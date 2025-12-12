Tecno

Conoce los tres empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la IA en 2026: ingenieros en peligro

Olivier Godement, directivo de OpenAI, explicó que los ingenieros de software se encuentran entre los profesionales más expuestos a la automatización, debido al avance de las herramientas de IA en el ámbito de la programación

Es fundamental analizar cómo la IA y la automatización impactan el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de 2026, es posible que estés pensando en cambiar de empleo. En este escenario, es clave considerar el papel que desempeña la inteligencia artificial y la automatización en el sector laboral.

Olivier Godement, jefe de producto de OpenAI, participó en el pódcast Unsupervised Learning: Redpoint’s AI y señaló cuáles son los tres oficios con mayor riesgo de ser automatizados por completo.

Según Godement, los ingenieros de software están entre los más expuestos. Explicó que las herramientas de programación impulsadas por inteligencia artificial están avanzando rápidamente.

Godement señala que los ingenieros de software son de los más vulnerables, pues las herramientas de programación con IA evolucionan con rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la automatización todavía no reemplaza el trabajo de los ingenieros de software en su totalidad, Godement considera que “ya estamos cerca de ese escenario”.

El avance de la IA en el desarrollo de software es inminente, lo que genera inquietud entre los profesionales del sector.

Qué otros empleos están en riesgo

En el mismo pódcast, Olivier Godement, jefe de producto de OpenAI, advirtió que tanto farmacéuticos como asesores de atención al cliente también se encuentran entre los oficios con mayor riesgo de automatización por la inteligencia artificial.

Sobre los farmacéuticos, Godement explicó que una parte importante de su labor implica la gestión y validación de una gran cantidad de documentación administrativa y regulatoria para la aprobación de nuevos medicamentos.

En el caso de los farmacéuticos, indicó que gran parte de su trabajo consiste en gestionar y validar documentación administrativa y regulatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que los modelos de IA son especialmente eficaces para consolidar datos estructurados y no estructurados, identificar cambios en documentos y facilitar la revisión y auditoría interna, procesos que suelen consumir meses o incluso años.

Por ello, anticipa que, una vez que se establezcan procedimientos adecuados en industrias reguladas, la IA será adoptada de manera masiva en el sector farmacéutico, lo que transformará los tiempos y la eficiencia en el desarrollo de nuevos medicamentos.

En cuanto a los asesores de atención al cliente, Godement destacó que la automatización a través de IA ya está mostrando resultados en empresas como T-Mobile en Estados Unidos, optimizando la experiencia del usuario a gran escala.

Explicó que, si bien construir modelos robustos y conectar la IA con las herramientas adecuadas requiere una infraestructura compleja y mejora continua con intervención humana, el avance en la automatización de tareas en este sector será mucho mayor de lo esperado en los próximos años.

Godement afirmó que la IA ya está automatizando tareas de atención al cliente con buenos resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Premio Nobel de Física 2024 crítica a los call centers

El ganador del Premio Nobel de Física 2024, Geoffrey Hinton, ha expresado críticas al sector de los centros de atención telefónica ante el avance de la inteligencia artificial.

Durante un panel organizado por el Georgetown University Institute of Politics and Public Service, Hinton señaló que quienes trabajan en call centers están subestimados en su formación, reciben bajos salarios y que la IA será capaz de desempeñar sus tareas de manera más eficiente.

Según Hinton, frecuentemente estos empleados no pueden resolver preguntas específicas, como el motivo de una factura inusual, mientras que la inteligencia artificial obtendría mejores resultados en este tipo de gestiones.

Hinton advirtió que quienes pierdan sus trabajos podrían no contar con otras opciones laborales, ya que, si la IA iguala o supera la inteligencia humana, podrá desempeñar cualquier tarea disponible.

Geoffrey Hinton, Nobel de Física 2024, ha criticado a los call centers por el avance de la IA. Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Además, manifestó su escepticismo respecto a la creación de nuevos puestos, asegurando que el número de empleos generados, como los de ingenieros en programación, no compensará en cantidad a los que serán reemplazados por esta tecnología.

El sector de los call centers representa actualmente una fuente laboral relevante en la región. En Colombia, emplea a más de 754.000 personas, según datos de BPrO, la Asociación Colombiana de BPO.

En México, 88.700 personas trabajaban en el sector durante el primer trimestre de 2025, conforme a la Secretaría de Economía. En España, la ocupación de agente telefónico alcanzó los 160.000 empleados en el segundo trimestre de 2025, según Randstad Research.

