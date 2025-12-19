Consigue que el flash del iPhone te avise de mensajes, notificaciones y llamadas nuevas

Si sigues sin notar las notificaciones tras quitar el silencio y activar la vibración, puedes probar la alerta por parpadeo del flash para mensajes, llamadas y avisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un iPhone y sigues teniendo problemas para enterarte de nuevas notificaciones pese a haber desactivado el modo silencio y habilitado las vibraciones, existe un recurso adicional que puedes probar: activar el parpadeo del flash para avisos de mensajes, llamadas, alertas o recordatorios.

Para habilitar esta función, debes seguir estos pasos:

Dirígete a la app de Configuración. Ve a ‘Accesibilidad’ y luego a ‘Audio y visuales’. Desplazarse hasta ‘Visuales’ y pulsar ‘Alertar con luz de LED’. Activar ‘Alertar con luz de LED’, ‘Parpardeo al estar desbloqueado’ y ‘Parpadeo con modo silencio’.

En el apartado de Accesibilidad, se encuentra esta función. (Apple)

Cuando activar el parpadeo del flash en iPhone

Activar el parpadeo del flash en el iPhone puede ser especialmente útil en situaciones en las que las notificaciones son difíciles de percibir.

Esta función resulta recomendable para personas con problemas de audición, o para quienes suelen dejar el teléfono en modo silencio y necesitan una señal visual extra. Es conveniente en ambientes ruidosos donde no se escuchan las alertas tradicionales, o en reuniones en las que debe evitarse el sonido.

El parpadeo del flash funciona tanto para llamadas, mensajes y otras alertas, convirtiéndose en una herramienta simple pero efectiva para no perder notificaciones importantes.

Sin embargo, se aconseja habilitar esta opción solo cuando sea necesario, ya que el uso frecuente del flash puede aumentar el consumo de batería.

El parpadeo del flash es útil cuando las notificaciones no se perciben fácilmente. (Apple)

Qué otras funciones de accesibilidad tiene iPhone

iPhone incorpora una amplia gama de funciones de accesibilidad diseñadas para facilitar el uso del dispositivo a personas con diferentes necesidades.

Estas herramientas buscan reducir barreras y promover la inclusión, ofreciendo soluciones tanto para quienes presentan discapacidad visual, auditiva, motora o de aprendizaje.

Para usuarios con problemas de visión, el iPhone ofrece VoiceOver, un lector de pantalla que describe en voz alta todo lo que aparece en la pantalla, permitiendo navegar por menús, leer mensajes y acceder a configuraciones.

El iPhone ofrece múltiples funciones de accesibilidad para distintos tipos de necesidades. REUTERS/Maxim Shemetov

Asimismo, está disponible Zoom, una función de aumento que permite acercar cualquier parte de la pantalla con gestos sencillos, así como Texto Grande, que incrementa el tamaño de fuentes en aplicaciones compatibles.

Otra herramienta destacada es Lupa, que convierte la cámara del teléfono en una lupa digital para observar detalles pequeños del entorno.

En el ámbito auditivo, el iPhone permite activar subtítulos automáticos y dispone de compatibilidad con audífonos certificados por Apple.

La función Escucha en vivo transforma el iPhone en un micrófono externo que envía sonido directamente a los audífonos, ayudando en conversaciones en lugares ruidosos.

Destaca la función Lupa, que usa la cámara para ampliar detalles del entorno. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Además, se puede utilizar Avisos visuales, como el parpadeo del flash para notificaciones, y modificar las alertas vibratorias.

Para quienes tienen dificultades motoras, está disponible Control por botón, que posibilita controlar el dispositivo mediante pulsadores físicos o accesorios adaptados, y AssistiveTouch, una función que crea un menú táctil en pantalla para realizar gestos o acciones complejas con mayor facilidad. También existe la posibilidad de controlar el iPhone mediante comandos de voz extensos.

Finalmente, el iPhone integra opciones para personas con desafíos de aprendizaje o cognitivos, como Tiempo de uso y Guía de acceso, que ayudan a limitar el acceso a ciertas apps o simplifican la experiencia.

Incluye opciones para usuarios con dificultades cognitivas, como Tiempo de uso y Guía de acceso. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Todas estas funciones pueden activarse y personalizarse desde el apartado ‘Accesibilidad’ en la configuración, permitiendo adaptar el dispositivo a las necesidades de cada usuario.

Qué otras funciones relacionadas con las notificaciones tiene iPhone

iPhone ofrece diversas funciones para gestionar notificaciones de manera personalizada.

Entre ellas se encuentran el resumen programado, que agrupa y entrega avisos en momentos específicos; la priorización de notificaciones para destacar las más importantes, y los modos de concentración, que permiten silenciar o limitar alertas según la actividad (trabajo, descanso, conducción, entre otros).

Además, se pueden ajustar sonidos, vibraciones, banners y alertas visuales para cada aplicación de forma individual según las preferencias del usuario.