Lo que motivó a Bill Gates a elegir su nueva vida lejos de Microsoft

El escepticismo sobre el impacto de la filantropía en la salud global desafió a Bill Gates a buscar soluciones innovadoras. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

La transformación personal de Bill Gates tras dejar Microsoft no fue un simple cambio de carrera, sino el resultado de una profunda convicción: “Quiero que más personas tengan una vida mejor”, escribió Gates en su blog.

Esta declaración resume el giro que experimentó su vida al pasar de la tecnología a la filantropía, un proceso marcado por el agotamiento, la indignación ante la desigualdad y el descubrimiento de un nuevo propósito.

Cómo fue la transición del mundo de la tecnología hacia la filantropía

En sus palabras, la pasión por el software y el aprendizaje constante definieron sus primeros años: “Me encantaba la magia del software y la curva de aprendizaje cada vez más exigente que Microsoft ofrecía. Me costaba imaginarme algo más que quisiera hacer”, afirmó Gates.

La demanda antimonopolio contra Microsoft marcó un punto de inflexión en la carrera de Bill Gates. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo)

Sin embargo, la demanda antimonopolio del gobierno de Estados Unidos alteró ese equilibrio. “Me había agotado, robando parte de la alegría de mi trabajo”, reconoció Gates.

El cambio de perspectiva se aceleró cuando, junto a Melinda Gates, se involucró de lleno en la filantropía. “Tanto Melinda como yo sentíamos una creciente atracción hacia nuestra joven fundación y su labor en la educación estadounidense y el desarrollo de medicamentos y vacunas para enfermedades en países pobres”, dijo.

La Fundación Gates se convirtió en la mayor del mundo tras la donación de 20 mil millones de dólares en acciones. (Foto: REUTERS/Lindsey Wasson/Archivo)

La pareja transfirió 20 mil millones de dólares en acciones de Microsoft a la fundación, lo que la convirtió en la mayor de su tipo en el mundo. En menos de un año, Gates viajó a la India para administrar vacunas contra la polio, mientras Melinda investigaba la gestión del sida en Tailandia e India.

Qué pasaba en el mundo cuando Bill Gates se interesó por la filantropía

El escepticismo sobre el impacto de la filantropía en la salud global era común en ese momento. “Muchas de las personas que conocí pensaban que los problemas de salud en los países de bajos ingresos eran tan graves e insolubles que ninguna cantidad de dinero podía marcar una diferencia significativa”, explicó el empresario.

Esta percepción lo frustraba, pero lo impulsaba: “Los problemas eran reales, pero también lo es el poder del ingenio humano para encontrar soluciones”, sostuvo. La revelación clave llegó a mediados de los noventa, cuando Gates y su esposa comprendieron la magnitud de la desigualdad sanitaria.

Bill Gates se indignó al ver que los países ricos desconocían los problemas en los países pobres y no intentaban encontrar soluciones. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

“Nos dimos cuenta de cuánta miseria en los países pobres se debe a problemas de salud que los países ricos habían dejado de intentar resolver porque ya no nos afectaban. Eso nos indignó. El costo de esa desigualdad en aquel entonces era la muerte de tres millones de niños al año”, expuso Gates.

Descubrieron que la mayoría de esas muertes infantiles se debía a enfermedades tratables como la diarrea y la neumonía, y que la solución pasaba por distribuir medicamentos y vacunas ya existentes, además de incentivar la innovación.

Cuál momento fue clave para el rumbo de la fundación de Bill Gates

El punto de inflexión personal se produjo durante una charla en 2001, invitado por Warren Buffett. “Pude explicar la lógica de nuestras donaciones y por qué era tan optimista de que una combinación de dinero, tecnología, avances científicos y voluntad política podría lograr un mundo más equitativo más rápido de lo que muchos creían”, relató Gates.

Las iniciativas de Gates han sido apoyadas por Warren Buffet. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La reacción positiva del público y el reconocimiento de Buffett, “fue increíble, Bill. Lo que dijiste fue increíble, y tu energía en este trabajo es increíble”, consolidaron su confianza para asumir un papel más público en la salud global.

Asimismo, ese discurso marcó el inicio de una nueva etapa. “El discurso me ayudó a ver con más claridad una vida después de Microsoft, centrada en el trabajo que Melinda y yo habíamos iniciado”, escribió Gates.

El software siguió siendo importante para él, pero la energía y el optimismo por el impacto de la filantropía definieron su rumbo: “Me sentía con energía para seguir adelante en este nuevo camino que recorríamos, para aprender más y para aplicarme a los obstáculos que impedían que más personas tuvieran una vida mejor”.