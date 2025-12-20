Así puedes programar mensajes en WhatsApp con el asistente de IA Zapia

El asistente, desarrollado por la startup uruguaya BrainLogic, cuenta con seis millones de usuarios. (Composición Infobae)

La posibilidad de programar mensajes en WhatsApp ya está disponible gracias a Zapia, un asistente de IA gratuito que ha incorporado esta función a su plataforma. Esta novedad representa un avance para millones de usuarios en América Latina y España, donde la app de mensajería es la principal herramienta de comunicación.

Ahora, quienes utilizan la aplicación pueden automatizar el envío de mensajes para que lleguen en la fecha y hora elegidas, sin que el destinatario perciba que se trata de un texto programado.

Zapia, desarrollado por la startup uruguaya BrainLogic, cuenta con seis millones de usuarios y se popularizó inicialmente por su capacidad para transcribir audios dentro de WhatsApp. Posteriormente, amplió su oferta con funciones de automatización y búsqueda de información general, todo sin salir del mensajero. La reciente actualización permite a los usuarios programar mensajes que se enviarán automáticamente desde su cuenta, simulando el envío manual y sin dejar rastros de automatización.

Zapia automatiza el envío de mensajes en WhatsApp a la fecha y hora seleccionadas. (Reuters)

Cómo programar mensajes en WhatsApp

El proceso para utilizar esta función es sencillo. Primero, se debe descargar la aplicación Zapia desde App Store o Google Play. Una vez instalada, el usuario debe vincular su cuenta de WhatsApp asociando su número de teléfono.

Esta vinculación se realiza una sola vez, desde la sección Configuración/WhatsApp en la app de Zapia. Tras completar este paso, el usuario puede solicitar la programación de un mensaje desde el chat de la aplicación, utilizando lenguaje natural, por ejemplo: “Quiero programar un mensaje para (cualquier contacto o grupo)”. Si falta algún dato, Zapia lo solicitará.

Finalmente, se selecciona la fecha y la hora en que el mensaje debe enviarse, de manera similar a agendar una cita en el calendario.

Para programar un mensaje en WhatsApp, basta con dar indicaciones en lenguaje natural. (Zapia)

Precauciones de seguridad

No obstante, el uso de esta función implica ciertas consideraciones de seguridad. Al habilitar la programación de mensajes, el usuario otorga acceso a un tercero para que interactúe con sus chats y actúe en su nombre. Por este motivo, se recomienda precaución al utilizar el servicio, ya que supone compartir información sensible y permitir que la aplicación envíe mensajes en representación del usuario.

El lanzamiento de esta función ocurre en un contexto de cambios en las políticas de WhatsApp. A partir del 22 de diciembre, Meta, la empresa propietaria de la plataforma, ha restringido la presencia de asistentes de inteligencia artificial externos, como Copilot, ChatGPT o Luzia, para promover el uso de Meta AI. Ante esta situación, Zapia ha presentado una acción legal en defensa de la innovación y la competencia.

Más funciones de Zapia

Además de la programación de mensajes, Zapia continúa desarrollando nuevas herramientas. Entre ellas destaca Zapia Conecta, un agente que facilita la búsqueda de información y la realización de gestiones automatizadas, como solicitar precios, organizar la agenda a partir de mensajes de voz, configurar recordatorios o entregar noticias actualizadas.

Programar mensajes implica ceder acceso a un tercero, lo que exige precauciones de seguridad. (Reuters)

El funcionamiento es similar: el usuario solicita la acción mediante lenguaje natural, el sistema analiza los comercios cercanos y, tras la confirmación, envía mensajes en nombre del usuario. Las respuestas de los comercios llegan directamente a la aplicación, donde pueden consultarse y almacenarse los datos relevantes.

Durante las pruebas realizadas, la función de programar mensajes WhatsApp mostró un desempeño confiable en la mayoría de los casos, aunque se detectaron algunas fallas puntuales, como el envío de mensajes fuera del horario de atención.