PlayStation empieza la preventa del mando DualSense inspirado en Genshin Impact: características y colores

Este mando especial destaca por sus colores blanco, dorado y verde, decorados con glifos arcanos y los símbolos de los gemelos viajeros, Aether y Lumine, además de su guía Paimon

PlayStation anunció el inicio de la preventa del nuevo mando DualSense edición limitada de Genshin Impact a través de su sitio web oficial.

Este control exclusivo combina el diseño emblemático del DualSense con una estética inspirada en el universo de Genshin Impact. Presenta una paleta de colores en blanco, dorado y verde, adornada con glifos arcanos y los emblemas de los gemelos viajeros, Aether y Lumine, junto a su compañera Paimon.

Este DualSense incorpora todas las funciones avanzadas del control de PS5: retroalimentación háptica, gatillos adaptativos, compatibilidad con gráficos 4K y tiempos de carga rápidos.

La preventa ya está disponible y el mando llegará al mercado en febrero de 2026, con fechas exactas que pueden variar según el país o la región.

Esta edición especial surge de la colaboración entre Sony Interactive Entertainment y HoYoverse.

“En HoYoverse estamos muy emocionados de presentar esta edición limitada del control inalámbrico DualSense inspirada en Genshin Impact”, afirmó Wenyi Jin, presidenta de Publicaciones y Operaciones Globales en HoYoverse. “Incluimos detalles icónicos de los gemelos viajeros y Paimon para celebrar años de aventuras con nuestra comunidad. Esperamos que los jugadores disfruten esta nueva forma de acompañar su viaje por Teyvat”.

Cuáles son las principales características del DualSense Genshin Impact

El DualSense edición limitada Genshin Impact ofrece una experiencia de juego con características diseñadas para sacar el máximo provecho a cada partida.

Entre sus principales funciones destacan la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos, que permiten sentir cada acción y resistencia en los dedos.

Cuenta con un micrófono integrado para chatear en línea sin necesidad de accesorios adicionales, así como un diseño ergonómico que proporciona un agarre cómodo durante largas sesiones de juego. Dispone de batería integrada y se carga fácilmente mediante un puerto USB-C.

El mando también es compatible con dispositivos Apple, permitiendo elevar tu experiencia al sincronizarlo con iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

Puedes usarlo en miles de juegos compatibles, incluidos los de Apple Arcade, o transmitir juegos desde tu consola PS4 o PS5 al dispositivo Apple empleando la aplicación PS Remote Play.

Además, el panel táctil y el sensor de movimiento brindan un control más intuitivo en los juegos que aprovechan estas funciones, permitiendo una mayor interacción y precisión en cada aventura.

De qué trata Genshin Impact

Genshin Impact es un videojuego de rol de acción de mundo abierto desarrollado por HoYoverse.

Ambientado en el fantástico continente de Teyvat, el juego invita a los jugadores a explorar grandes paisajes y llenos de secretos, combatiendo enemigos, resolviendo acertijos y completando misiones para avanzar en la historia principal y en tramas secundarias.

El jugador asume el papel de un “Viajero”, puede elegir entre dos gemelos, Aether o Lumine, que llega a Teyvat en busca de su hermano perdido y se ve envuelto en los conflictos de las distintas naciones que componen el continente, cada una inspirada en culturas reales y asociada a un elemento mágico distinto.

A lo largo del viaje, se conoce a múltiples personajes jugables, cada uno con habilidades y poderes elementales únicos, que pueden unirse al equipo y ayudar en el combate y la exploración.

Genshin Impact se caracteriza por su sistema de combate dinámico, basado en la combinación de elementos para crear efectos especiales, su mundo abierto lleno de desafíos e historias, y la posibilidad de jugar en solitario o en modo cooperativo en línea.

Además, el juego recibe actualizaciones frecuentes con nuevos personajes, misiones y eventos, ampliando continuamente su universo y su contenido.

Dónde se puede jugar Genshin Impact

Genshin Impact se puede jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Windows), dispositivos móviles con iOS y Android, y recientemente en Mac. Además, permite juego cruzado, para compartir partidas entre distintas plataformas de forma sencilla.

