Google lanza nuevas funciones para su Modo IA: qué países pueden acceder a esta herramienta

Algunas de las nuevas funciones se está implementando para los suscriptores de Google AI Ultra en EE. UU. (Google)

Google ha incorporado nuevas funciones a Modo IA, su interfaz que permite a los usuarios hacer preguntas complejas y realizar seguimientos para profundizar en un tema directamente en su motor de búsqueda. Asimismo, la compañía tecnológica ha anunciado una expansión global de este servicio.

Hasta ahora, Modo IA estaba disponible únicamente para usuarios de Estados Unidos, Reino Unido e India. Sin embargo, en un movimiento que destaca la apuesta global de la compañía, Google comenzará a implementar el servicio en 180 nuevos países, en su versión en inglés. Asimismo, planea incorporar la función a más idiomas y regiones próximamente.

Qué novedades tendrá Modo IA

Entre las principales mejoras para Modo IA, destaca la capacidad de buscar y gestionar reservas en restaurantes directamente desde la búsqueda, sin necesidad de consultar múltiples plataformas externas.

Google ha ampliado las capacidades del modo IA de su buscador con nuevas capacidades de agente. (Europa Press)

Los usuarios pueden especificar preferencias como fecha, grupo, localización, hora y tipo de cocina, y el sistema explorará diversas plataformas en tiempo real para conseguir las mejores opciones disponibles. Pronto, la interfaz permitirá también la búsqueda de citas de servicio local y la compra de entradas para eventos, ampliando así las áreas de utilidad en el día a día.

Por ahora, la función de reservas está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos, a través de “Capacidades de Agente en Modo IA” de Labs, el entorno experimental de la empresa. Este plan avanzado, con un precio de 249,99 dólares al mes, brinda a los usuarios la posibilidad de experimentar de primera mano las capacidades más completas del buscador alimentado por IA.

En cuanto a las recomendaciones, el Modo IA no solo responde en función de la pregunta realizada, sino que aprende de la actividad, los intereses y las interacciones previas del usuario. Por ejemplo, si el usuario pregunta: “Solo tengo una hora para comer, ¿algún sitio rápido cerca?” la herramienta desplegará resultados alineados con sus preferencias históricas (como comida italiana y terrazas, si dicho patrón se ha detectado antes en Búsqueda y Mapas).

Esta adaptación en tiempo real es posible gracias a la inteligencia artificial, que analiza patrones conductuales y ajusta la experiencia continuamente. Además, Google permite modificar las preferencias de personalización, dando control directo al usuario sobre la privacidad y el uso de sus datos.

Modo IA. (Foto: Google)

Gemini for Home: la nueva IA de Google para el hogar conectado

En paralelo a las novedades de Modo IA en la búsqueda, Google lanzó recientemente Gemini for Home, una evolución significativa respecto al clásico “Ok Google”. Esta herramienta de inteligencia artificial busca ir más allá del simple asistente de voz, incorporando razonamiento avanzado, inferencia y una comprensión más natural del lenguaje cotidiano. Con Gemini for Home, dejar atrás los comandos rígidos se convierte en norma: los usuarios pueden expresarse con total flexibilidad y contexto, y el sistema interpreta y responde eficazmente a cada desafío.

Entre sus principales atributos, Gemini for Home destaca por permitir el descubrimiento inteligente de contenidos multimedia. Los usuarios pueden solicitar la reproducción de canciones o bandas sonoras concretas sin especificar detalles, confiando en que el asistente hallará la opción adecuada a través de distintas plataformas de streaming. El control del hogar inteligente también se beneficia, pues Gemini puede manejar varios comandos simultáneamente (“atenúa las luces y sube la temperatura a 22 grados”) y entender peticiones complejas (“apaga todas las luces excepto las del dormitorio principal”) con precisión.

La organización doméstica y familiar resulta más sencilla gracias a la herramienta, que admite la creación de calendarios, listas de compras y temporizadores con instrucciones coloquiales. Solicitudes como “añade ingredientes para una lasaña italiana a mi lista” o “programa un temporizador para hervir el brócoli” reflejan el nivel de comprensión contextual alcanzado. Además, la programación automática de actividades, recordatorios y eventos (por ejemplo, el estreno de una serie favorita) integra la planificación cotidiana en un solo entorno.

Por último, Gemini for Home responde con sugerencias personalizadas ante consultas prácticas y complejas: desde consejos para el jardín hasta comparativas de destinos turísticos basadas en clima, precios y concurrencia. En conjunto, estas funcionalidades confirman que la inteligencia artificial de Google apunta no solo a la potencia informativa, sino también a la practicidad e integración en la vida diaria.