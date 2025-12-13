Nuevas funciones de Gemini en Google Chrome disponibles para iPhone y iPad

Gemini permite resumir páginas web y generar preguntas frecuentes en Chrome para iPhone y iPad. (Google)

La llegada de Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google, marca un avance en la experiencia de navegación móvil al integrarse directamente en Google Chrome para iPhone y iPad.

Esta actualización, que comienza a implementarse de forma progresiva a partir de la versión 143 del navegador, introduce funciones como el resumen automático de páginas web, la generación de preguntas frecuentes y herramientas de apoyo para el aprendizaje. Por ahora, solo está disponible para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos, con el navegador configurado en inglés.

Gemini, que ya estaba presente en las versiones de escritorio y Android de Chrome, se incorpora ahora al ecosistema de iOS con un diseño visual similar al de Android. Su integración permite acceder a un asistente de inteligencia artificial capaz de interactuar con el contenido web en tiempo real, facilitando la comprensión de temas complejos y la personalización de la navegación.

El asistente de inteligencia artificial facilita la comprensión de contenidos complejos y personaliza la navegación en móviles Apple. (Reuters)

Novedades de Gemini en Chrome para usuarios de Apple

Entre las funciones principales que ofrece Gemini en Chrome para iPhone y iPad destaca la posibilidad de resumir páginas web con un solo toque, proporcionando los puntos clave y las ideas principales para ayudar a entender cualquier tema.

Asimismo, la herramienta permite crear preguntas frecuentes basadas en la información de la página visitada y de sitios similares, lo que resulta útil para quienes buscan profundizar en un asunto específico o preparar materiales de estudio.

Otras capacidades incluyen explicar conceptos complejos de manera sencilla, poner a prueba los conocimientos del usuario sobre un tema, modificar recetas para adaptarlas a necesidades dietéticas y comparar información o recibir recomendaciones personalizadas según las preferencias del usuario.

La función está disponible solo para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos y con el navegador configurado en inglés. (Reuters)

El acceso a Gemini en Chrome para dispositivos iOS se realiza mediante un nuevo icono con forma de chispa, situado a la izquierda de la barra de direcciones, que reemplaza al anterior icono de Google Lens. Al pulsar este icono, se despliega el menú de “Herramientas de página”, donde se encuentran las opciones de búsqueda visual y la función “Preguntar a Gemini”.

Al seleccionar esta última, se abre una ventana de chat en la que el usuario puede interactuar directamente con la inteligencia artificial sobre la página actual o cualquier otro tema.

Las respuestas generadas por Gemini aparecen superpuestas sobre la web, que permanece visible en segundo plano, y es posible iniciar nuevas conversaciones desde la esquina superior derecha de la pantalla. El menú adicional, denominado Liquid Glass, ofrece opciones complementarias para gestionar la interacción.

No obstante, el despliegue de Gemini en Chrome para iPhone y iPad presenta varias limitaciones. Por el momento, la función solo está habilitada en Estados Unidos y requiere que el idioma del navegador esté configurado en inglés.

La versión 143 de Chrome para iOS añade pagos biométricos, consejos de uso y mejoras en la estabilidad, junto con la integración de Gemini. (Reuters)

Asimismo, es necesario que el usuario haya iniciado sesión en Chrome y tenga al menos 18 años. La herramienta no está disponible en el modo incógnito y su lanzamiento se realiza de manera gradual, por lo que es posible que algunos usuarios aún no tengan acceso inmediato a estas novedades.

Junto a la integración de Gemini, la versión 143 de Chrome para iOS introduce otras mejoras relevantes. Entre ellas, se encuentra la opción de realizar pagos en línea utilizando datos biométricos en lugar del código de seguridad de la tarjeta, lo que agiliza y refuerza la seguridad en las compras.

También se han añadido consejos útiles en la página de nueva pestaña para optimizar el uso del navegador, así como mejoras generales en la estabilidad y el rendimiento de la aplicación.

Aunque la inteligencia artificial aporta nuevas posibilidades, es importante que los usuarios sean cautelosos con las respuestas generadas por Gemini, ya que pueden producirse errores o interpretaciones incorrectas. Por este motivo, no se debe depender de la herramienta para obtener información esencial o tomar decisiones importantes.