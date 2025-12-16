Estos fueron los 10 peores juegos de 2025, según Metacritic: hay uno de Nintendo

Metacritic publica el ranking de los 10 peores videojuegos de 2025, destacando títulos con bajas calificaciones y críticas negativas.

Culmina 2025 y con este cierre, Metacritic dio a conocer los videojuegos que no lograron conquistar ni a la crítica ni a los jugadores. La plataforma que se encarga de recopilar puntuaciones publicó el listado de los 10 peores calificados en el año, entre los que se encuentra un título lanzado por Nintendo.

Gran parte de los juegos que están en el ranking tienen una combinación de factores que los llevaron a tener tantas críticas negativas, desde problemas de rendimiento, fallos en el concepto hasta ideas que no generan la diversión esperada.

Top 10 de los peores juegos calificados en Metacritic en 2025

MindsEye

Encabezando el listado se encuentra MindsEye (PS5), un proyecto ambicioso que acabó convertido en emblema de frustración para jugadores y prensa.

Desarrollado por un estudio fundado por el exproductor de Grand Theft Auto, Leslie Benzies, prometía revolucionar el género de la acción y la aventura con una narrativa de tecnología neural en Las Vegas.

MindsEye lidera la lista de los peores juegos del año con una puntuación de 28/100 y severos problemas técnicos y narrativos. (MindsEye)

Sin embargo, su ejecución se quedó corta en todos los frentes: errores técnicos persistentes, carencia de contenido y una trama incoherente. Obtuvo una calificación de 28/100, la más baja del año, y su lanzamiento fue descrito por Metro GameCentral como “uno de los peores videojuegos de la era moderna, un producto claramente inacabado que ni siquiera merecería la atención si estuviera terminado”.

Fire Emblem Shadows

El segundo puesto es un golpe para el prestigio de Nintendo. Fire Emblem Shadows sorprendió por su llegada dispositivos móviles y su radical giro de género.

Esta entrega abandonó la estrategia por turnos característica de la franquicia para adentrarse en el terreno de la deducción social, al estilo de títulos como Among Us o Mafia. La versión para iOS no convenció a los fanáticos ni a la crítica, quedándose con 37/100.

Las quejas más frecuentes apuntaron a la superficialidad de las mecánicas, el escaso atractivo como producto Fire Emblem y un sistema económico pay-to-win.

Fire Emblem Shadows sorprende por su fracaso en iOS, alejándose de la estrategia clásica y recibiendo críticas por su sistema pay-to-win.

Blood of Mehran

En la tercera posición aparece Blood of Mehran (PS5), un indie de acción inspirado en relatos de las Mil y Una Noches. A pesar de su premisa, el juego recibió duras críticas por su aspecto anticuado, mecánicas poco imaginativas y una narrativa sin profundidad. Obtuvo un 38/100.

Spy Drops

Spy Drops (PC), cuarto en el listado con 39/100, intentó homenajear a clásicos como Metal Gear Solid, pero no superó las numerosas fallas técnicas, fallos de cámara y mecánicas de sigilo poco pulidas. La crítica de Finger Guns concluyó que el resultado era “un esfuerzo de bajo presupuesto carente de elementos rescatables, plagado de errores y con una jugabilidad que invita a abandonar la experiencia antes de completarla”.

Gore Doctor

El quinto lugar lo ocupa Gore Doctor (PS5), un survival horror que buscó impactar a través del terror psicológico y la ambientación grotesca. No obstante, la ejecución decepcionó por sus controles deficientes, narrativa tenue y problemas técnicos.

Tamagotchi Plaza

En sexto lugar, Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) alcanzó solo 43/100. Prometía recuperar la magia de los minijuegos clásicos y la gestión de tiendas en el universo Tamagotchi, pero su jugabilidad excesivamente repetitiva y su contenido limitado le restaron todo encanto.

Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition pierde encanto por su jugabilidad repetitiva y contenido limitado, según Metacritic.

Ambulance Life

La séptima posición corresponde a Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PS5), otro simulador que decepcionó por sus minijuegos monótonos y fallos de presentación, recibiendo 44/100.

Scar-Lead Salvation y QUByte Classics: Glover

El octavo puesto lo comparten Scar-Lead Salvation (PS5) y QUByte Classics: Glover (PS5), ambos con 44/100. El primero, descrito como un bullet-hell roguelike con estética anime, careció de diseño y variedad, mientras que el segundo, una remasterización de un título clásico de Nintendo 64, no logró superar las frustraciones históricas de su jugabilidad original. La falta de innovación o pulido fue el factor crítico en ambos casos.

Fast & Furious: Arcade Edition

En la décima posición, Fast & Furious: Arcade Edition (PS5) acumula 45/100, cerrando el listado de Metacritic. Aunque su nombre evoca carreras emocionantes, la escasez de contenido y la pobre presentación le jugaron en contra. Desde PSX Brasil advirtieron que, a pesar de la nostalgia por el arcade, el juego es tan superficial que solo serviría como pasatiempo fugaz en máquinas recreativas olvidadas.