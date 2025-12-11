Trucos para identificar si un perfil en Instagram o Facebook es falso y suplanta amigos

Las redes sociales sirven como canales digitales donde criminales expandan sus esquemas de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perfiles falsos en redes sociales son un riesgo para la privacidad, la seguridad y el bienestar de los usuarios. Plataformas como Instagram y Facebook han experimentado un aumento en la creación de cuentas ficticias que buscan obtener información, dinero o imágenes íntimas mediante engaños diseñados para manipular a sus víctimas.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), los estafadores emplean estos perfiles no solo para establecer vínculos emocionales bajo una identidad falsa, sino además para ejecutar diversas modalidades de fraude digital.

De acuerdo con el INCIBE, el fenómeno conocido como catfishing consiste en la construcción de una identidad inexistente, habitualmente sustentada en fotos y datos robados, para captar la confianza de otras personas en redes sociales.

Ser víctima de perfiles falsos en redes sociales trae riesgos a la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias pueden adoptar la forma de chantaje, robo de identidad o estafas económicas sustentadas en el engaño sistemático. Identificar a tiempo estos perfiles permite evitar daños emocionales y financieros de gran alcance.

Por qué un perfil perfecto debería generar sospechas entre los usuarios

La sobriedad y precisión de un perfil contribuyen a crear la ilusión de autenticidad. El INCIBE advierte que las cuentas utilizadas en el catfishing suelen mostrar imágenes y datos personales que aparentan ser auténticos, aunque correspondan a otras personas.

Perfiles con escasas publicaciones, actividad reciente limitada o un número bajo de amigos y seguidores suelen asociarse a intentos de estafa. Es frecuente que estas cuentas tengan fotos de alta calidad y una biografía elaborada, pero sin contenido real que permita rastrear una vida genuina online.

Cuentas con pocos seguidores, escasa actividad y fotos muy profesionales suelen indicar la existencia de identidades ficticias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la ausencia de interacciones auténticas constituye otra señal de advertencia. Los comentarios en publicaciones de estos perfiles suelen tener carácter genérico o replicarse en distintas cuentas.

El contraste con la actividad de un usuario real puede evidenciar la falsedad de la cuenta. Verificar la antigüedad del perfil y la naturaleza de los comentarios recibidos ayuda a detectar anomalías que anticipan una posible estafa.

Qué pasa si cuentan historias extravagantes o inconsistentes

Las narrativas incoherentes o llenas de contradicciones aparecen con frecuencia en conversaciones sostenidas con perfiles falsos. El INCIBE ha documentado casos en los que los estafadores adaptan sus relatos para generar empatía, mencionando tragedias personales o situaciones desesperadas que buscan la solidaridad de la víctima.

Otra táctica habitual radica en evitar responder de forma concreta a preguntas o en proporcionar explicaciones ambiguas ante inquietudes específicas. El uso de historias impactantes que luego presentan datos poco creíbles apunta a una clara intención de engaño.

Las narrativas plagadas de contradicciones y detalles incoherentes pueden ser la primera pista de un intento de engaño digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento atento de las respuestas recibidas y la identificación de estas inconsistencias resulta decisivo para reconocer un posible caso de catfishing.

Por qué no es normal que un desconocido busque una relación romántica de una

El INCIBE indica que el contacto iniciado a través de perfiles falsos suele avanzar con rapidez hacia la construcción de vínculos románticos o afectivos muy intensos.

La velocidad con la que se establece la relación y la cantidad de halagos o promesas de futuro representan señales habituales del catfishing. Los ciberdelincuentes explotan la necesidad de afecto y despliegan mensajes cargados de idealización.

El incremento del compromiso emocional sin un conocimiento real fuera del espacio digital aumenta el riesgo de manipulación. El estafador suele evitar cualquier tipo de encuentro fuera de la red y emite excusas para no mostrar su rostro o participar en videollamadas.

Cómo actuar si solicitan dinero o favores con rapidez

Peticiones de dinero justificadas por emergencias o amenazas tras obtener contenido íntimo forman parte del esquema clásico de la estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las etapas más determinantes en el proceso de estafa consiste en la solicitud de dinero, favores económicos o incluso imágenes íntimas bajo pretextos urgentes.

El INCIBE advierte: “una vez establecida la confianza, el ciberdelincuente normalmente pide ayuda económica para atender emergencias médicas o saldar deudas ficticias”. Estos pedidos pueden ir acompañados de amenazas, si la víctima ha compartido contenido sensible.

La sextorsión se ha expandido como modalidad delictiva. Si un contacto en redes sociales solicita dinero a cambio de silencio o propone compartir imágenes íntimas, es fundamental entender que existe una estrategia de manipulación orientada a la extorsión.

Nunca se debe enviar dinero ni proporcionar información confidencial a personas cuya identidad no ha sido verificada, sin importar el tiempo o la cercanía emocional que manifiesten en el plano digital.