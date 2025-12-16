Tecno

Microsoft Copilot llega a televisores LG y no se puede eliminar

Diversos usuarios han reportado la súbita aparición del ícono de asistente inteligente tras la última actualización del sistema

Frente a la imposibilidad de
Frente a la imposibilidad de eliminar Copilot, la única opción que queda al usuario es ocultar el acceso directo. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa Infobae / redmondmag.com)

LG ha tomado una decisión que no ha sido bien recibida por muchos de sus usuarios: la inclusión obligatoria de la aplicación Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, en sus Smart TV con webOS. Lo más controversial es que la app se instala en los televisores a través de una actualización automática, sin pedir permiso, sin aviso expreso al usuario y, sobre todo, sin existir una opción real para eliminarla.

Quienes han intentado buscar la aplicación en las opciones de desinstalación han comprobado que solo pueden ocultar el ícono, pero el software sigue ocupando espacio y permaneciendo activo en el sistema.

Preinstalación sin consentimiento: así se despliega Copilot en los televisores LG

Diversos propietarios de televisores LG han reportado la súbita aparición del ícono de Copilot tras la última actualización del sistema. Ninguno de estos usuarios había buscado la app, la había descargado voluntariamente ni aceptado notificaciones de instalación.

Copilot es una herramienta de
Copilot es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Microsoft que asiste a los usuarios en la creación y edición de contenido digital. REUTERS/Dado Ruvic

Simplemente, el nuevo software se colocó automáticamente en la pantalla principal del sistema. Como señalan las imágenes compartidas en Reddit, la presencia de la app ha sido forzada y la desinstalación está bloqueada por el propio fabricante.

Frente a la imposibilidad de eliminar Copilot, la única opción que queda al usuario es ocultar el acceso directo, manteniendo la app latente e irremovible en el televisor. Si bien su tamaño no implica un gran consumo de almacenamiento, la percepción de pérdida de control sobre un dispositivo adquirido sí afecta negativamente la experiencia de muchos consumidores.

La molestia radica en que, pese a haber pagado por un producto, el usuario se enfrenta a la intervención unilateral de LG y Microsoft, quienes reservan para sí el derecho a modificar funciones y sumar servicios posventa.

El nuevo software se colocó
El nuevo software se colocó automáticamente en la pantalla principal del sistema. (Reddit: r/mildlyinfuriating)

Debate sobre la autonomía de los usuarios: a quién pertenece el televisor inteligente

La reacción masiva en redes sociales y foros deja en evidencia un trasfondo más amplio en la industria tecnológica: la redefinición del concepto de propiedad y control sobre los dispositivos inteligentes.

La decisión de la empresa de instalar Copilot sin autorización involucra la participación activa de grandes marcas, que, como Microsoft, buscan ubicar sus servicios en la mayor cantidad de plataformas posibles. Usuarios lo perciben como una imposición que debilita su autonomía y erosiona la confianza en el fabricante.

Mientras la compañía surcoreana y Microsoft priorizan la presencia extendida de la inteligencia artificial y el acceso fácil a nuevas aplicaciones, los consumidores reclaman el derecho a decidir qué permanece en sus aparatos.

El funcionamiento de Copilot se
El funcionamiento de Copilot se basa en el procesamiento del lenguaje natural. (MICROSOFT)

Qué es Copilot y cómo ayuda a optimizar el trabajo digital

Copilot es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Microsoft que asiste a los usuarios en la creación y edición de contenido digital. Integrada en aplicaciones como Word, Excel y Outlook, Copilot utiliza algoritmos avanzados para comprender el contexto de las tareas y ofrecer sugerencias precisas, facilitando la redacción de textos, la elaboración de presentaciones y el análisis de datos.

El funcionamiento de Copilot se basa en el procesamiento del lenguaje natural, permitiendo que interprete las instrucciones escritas por los usuarios y proporcione resultados relevantes.

Por ejemplo, al escribir un borrador de correo electrónico, Copilot puede sugerir frases, corregir errores y mejorar la estructura del mensaje. En hojas de cálculo, ayuda a crear fórmulas y analizar tendencias, agilizando tareas cotidianas y complejas.

Además, Copilot aprende de las interacciones previas, adaptando sus recomendaciones para hacerlas más útiles con el tiempo. Esta integración busca optimizar el trabajo y aumentar la productividad en diferentes entornos digitales.

El Galaxy Z TriFold se

Dell y Lenovo evalúan volver

Cambió la forma de hacer

Recibí un código de verificación

Perder el trabajo de tus
Leandro Paredes causó furor en

Yanina Latorre aseguró que Sofía

¿La gran jugada de Uribe?

