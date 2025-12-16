Tecno

Descubre a qué distancia debe estar el sofá según el tamaño del televisor

Por ejemplo, si el TV es de 32 pulgadas, la distancia recomendada entre la pantalla y el mueble es de aproximadamente 1.34 metros para evitar la fatiga visual

Si vas a comprar un televisor y dudas sobre la distancia adecuada al sofá, una guía puede ayudarte a elegir mejor. (Imágen ilustrativa Infobae)

Si planeas comprar un televisor para tu sala o habitación y tienes dudas sobre la distancia ideal respecto al sofá o mueble, existe una guía que puede orientarte.

LG elaboró una tabla que recomienda la distancia óptima entre el televisor y el sofá, considerando el tamaño, ancho, altura y diagonal de la pantalla en centímetros.

Esta recomendación resulta fundamental, ya que el tamaño de la habitación influye mucho más de lo que suele pensarse: sentarse demasiado cerca del televisor puede provocar fatiga ocular, especialmente durante periodos prolongados y si el equipo carece de la tecnología adecuada.

A qué distancia debe estar el sofá según el tamaño del televisor

Para conocer la distancia adecuada a la que debe estar el sofá, cama o mueble, según el tamaño del televisor, consulta la siguiente tabla:

Esta tabla recoge cuál es la distancia adecuada para ubicar el televisor respecto al sofá, cama o mueble. (LG)

Qué otras recomendaciones seguir al ubicar un TV en casa

Al momento de instalar un televisor en casa, elegir la distancia óptima con respecto al sofá es solo uno de los factores que influyen en la experiencia visual. Existen otras recomendaciones clave para asegurar el máximo confort, cuidado de la salud visual y aprovechamiento de las funciones del equipo.

En primer lugar, la altura a la que se coloca el televisor resulta fundamental. Lo ideal es que el centro de la pantalla quede alineado con la altura de los ojos cuando estás sentado.

Esto evita dolores de cuello y fatiga tras largas sesiones de visualización. Montar el televisor demasiado alto o bajo puede generar incomodidad y comprometer el disfrute del contenido.

El tamaño del espacio es clave: sentarte muy cerca del televisor puede causar cansancio visual, sobre todo en usos prolongados. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Elimina los reflejos y cuida la iluminación ambiental. Ubica el televisor en un lugar donde la luz natural o de las lámparas no produzca reflejos molestos en la pantalla.

Una iluminación indirecta detrás del televisor, conocida como bias lighting, ayuda a reducir el contraste entre la pantalla y el entorno, favoreciendo la comodidad visual.

Ten en cuenta el tipo de soporte. Un soporte fijo de pared ahorra espacio y aporta seguridad, mientras que uno articulado permite ajustar el ángulo y orientación del televisor según la posición del espectador. Asegura siempre que la instalación sea robusta, especialmente si hay niños en casa.

La altura del televisor es fundamental: el centro de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos al sentarte. (Imagen ilustrativa Infobae).

Organiza los cables de forma discreta y segura. Usa canaletas o sistemas de gestión de cables para evitar tropiezos y mantener la estética de la habitación.

Considera la proximidad de enchufes y tomas de datos para conectar dispositivos externos. Evalúa la ventilación adecuada del área para que el televisor no sufra sobrecalentamiento.

Seguir estas recomendaciones crea un entorno cómodo, seguro y agradable para disfrutar al máximo cualquier programa, película o videojuego.

Consejos para escoger el soporte del televisor

Al elegir un soporte para tu televisor, el primer aspecto fundamental es verificar el peso máximo que soporta el modelo seleccionado. Cada soporte indica un límite específico que nunca debe ser superado para evitar accidentes, recoge Homecenter.

Ordena los cables de manera segura y discreta usando canaletas o sistemas de gestión para evitar accidentes y mejorar la estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, valida el tamaño de tu televisor en pulgadas; si desconoces esta medida, puedes obtenerla con una cinta desde una esquina inferior hasta la opuesta superior, en diagonal.

Existen diferentes tipos de soportes que se adaptan a las necesidades de cada espacio. El soporte fijo es ideal para ambientes pequeños, ya que mantiene el televisor pegado a la pared.

El soporte con inclinación resulta útil en habitaciones o salas con contraluz, pues permite ajustar el ángulo y evitar reflejos molestos.

Coloca el televisor en un lugar estratégico para que no represente un riesgo para los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el soporte con brazo articulado permite orientar el televisor en distintas posiciones y es recomendable para espacios amplios.

Antes de instalar, revisa la resistencia de la pared y asegúrate de la compatibilidad entre el soporte y tu televisor.

Sigue siempre las instrucciones del fabricante y utiliza las piezas originales para garantizar la seguridad. Considera la proximidad de enchufes y la cantidad de cables para organizarlos correctamente.

