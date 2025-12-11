PlayStation Plus sorprende con Assassin’s Creed Mirage a su catálogo: lista completa de nuevos juegos

En Assassin’s Creed Mirage, los jugadores asumen el papel de Basim. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha anunciado una nueva selección de videojuegos disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus. Entre las novedades para diciembre destaca Assassin’s Creed Mirage.

En este título, los jugadores asumen el papel de Basim, un joven ladrón en busca de respuestas en un mundo abierto ambientado en el Oriente Medio del siglo IX. Assassin’s Creed Mirage recupera la esencia de las primeras entregas de la saga, con una historia centrada en la infiltración y el sigilo.

Los usuarios podrán recorrer las animadas y detalladas calles de Bagdad, resolviendo misterios del pasado y enfrentando desafíos para asegurar el futuro de Basim.

Los usuarios deben contar con la suscripción de PlayStation Plus para acceder a estos juegos. (PlayStation)

La jugabilidad enfatiza el acecho en las sombras y la precisión en cada movimiento, características tradicionales de la franquicia.

Además, la principal actualización, Valle de los Recuerdos, añade seis horas de contenido adicional, amplía la historia de Basim e introduce la nueva región de AlUla junto con mejoras en todo el juego.

Qué otros videojuegos llegan a PlayStation Plus

Otros videojuegos llegan a PlayStation Plus son:

Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty presenta una aventura oscura ambientada en los turbulentos años de la dinastía Han, donde la fantasía y la mitología china se mezclan con intensos combates.

El juego sigue a un guerrero sin nombre que enfrenta criaturas demoníacas, ejércitos corruptos y desafíos inspirados en clásicos del género.

Wo Long: Fallen Dynasty ofrece una experiencia sombría situada en el caótico periodo de la dinastía Han, donde la mitología y la fantasía china se combinan con combates desafiantes. (PlayStation)

Skate Story

Skate Story propone un viaje surrealista donde el jugador controla a un ser hecho de vidrio y dolor que debe patinar para escapar del inframundo.

Granblue Fantasy: Relink

Es un RPG de acción ambientado en el universo de la popular saga Granblue, donde un grupo de aventureros surca los cielos en busca de antiguos secretos. Combina combates dinámicos en tiempo real, personajes carismáticos y un sólido apartado visual inspirado en el anime.

El jugador gestiona un equipo con habilidades variadas, enfrentándose a criaturas colosales y misiones cooperativas.

Planet Coaster 2

Amplía la propuesta del simulador de parques temáticos, ofreciendo herramientas más completas para construir, gestionar y personalizar atracciones. El jugador puede diseñar montañas rusas detalladas, administrar recursos, atender visitantes y crear espectáculos visuales.

Planet Coaster 2 expande el simulador de parques temáticos con herramientas más avanzadas para diseñar, administrar y personalizar todo tipo de atracciones. (PlayStation)

Es un título para quienes disfrutan la construcción minuciosa, la gestión estratégica y la libertad total en el diseño de experiencias de entretenimiento.

Cat Quest III

En esta entrega, los jugadores navegan por mares coloridos como un pirata gatuno en busca de tesoros, enfrentando criaturas y completando misiones. Mantiene su estilo RPG ligero con combates rápidos, hechizos accesibles y un tono divertido.

Lego Horizon Adventures

Lego Horizon Adventures reimagina el universo de Horizon en un formato humorístico y accesible propio de los juegos LEGO. Aloy y otros personajes icónicos viven una versión ligera y colorida de su historia, donde la exploración, la resolución de acertijos y el combate se combinan con la construcción típica de la franquicia.

Paw Patrol: Grand Prix

Paw Patrol: Grand Prix es un juego de carreras inspirado en la popular serie infantil, donde los cachorros compiten en pistas coloridas utilizando vehículos personalizados.

Paw Patrol: Grand Prix es un título de carreras basado en la reconocida serie infantil. (PlayStation)

Ofrece controles accesibles, modos para varios jugadores y habilidades especiales que reflejan las habilidades de cada personaje. Su diseño está pensado para los más pequeños, con ayudas de dirección, desafíos simples y un ritmo dinámico.

Paw Patrol World

Invita a los jugadores a explorar Bahía Aventura en un mundo abierto especialmente diseñado para niños. Cada cachorro tiene habilidades específicas que permiten resolver misiones, ayudar a ciudadanos y participar en actividades educativas.

El título promueve la cooperación, la creatividad y la resolución de problemas sin presión ni dificultad excesiva.

Soulcalibur III

Es un clásico juego de lucha que amplía el universo de la legendaria espada Soul Edge mediante un elenco variado de guerreros. Destaca por su sistema de combate fluido, movimientos estilizados y el uso estratégico de armas únicas.

Introduce un modo de creación de personajes y nuevas campañas que profundizan en la narrativa de cada luchador.