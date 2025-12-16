Tecno

Estos fueron los 10 peores juegos de 2025, según Metacritic: hay uno de Nintendo

La plataforma reúne las calificaciones de medios de todo el mundo y MindsEye fue el que menos puntaje alcanzó en el año

Guardar
Metacritic publica el ranking de
Metacritic publica el ranking de los 10 peores videojuegos de 2025, destacando títulos con bajas calificaciones y críticas negativas.

Culmina 2025 y con este cierre, Metacritic dio a conocer los videojuegos que no lograron conquistar ni a la crítica ni a los jugadores. La plataforma que se encarga de recopilar puntuaciones publicó el listado de los 10 peores calificados en el año, entre los que se encuentra un título lanzado por Nintendo.

Gran parte de los juegos que están en el ranking tienen una combinación de factores que los llevaron a tener tantas críticas negativas, desde problemas de rendimiento, fallos en el concepto hasta ideas que no generan la diversión esperada.

Top 10 de los peores juegos calificados en Metacritic en 2025

  • MindsEye

Encabezando el listado se encuentra MindsEye (PS5), un proyecto ambicioso que acabó convertido en emblema de frustración para jugadores y prensa.

Desarrollado por un estudio fundado por el exproductor de Grand Theft Auto, Leslie Benzies, prometía revolucionar el género de la acción y la aventura con una narrativa de tecnología neural en Las Vegas.

MindsEye lidera la lista de
MindsEye lidera la lista de los peores juegos del año con una puntuación de 28/100 y severos problemas técnicos y narrativos. (MindsEye)

Sin embargo, su ejecución se quedó corta en todos los frentes: errores técnicos persistentes, carencia de contenido y una trama incoherente. Obtuvo una calificación de 28/100, la más baja del año, y su lanzamiento fue descrito por Metro GameCentral como “uno de los peores videojuegos de la era moderna, un producto claramente inacabado que ni siquiera merecería la atención si estuviera terminado”.

  • Fire Emblem Shadows

El segundo puesto es un golpe para el prestigio de Nintendo. Fire Emblem Shadows sorprendió por su llegada dispositivos móviles y su radical giro de género.

Esta entrega abandonó la estrategia por turnos característica de la franquicia para adentrarse en el terreno de la deducción social, al estilo de títulos como Among Us o Mafia. La versión para iOS no convenció a los fanáticos ni a la crítica, quedándose con 37/100.

Las quejas más frecuentes apuntaron a la superficialidad de las mecánicas, el escaso atractivo como producto Fire Emblem y un sistema económico pay-to-win.

Fire Emblem Shadows sorprende por
Fire Emblem Shadows sorprende por su fracaso en iOS, alejándose de la estrategia clásica y recibiendo críticas por su sistema pay-to-win.
  • Blood of Mehran

En la tercera posición aparece Blood of Mehran (PS5), un indie de acción inspirado en relatos de las Mil y Una Noches. A pesar de su premisa, el juego recibió duras críticas por su aspecto anticuado, mecánicas poco imaginativas y una narrativa sin profundidad. Obtuvo un 38/100.

  • Spy Drops

Spy Drops (PC), cuarto en el listado con 39/100, intentó homenajear a clásicos como Metal Gear Solid, pero no superó las numerosas fallas técnicas, fallos de cámara y mecánicas de sigilo poco pulidas. La crítica de Finger Guns concluyó que el resultado era “un esfuerzo de bajo presupuesto carente de elementos rescatables, plagado de errores y con una jugabilidad que invita a abandonar la experiencia antes de completarla”.

  • Gore Doctor

El quinto lugar lo ocupa Gore Doctor (PS5), un survival horror que buscó impactar a través del terror psicológico y la ambientación grotesca. No obstante, la ejecución decepcionó por sus controles deficientes, narrativa tenue y problemas técnicos.

  • Tamagotchi Plaza

En sexto lugar, Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) alcanzó solo 43/100. Prometía recuperar la magia de los minijuegos clásicos y la gestión de tiendas en el universo Tamagotchi, pero su jugabilidad excesivamente repetitiva y su contenido limitado le restaron todo encanto.

Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch
Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition pierde encanto por su jugabilidad repetitiva y contenido limitado, según Metacritic.
  • Ambulance Life

La séptima posición corresponde a Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PS5), otro simulador que decepcionó por sus minijuegos monótonos y fallos de presentación, recibiendo 44/100.

  •  Scar-Lead SalvationQUByte Classics: Glover

El octavo puesto lo comparten Scar-Lead Salvation (PS5) y QUByte Classics: Glover (PS5), ambos con 44/100. El primero, descrito como un bullet-hell roguelike con estética anime, careció de diseño y variedad, mientras que el segundo, una remasterización de un título clásico de Nintendo 64, no logró superar las frustraciones históricas de su jugabilidad original. La falta de innovación o pulido fue el factor crítico en ambos casos.

  • Fast & Furious: Arcade Edition

En la décima posición, Fast & Furious: Arcade Edition (PS5) acumula 45/100, cerrando el listado de Metacritic. Aunque su nombre evoca carreras emocionantes, la escasez de contenido y la pobre presentación le jugaron en contra. Desde PSX Brasil advirtieron que, a pesar de la nostalgia por el arcade, el juego es tan superficial que solo serviría como pasatiempo fugaz en máquinas recreativas olvidadas.

Temas Relacionados

VideojuegosNintendoMetacriticMindsEyePlayStationXboxTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los cinco mejores accesorios para Nintendo Switch 2 que valen la pena regalar en Navidad

Algunos periféricos permiten jugar con mayor comodidad, evitar interrupciones por batería y aprovechar mejor las nuevas funciones de la consola

Los cinco mejores accesorios para

Nueva estafa en PayPal, roban cientos de dólares, usan tu suscripción y suplantan tu nombre

La recomendación es no llamar a los números proporcionados y verificar cualquier movimiento desde la app oficial

Nueva estafa en PayPal, roban

Desarrollan un chip tan delgado como el papel para conectar el cerebro humano con una computadora

Con solo 50 micrómetros de grosor, el implante BISC integra más de 65.000 electrodos y puede mejorar tratamientos médicos para epilepsia, lesiones de la médula espinal y ceguera

Desarrollan un chip tan delgado

Tu Amazon Kindle trae nueva función con IA, no la pediste pero la necesitarás siempre

Esta herramienta permite formular preguntas sobre la trama, personajes y contexto histórico de los libros

Tu Amazon Kindle trae nueva

Cuál es el mejor celular para dar de regalo en Navidad a una mamá menor de 40 años

La decisión implica analizar características técnicas, sistema operativo, autonomía de la batería, diseño, tamaño y la relación costo-beneficio, para asegurar un teléfono útil y versátil

Cuál es el mejor celular
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
La escapada romántica de Valentino

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

Guillermo Francella vuelve al teatro con una sátira sobre el poder y la inocencia: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Rob Reiner dejó claro en

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

Una misión del gobierno de Estados Unidos visita Bolivia para explorar oportunidades de inversión

Qué es el Donbás, el territorio que Putin quiere incorporar a Rusia y Zelensky no quiere ceder

Jane Austen esencial: un recorrido por la obra de la célebre novelista británica