Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Te compartimos el top 10 de los webtoons más populares de esta semana (Infobae)

Webtoon es una plataforma donde se publican una gran cantidad de historietas digitales en formato vertical de diferentes géneros como comedia, acción, romance, paranormal y suspenso.

Los webtoons son historietas digitalizadas que surgieron en Corea del Sur y se han logrado posicionar internacionalmente como un género atractivo para las audiencias, pues su formato hace posible que los lectores puedan leerlos en su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.

En Webtoon cuentan con un ranking semanal en el que se posicionan las tramas más populares. Si quieres iniciar en el mundo de estas historietas digitales o buscas una nueva trama te compartimos la lista de los más famosos de hoy:

Los Webtoons más populares

1.- Contrato Matrimonial

Género: Romance

Ellos solo tenían una tarea: Comprometerse con la Princesa Freya del reino de Goldring. Nunca pensaron que ella evitaría el compromiso, ¡casándolos entre sí! Ahora, los príncipes Khalid y Qiang Yuan tendrán que buscar la forma de deshacer el contrato matrimonial que los une. Pero hay un problema, los contratos mágicos de Goldring solo son anulados por su soberano, pero en este reino no hay ninguno.

Autor: ATLeonis y Bakit

2.- Mordiscos de amor

Género: Romance

Autor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..

Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

3.- Las ventajas de una transmigrante

Género: Romance

Autor: Grrr, Irinbi

Justo antes de morir, Ailette recibe un extraño mensaje de spam. Seguramente murió, pero despierta en la Oficina de Evaluación de Transmigraciones, donde le preguntan si tiene algún género de preferencia para el mundo en que la van a mandar. Ailette desea reencarnar como una niña adorable y recibir amor infinito en una tierna historia de crianza. Pero el libro en el que reencarnará será nada menos que “Regresar hasta salvar el mundo”, una historia de regresos infinitos con dificultad de supervivencia nivel S, llena de frustraciones y desafíos. ¿Y el personaje que le tocó? ¡La hija de un sirviente que es víctima del abuso de poder de un noble tirano que acosa al protagonista! Afortunadamente, gracias al “Paquete Completo de Seguro de Vida de Transmigración” que contrató justo antes de morir, obtiene beneficios exclusivos. Con su instinto de fan, las ventajas del seguro y el favoritismo divino, comienza la lucha de Ailette para sobrevivir en esta historia nivel S llena de dificultades.

4.- Complejo de amigos de la infancia

Género: Romance

Autor: EUNHI

Haneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

5.- La emperatriz divorciada

Género: Fantasía

Autor: Alphatart, Sumpul, HereLee..

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

7.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO, Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

8.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J, Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

9.- Entre el amor y la amistad

Género: Romance

Autor: HBCUL8ER

Eunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

10.- Entre el amor y la amistad

Género: Romance

Autor: Nuria Sanguino

A Pam le han roto el corazón demasiadas veces, y que la abandonaran por su travieso perro, Bob, fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora está decidida a cuidar a su preciada mascota sola. ¿Cuánto tiempo podrá resistirse esta enamoradiza mujer antes de enamorarse de su misterioso y comprensivo vecino, Tyler, sobre todo cuando él es tan bueno con los perros?

Las mejores aplicaciones para disfrutar de Webtoons

La fama de los webtoons ha crecido a nivel internacional, la plataforma de Naver ha logrado llegar acuerdos con DC Comics y Archie para alcanzar nuevos mercados (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

En la era digital actual, los webtoons han ganado popularidad como una forma moderna y accesible de disfrutar el cómic. Entre las mejores aplicaciones para leer webtoons se encuentra LINE Webtoon, que ofrece una gran cantidad de títulos en diferentes géneros como acción, romance, comedia y drama. Según la página oficial de la app, la plataforma alberga a miles de artistas y cuenta con una base de usuarios activa y creciente.

Otra aplicación destacada es Tapas, que no solo ofrece webtoons, sino también novelas gráficas y cómics de otros estilos. La plataforma tiene una gran variedad de contenido, tanto gratuito como de pago y permite a los creadores independientes publicar sus obras. De acuerdo con su sitio web oficial, la app está diseñada para facilitar la interacción entre lectores y autores, ofreciendo una experiencia más personalizada y cercana.

Lezhin Comics también se destaca por su contenido exclusivo y de alta calidad. Esta aplicación está centrada en los webtoons de autor, brindando una selección premium para quienes buscan historias más maduras y sofisticadas. Lezhin es especialmente popular por su enfoque en títulos para un público adulto, con tramas complejas y profundas. Conforme a su página oficial, brinda una experiencia sin interrupciones, con un modelo de negocio basado en la compra de episodios y suscripciones.

Manta es una plataforma relativamente nueva que ha ganado terreno rápidamente en el mundo de los webtoons. Ofrece una experiencia de lectura sin anuncios y con un enfoque en contenido de pago mediante suscripción mensual. Según su sitio web, esta plataforma se dedica a la curaduría de historias de calidad, permitiendo que los lectores disfruten de series con tramas intrigantes y un estilo artístico único. Además, su formato sin interrupciones hace que la lectura sea más placentera y fluida.