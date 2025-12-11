Tecno

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s Creed Mirage a su catálogo: lista completa de nuevos juegos

En esta entrega, el jugador controla a Basim, un joven ladrón que busca respuestas en un mundo abierto situado en el Oriente Medio del siglo IX

Guardar
En Assassin’s Creed Mirage, los
En Assassin’s Creed Mirage, los jugadores asumen el papel de Basim. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha anunciado una nueva selección de videojuegos disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus. Entre las novedades para diciembre destaca Assassin’s Creed Mirage.

En este título, los jugadores asumen el papel de Basim, un joven ladrón en busca de respuestas en un mundo abierto ambientado en el Oriente Medio del siglo IX. Assassin’s Creed Mirage recupera la esencia de las primeras entregas de la saga, con una historia centrada en la infiltración y el sigilo.

Los usuarios podrán recorrer las animadas y detalladas calles de Bagdad, resolviendo misterios del pasado y enfrentando desafíos para asegurar el futuro de Basim.

Los usuarios deben contar con
Los usuarios deben contar con la suscripción de PlayStation Plus para acceder a estos juegos. (PlayStation)

La jugabilidad enfatiza el acecho en las sombras y la precisión en cada movimiento, características tradicionales de la franquicia.

Además, la principal actualización, Valle de los Recuerdos, añade seis horas de contenido adicional, amplía la historia de Basim e introduce la nueva región de AlUla junto con mejoras en todo el juego.

Qué otros videojuegos llegan a PlayStation Plus

Otros videojuegos llegan a PlayStation Plus son:

  • Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty presenta una aventura oscura ambientada en los turbulentos años de la dinastía Han, donde la fantasía y la mitología china se mezclan con intensos combates.

El juego sigue a un guerrero sin nombre que enfrenta criaturas demoníacas, ejércitos corruptos y desafíos inspirados en clásicos del género.

Wo Long: Fallen Dynasty ofrece
Wo Long: Fallen Dynasty ofrece una experiencia sombría situada en el caótico periodo de la dinastía Han, donde la mitología y la fantasía china se combinan con combates desafiantes. (PlayStation)
  • Skate Story

Skate Story propone un viaje surrealista donde el jugador controla a un ser hecho de vidrio y dolor que debe patinar para escapar del inframundo.

  • Granblue Fantasy: Relink

Es un RPG de acción ambientado en el universo de la popular saga Granblue, donde un grupo de aventureros surca los cielos en busca de antiguos secretos. Combina combates dinámicos en tiempo real, personajes carismáticos y un sólido apartado visual inspirado en el anime.

El jugador gestiona un equipo con habilidades variadas, enfrentándose a criaturas colosales y misiones cooperativas.

  • Planet Coaster 2

Amplía la propuesta del simulador de parques temáticos, ofreciendo herramientas más completas para construir, gestionar y personalizar atracciones. El jugador puede diseñar montañas rusas detalladas, administrar recursos, atender visitantes y crear espectáculos visuales.

Planet Coaster 2 expande el
Planet Coaster 2 expande el simulador de parques temáticos con herramientas más avanzadas para diseñar, administrar y personalizar todo tipo de atracciones. (PlayStation)

Es un título para quienes disfrutan la construcción minuciosa, la gestión estratégica y la libertad total en el diseño de experiencias de entretenimiento.

  • Cat Quest III

En esta entrega, los jugadores navegan por mares coloridos como un pirata gatuno en busca de tesoros, enfrentando criaturas y completando misiones. Mantiene su estilo RPG ligero con combates rápidos, hechizos accesibles y un tono divertido.

  • Lego Horizon Adventures

Lego Horizon Adventures reimagina el universo de Horizon en un formato humorístico y accesible propio de los juegos LEGO. Aloy y otros personajes icónicos viven una versión ligera y colorida de su historia, donde la exploración, la resolución de acertijos y el combate se combinan con la construcción típica de la franquicia.

  • Paw Patrol: Grand Prix

Paw Patrol: Grand Prix es un juego de carreras inspirado en la popular serie infantil, donde los cachorros compiten en pistas coloridas utilizando vehículos personalizados.

Paw Patrol: Grand Prix es
Paw Patrol: Grand Prix es un título de carreras basado en la reconocida serie infantil. (PlayStation)

Ofrece controles accesibles, modos para varios jugadores y habilidades especiales que reflejan las habilidades de cada personaje. Su diseño está pensado para los más pequeños, con ayudas de dirección, desafíos simples y un ritmo dinámico.

  • Paw Patrol World

Invita a los jugadores a explorar Bahía Aventura en un mundo abierto especialmente diseñado para niños. Cada cachorro tiene habilidades específicas que permiten resolver misiones, ayudar a ciudadanos y participar en actividades educativas.

El título promueve la cooperación, la creatividad y la resolución de problemas sin presión ni dificultad excesiva.

  • Soulcalibur III

Es un clásico juego de lucha que amplía el universo de la legendaria espada Soul Edge mediante un elenco variado de guerreros. Destaca por su sistema de combate fluido, movimientos estilizados y el uso estratégico de armas únicas.

Introduce un modo de creación de personajes y nuevas campañas que profundizan en la narrativa de cada luchador.

Temas Relacionados

PlayStationVideojuegosAssassin’s Creed MirageLEGOPaw PatrolTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top 5 de los regalos que nunca debes dar en Navidad a tu mamá, según la IA

Obsequiar un electrodoméstico o utensilio de cocina puede sugerir que su papel se limita a las tareas del hogar, un gesto que algunas madres pueden perciben como insensible

Top 5 de los regalos

Universidad de Columbia desarrolla chip cerebral para investigar parálisis y ceguera

Similar en funcionamiento al dispositivo de Neuralink, este chip se caracteriza por su capacidad para captar miles de señales neuronales a través de decenas de miles de electrodos

Universidad de Columbia desarrolla chip

Apple publica el ranking de las aplicaciones más descargadas de 2025: ChatGPT, Threads y Google encabezan la lista

Entre los videojuegos más descargados por los usuarios de iPhone se encuentra Block Blast!, Fortnite, Roblox, Township y Pokémon TCG Pocket

Apple publica el ranking de

Elon Musk no reconoce el progreso de Waymo pese a pruebas recientes de seguridad

La postura del magnate se hizo pública después de que Jeff Dean, científico jefe de Google DeepMind, destacara la diferencia en el kilometraje autónomo validado entre ambas compañías

Elon Musk no reconoce el

OpenAI lanza GPT-5.2 con tres versiones distintas: quiénes podrán usar esta IA

La competencia tecnológica se intensifica con nuevas opciones para tareas rápidas, análisis avanzados y soluciones empresariales

OpenAI lanza GPT-5.2 con tres
DEPORTES
Tras un nuevo salto en

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

La joya del fútbol argentino que le cumplió el sueño a su mamá y le compró una casa: “Esta es apenas una pequeña muestra”

Una figura de Uruguay reveló cuándo fue el “quiebre” de la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa: “Eso te mata”

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz