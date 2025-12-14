Siembran pilas y baterías desgastadas para cosechar un combustible limpio

El sistema convierte residuos electrónicos en energía renovable, reduciendo el impacto ambiental de las baterías desechadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad Técnica de Viena han presentado un sistema en el que utilizan pilas y baterías gastadas “sembradas” como semillas para cosechar metano, un combustible limpio.

El objetivo es aprovechar los desechos contaminantes no solo para neutralizar su impacto negativo, sino para generar fuentes renovables de energía. El reciclaje de baterías, hasta ahora es un enorme reto por su complejidad y costo, por lo que podría encontrar una solución gracias a este enfoque.

Cómo es el método para sembrar pilas descargadas

La iniciativa desarrollada por el equipo austríaco aborda estas problemáticas de raíz, proporcionando una solución con ventajas duales: reduce el impacto ambiental de los desechos electrónicos y, al mismo tiempo, produce energía limpia.

El sistema permite extraer los metales presentes en las baterías, como el níquel, y la alúmina del papel de aluminio, para crear un nanocatalizador de alto rendimiento. Este material juega un papel central: mezclado con hidrógeno, transforma dióxido de carbono (CO₂) en metano, un proceso mucho más limpio que los mecanismos tradicionales de conversión.

El proceso opera a solo 250 grados centígrados, facilitando su adopción industrial y la producción sostenible de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras tecnologías similares que requieren temperaturas extremas —lo que supone un obstáculo para su adopción industrial— este nuevo método funciona a tan solo 250 grados centígrados. Esta temperatura moderada facilita la integración del sistema en entornos industriales de gran escala, haciendo viable su aplicación a nivel masivo y sostenible a largo plazo.

Además, cuando los nanocatalizadores pierden eficacia, pueden reciclarse para crear nuevos catalizadores, consolidando así un ciclo de economía circular.

Cómo este método podría impactar al medio ambiente

Este método no solo resuelve el problema de los residuos tóxicos, sino que convierte el reciclaje en una oportunidad energética de alta eficiencia. El procedimiento destaca por su enfoque regenerativo: al recuperar níquel y otros compuestos valiosos, el ciclo de los materiales se cierra de manera efectiva, disminuyendo el desperdicio y aprovechando al máximo cada elemento extraído.

Los investigadores explican que la composición óptima del nanocatalizador incluye 92–96% de óxido de aluminio y 4–8% de níquel, lo que le otorga una eficacia notoria en la conversión del CO2 en metano.

Los nanocatalizadores pueden reciclarse, promoviendo un ciclo de economía circular y minimizando el desperdicio de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso tiene potencial para transformar la manera en la que se produce energía. Implementado a escala industrial, el sistema permitiría integrar baterías descartadas a plantas generadoras, obteniendo metano a partir de recursos que generalmente se consideran basura contaminante.

Este metano podría alimentarse a la red de gas natural o utilizarse como combustible limpio en transporte y calefacción, redundando en una reducción neta de emisiones y en menor dependencia de fuentes fósiles.

Este avance es especialmente relevante en un momento crítico para el planeta, donde la transición energética debe acelerarse y la descarbonización de la atmósfera se impone como prioridad.

Según los creadores del método, “la innovación no solo ofrece una alternativa más ecológica para el tratamiento de residuos electrónicos, sino que plantea un nuevo modelo de producción energética basado en materiales ya existentes, reduciendo la dependencia de recursos naturales no renovables”.

La sencillez operativa es otro rasgo destacable: el proceso mantiene su actividad catalítica sin presentar signos prematuros de deterioro, lo cual, combinado con la reciclabilidad de los catalizadores, permite vislumbrar una plataforma tecnológica robusta y sostenible.

El método permite alimentar la red de gas natural con metano generado a partir de baterías descartadas, reduciendo emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las pilas descargadas son un problema

El desecho inadecuado de baterías y pilas representa una amenaza en aumento para el medio ambiente. Cada año, millones de acumuladores acaban en vertederos.

Estos residuos suelen contener metales tóxicos como el plomo, el litio y el níquel, capaces de filtrarse al suelo o a las aguas subterráneas y provocar serios daños en la biodiversidad y la salud de la población. Además, el proceso de descomposición de estos dispositivos puede liberar gases de efecto invernadero, acentuando el problema del cambio climático.

Gestionar estos residuos de manera segura ha sido un desafío técnico y logístico. Los actuales métodos de reciclaje requieren procesos costosos y complejos, lo que ha llevado a que buena parte de estas baterías no sean tratadas en centros especializados.

El resultado es un aumento de residuos tóxicos y una oportunidad perdida en la recuperación de materiales valiosos como el litio, el cobalto o el níquel.