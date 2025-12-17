Jeff Bezos revela el reto crítico que casi detiene a Amazon: ‘Fue lo más difícil de superar’

Jeff Bezos identifica la recaudación del primer millón de dólares como el mayor reto en la historia de Amazon. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

En la actualidad, Amazon se consolida como una de las más grandes del mundo, con una valoración que ronda los 2,38 billones de dólares y su fundador, Jeff Bezos, ostenta un patrimonio personal estimado en 236.100 millones de dólares. Sin embargo, para llegar a esa cantidad hubo un reto que parecía imposible: conseguir un millón de dólares.

Esta hazaña, más que cualquier reto posterior, es la que Bezos reconoce como el punto de mayor dificultad en su trayectoria empresarial. Una cifra que hoy podría obtener con mucha facilidad.

Cómo fue el duro comienzo de Amazon y Jeff Bezos

Durante su participación en el DealBook Summit del New York Times, Jeff Bezos recordó la travesía de aquellos primeros días. Según narró ante Andrew Ross Sorkin, reunir el capital necesario para poner en marcha Amazon fue “la cosa más difícil que he hecho en mi vida”.

Bezos relató que para convencer a los inversores iniciales, debió salir a buscar apoyo llevando a cabo 60 reuniones con potenciales interesados, una cifra que supera ampliamente las anécdotas habituales de otros fundadores tecnológicos.

Amazon alcanza una valoración de 2,38 billones de dólares tras superar un inicio lleno de desafíos financieros. (Reuters)

La respuesta que obtuvo en la mayoría de los casos fue negativa, y no se trató de rechazos inmediatos, sino de un proceso extenuante compuesto por múltiples encuentros y extensas argumentaciones. “Los 40 ‘noes’ fueron especialmente demoledores”, confesó Bezos, refiriéndose al hecho de que cada intento requería varias sesiones hasta obtener la respuesta definitiva.

El desencanto de los inversionistas partía de un cuestionamiento básico: muy pocos comprendían realmente el potencial de vender libros por internet o, directamente, lo que significaba la World Wide Web a mediados de los años noventa.

“La primera pregunta era ‘¿qué es internet?’“, recordó Bezos durante la entrevista, ilustrando el nivel de desconocimiento tecnológico que enfrentaba la naciente Amazon.

Jeff Bezos ofreció el 20% de Amazon a cambio de un millón de dólares, con aportes individuales de 50.000 dólares.(REUTERS/Yara Nardi)

Para hacer atractiva su propuesta, Jeff Bezos estructuró un esquema claro: ofreció el 20% de Amazon a cambio de un millón de dólares en una valoración total de 5 millones. El reparto entre unos veinte inversores se fijó en aportes individuales de aproximadamente 50.000 dólares cada uno.

Resulta evidente, de acuerdo con las declaraciones del propio fundador, que el monto solicitado y el tamaño de la apuesta lucían desmesurados para la época y el sector. Las dudas de los posibles socios no se disipaban ni con la insistencia ni con la pasión exhibida por Bezos.

Por otra parte, una política que el emprendedor mantuvo durante toda esta ronda de captación de fondos pudo haberle jugado en contra: su honestidad absoluta respecto a las probabilidades de éxito.

Tal como él mismo expuso, nunca ocultó el riesgo que enfrentaban los posibles financiadores. “Siempre les decía que pensaba que había un 70% de posibilidades de que perdieran su inversión”, relató. Analizando con distancia, Bezos reconoció que esa cifra quizá resultaba optimista: “En retrospectiva, creo que fui incluso generoso conmigo mismo”.

Solo veinte inversores visionarios apostaron por Amazon pese a la alta probabilidad de fracaso reconocida por Bezos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Resolución: perseverancia, franqueza e intuición de oportunidad

El desenlace de este episodio se explicó, de acuerdo a los relatos de Bezos, por una combinación de perseverancia incansable y comunicación transparente. Al no suavizar las dificultades ni inflar el optimismo, Bezos apostó a ganarse la confianza de un pequeño círculo de visionarios dispuestos a asumir la incertidumbre. Esos 20 inversores iniciales se transformaron luego en los primeros testigos del fenómeno Amazon.

En la entrevista, el fundador reconoció que nunca hubo garantías de éxito: él mismo creía genuinamente que el proyecto podía fracasar, pero apostó a la magnitud de la oportunidad más allá de las adversidades iniciales. “La naturaleza humana tiende a sobrestimar el riesgo y subestimar la oportunidad”, señaló más adelante, como lección aprendida y transmitida a otros emprendedores.

Su caso resultó paradigmático en ese aspecto: eligió combatir ese sesgo natural, confiando en que la oportunidad digital sería mayor que los riesgos visibles en 1995.