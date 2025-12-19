Tecno

El precio de la criptomoneda ethereum este 19 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la moneda virtual #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 356.10B de unidades creadas.

Cotización de ethereum

El precio de la criptomoneda de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 2950.39 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del 3.88% en las últimas 24 horas , así como una variación del 0.05% en los últimos 60 minutos.

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 4953.73 dólares por unidad.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin: cuál es la cotización

Trucos para aumentar la luminosidad de las tiras de LED

Optar por tiras diseñadas para trabajar con voltajes más altos, como 12V o incluso 24V, suele traducirse en una mejor eficiencia luminosa

Trucos para aumentar la luminosidad

SpaceX de Elon Musk tuvo una pérdida significativa en órbita con un satélite: qué pasó

El incidente reavivó la preocupación global por la congestión espacial y la necesidad de reglas más estrictas para evitar colisiones

SpaceX de Elon Musk tuvo

Cómo hacer una felicitación navideña personalizada con tu foto usando Gemini de Google o ChatGPT

Estas herramientas también permiten reunir a toda la familia en una única imagen, elegir fondos temáticos y agregar mensajes festivos con solo unos cuantos pasos

Cómo hacer una felicitación navideña

Televisión inteligente: buscar Magis TV APK última versión no es lo más recomendado, mejor sigue este consejo

Expertos advierten sobre amenazas informáticas y legales que afectan a quienes optan por programas alternativos en dispositivos conectados

Televisión inteligente: buscar Magis TV
DEPORTES
Jake Paul se enfrenta al

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el traslado del

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

La Cámara de Diputados de Brasil destituyó al hijo de Jair Bolsonaro y al ex jefe de inteligencia de sus cargos

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach