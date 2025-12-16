El día en que Gmail fue naranja: el correo electrónico que Garfield ofreció antes que Google

Este curioso correo electrónico se ofrecía en la web de Garfield durante los años noventa. (Composición Infobae: animationmagazine.net)

Mucho antes de que Google revolucionara el mundo de la comunicación digital con el lanzamiento de Gmail en 2004, el nombre “Gmail” ya refería a un servicio totalmente distinto y pensado para los fans del célebre gato Garfield. Este curioso correo electrónico se ofrecía en la web de Garfield durante los años noventa y permitía a miles de usuarios comunicarse y acceder a contenidos exclusivos del personaje, marcando una etapa peculiar en la historia temprana de Internet.

El origen del Gmail de Garfield y su funcionamiento

El primer servicio Gmail, como lo recuerdan quienes frecuentaban Internet a finales de los años noventa, había surgido de la mano de Paws Inc., la compañía responsable de la franquicia creada por Jim Davis. A través del dominio gmail.garfield.com, los seguidores del gato naranja podían obtener una dirección de correo electrónico que llevaba el distintivo “Gmail”, haciendo referencia directa al personaje y su universo.

Este correo fue sobre todo un recurso para interactuar con las distintas secciones de la web de Garfield y, en la era previa al dominio de Google, ofrecía la posibilidad de comunicación gratuita, lo que lo convirtió en un raro fenómeno digital.

En el pasado, el nombre “Gmail” ya refería a un servicio totalmente distinto. GOOGLE

El dominio gmail.com nunca llegó a estar en manos de Paws Inc., que prefirió mantener todos los servicios centralizados en su propio ecosistema web, lo que les permitió optimizar recursos y atención al usuario.

El conflicto con Google y el final de un correo memorable

Con la llegada de Gmail por parte de Google en 2004, la coexistencia de los dos servicios se volvió insostenible. Se menciona que hubo presión por parte de Google y que, finalmente, la empresa de Garfield decidió trasladar su servicio al dominio e-garfield.com, adoptando también un nuevo nombre: e-garfield.

Los registros señalan que este cambio ocurrió en 2001, es decir, antes de la aparición pública del Gmail de Google, lo que genera cierta incertidumbre sobre los detalles exactos del conflicto entre ambas compañías.

El primer correo Gmail de la historia estuvo asociado al personaje de Garfield. (Internet Archive)

El objetivo del correo de Garfield era funcional: los testimonios de la época aseguran que una cuenta era necesaria para acceder a ciertas áreas interactivas dentro de la web del personaje, aunque también podía obtenerse como un correo gratis independiente.

El declive y el futuro protegido del legado digital de Garfield

Con la evolución de Internet y el auge de otros sistemas de mensajería y redes sociales, tanto la web original de Garfield como su histórico correo electrónico han desaparecido. Cambios en los hábitos de consumo, sumados a la edad de su creador, llevaron a que el sitio dejara de funcionar.

Durante un tiempo, el dominio llegó incluso a redirigir a páginas de dudosa legalidad, lo que preocupó a los fanáticos. Sin embargo, actualmente, el dominio principal de Garfield quedó bajo resguardo de Nickelodeon, asegurando su protección frente a usos indeseados y conservando así, aunque sea de manera simbólica, aquella inusual etapa en la que Gmail era sinónimo de gato y lasaña.

Garfield se ha convertido en un ícono de la cultura popular. (Columbia Pictures)

Quién es Garfield

Garfield es un personaje de historieta creado por Jim Davis en 1978. Se trata de un gato doméstico de pelaje anaranjado, conocido por su actitud perezosa, su amor por la comida—especialmente la lasaña—y su sentido del humor sarcástico. Vive con su dueño Jon Arbuckle y el perro Odie, a quienes suele manipular para satisfacer sus propios caprichos.

A lo largo de los años, Garfield se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Sus tiras cómicas se publican en miles de periódicos alrededor del mundo y han inspirado series animadas, películas y una amplia gama de productos. La personalidad irreverente y las situaciones cotidianas que protagoniza han permitido que el personaje permanezca vigente entre varias generaciones.