: qué
DEPORTES
La impactante imagen de Cristiano

La impactante imagen de Cristiano Ronaldo a poco de cumplir sus 41 años que causó furor en las redes

Newell’s confirmó la llegada de la dupla Orsi-Gómez: el referente del plantel que no seguirá en el club

Luis Enrique reveló que el arquero del PSG se fracturó la mano durante el penal de la polémica ante Flamengo y atajó dos tiros lesionado

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

TELESHOW
Coty Romero cuenta cómo se

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

INFOBAE AMÉRICA

La adolescente australiana que protegió

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Autodiagnósticos en redes sociales: los riesgos de ponerle nombre a un malestar sin aval profesional

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Las mafias chinas del cibercrimen apuntan a Latinoamérica: torturas, muertes y expertos reclutados que viajan engañados