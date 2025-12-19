Microsoft moderniza el Bloc de Notas: así funcionan las nuevas tablas y la IA en tiempo real

Bloc de notas de Windows 11 recibe importante actualización. (Foto: Microsoft)

Microsoft continúa transformando una de las aplicaciones más antiguas y reconocibles de Windows. El Bloc de Notas acaba de recibir una nueva actualización que incorpora soporte para tablas y resultados en streaming en sus funciones de inteligencia artificial, dos cambios que marcan un nuevo paso en la estrategia de la compañía para convertir esta herramienta básica en un editor de texto cada vez más completo dentro de Windows 11.

La nueva versión, identificada como 11.2510.6.0, comenzó a desplegarse de forma gradual para los usuarios inscritos en los canales Canary y Dev del programa Windows Insider.

Se trata de una actualización que llega poco después de que Microsoft confirmara la retirada definitiva de WordPad, lo que refuerza la idea de que el Bloc de Notas está asumiendo progresivamente funciones que antes estaban reservadas a otros editores incluidos en el sistema operativo.

El tradicional Bloc de Nota añade funciones con IA. (Microsoft)

Un Bloc de Notas cada vez más complejo

Durante décadas, el Bloc de Notas fue sinónimo de simplicidad extrema. Desde su lanzamiento en 1983, su función principal fue permitir la edición de texto plano, sin formatos, sin distracciones y con un consumo mínimo de recursos. Sin embargo, esa identidad ha ido cambiando de forma sostenida en los últimos años, especialmente con la llegada de Windows 11.

Antes de esta actualización, la aplicación ya había incorporado pestañas, modo oscuro, guardado automático del estado de los documentos y funciones basadas en inteligencia artificial.

Ahora, con la inclusión de tablas y mejoras en la generación de texto mediante IA, el Bloc de Notas se acerca más a lo que Microsoft define como un “editor moderno”, inspirado en herramientas como WordPad, Visual Studio Code e incluso Microsoft Word, aunque con un enfoque más ligero.

El Bloc de notas antes de la llegada de la IA a Windows. (Foto: Infobae)

Tablas dentro del editor: orden y estructura

La novedad más visible de esta actualización es el soporte nativo para tablas, una función inédita en la historia del Bloc de Notas. A partir de ahora, los usuarios pueden insertar tablas directamente desde una nueva opción llamada “Table” en la barra de formato de la aplicación.

Además, quienes estén familiarizados con Markdown también podrán crear tablas utilizando la sintaxis tradicional basada en barras verticales para definir columnas. Una vez insertada la tabla, el editor permite añadir o eliminar filas y columnas tanto desde el menú contextual (clic derecho) como desde el menú Table de la barra superior.

Si bien el Bloc de Notas no apunta a competir directamente con Word u otros procesadores de texto avanzados, esta función resulta útil para estructurar información básica: listas de tareas con fechas, comparaciones simples, seguimiento de errores en proyectos o anotaciones rápidas con cierto orden visual. En ese sentido, la aplicación comienza a cubrir parte del espacio que deja WordPad tras su eliminación.

Ahora en el Bloc de notas de Windows 11 podrás crear tablas.

La inteligencia artificial gana velocidad

La segunda gran novedad de la actualización está relacionada con las funciones de inteligencia artificial del Bloc de Notas. Las herramientas Escribir, Reescribir y Resumir, que ya permitían generar o modificar texto mediante modelos similares a los de Copilot, ahora incorporan resultados en streaming.

Esto significa que el texto generado por la IA comienza a mostrarse línea por línea, en tiempo real, sin necesidad de esperar a que la respuesta esté completamente lista. El cambio mejora la percepción de velocidad y permite al usuario evaluar antes si el contenido generado es útil o si conviene interrumpir el proceso.

Para acceder a estas funciones es necesario iniciar sesión con una cuenta Microsoft. Además, algunas capacidades avanzadas dependen del hardware: en los equipos Copilot+, parte del procesamiento de IA se realiza de manera local, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento general.

Con las herramientas de IA de Bloc de notas, podrás escribir y reescribir el texto, además de hacer cambios en tiempo real.