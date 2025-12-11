Así funciona el dispositivo brasileño con IA que revela la edad de los bebés prematuros y es apoyado por Bill Gates

El dispositivo Preemie-Test ha sido validado en ensayos clínicos con más de mil bebés en hospitales de Brasil y Mozambique. (Foto: Revista Pesquisa FAPESP)

Un avance tecnológico desarrollado en Brasil puede transformar la atención neonatal: un dispositivo económico y no invasivo, denominado Preemie-Test, permite determinar con precisión la edad gestacional de los bebés prematuros, lo que resulta fundamental para definir sus cuidados inmediatos y mejorar sus posibilidades de supervivencia.

Este sistema, creado por investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), ya cuenta con el respaldo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates y la aprobación de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para su fabricación.

Qué reveló los estudios realizados con el dispositivo en bebés prematuros

Según la Revista Pesquisa FAPESP, en la fase de validación más reciente, realizada entre junio de 2020 y abril de 2021, el Preemie-Test fue evaluado en 305 bebés con un peso inferior a 2,5 kilogramos en Belo Horizonte y en el Hospital Central de Maputo, en Mozambique.

La precisión en la determinación de la edad gestacional es clave para mejorar la supervivencia de los recién nacidos prematuros. (Foto: Revista Pesquisa FAPESP)

Previamente, entre 2019 y 2021, 781 recién nacidos participaron en ensayos clínicos en cinco hospitales públicos de Brasil, distribuidos en los estados de Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Sul y Brasilia. De acuerdo con la Revista, todas las pruebas de seguridad y eficacia resultaron exitosas.

Cómo funciona la tecnología de este dispositivo desarrollado para bebés prematuros

El Preemie-Test utiliza tecnología basada en luz LED para analizar la madurez de la piel del recién nacido. Según dijo la coordinadora del estudio, la doctora Zilma Reis, el procedimiento consiste en aplicar un haz de luz en el talón del bebé.

“En los bebés prematuros, la piel es fina y la luz la atraviesa fácilmente, mientras que en un bebé de nueve meses, que nace en el momento adecuado, la luz no podrá penetrarla”, destacó la coordinadora.

La IA es clave para el proceso de análisis de los datos recopilados del bebé recién nacido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta información, sumado al peso del recién nacido y el antecedente de uso de corticosteroides durante el embarazo, se procesa mediante un software con algoritmos de inteligencia artificial (IA), lo que permite calcular la edad gestacional de forma precisa.

Por qué es importante identificar combatir la mortalidad en bebés prematuros

La importancia de identificar la edad gestacional al nacer radica en que se trata del dato más clave para establecer el pronóstico, las probabilidades de supervivencia y los cuidados requeridos en las primeras horas de vida.

Los expertos advierten que la falta de información confiable puede llevar a que la prematuridad pase inadvertida, reduciendo así las posibilidades de supervivencia del recién nacido.

La necesidad de soluciones como el Preemie-Test es urgente: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen 15 millones de bebés prematuros en el mundo y un millón mueren por complicaciones asociadas a la prematuridad.

Cada año nacen 15 millones de bebés prematuros en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta condición representa la principal causa de muerte neonatal y es responsable de la mitad de los casos de deterioro neurológico infantil. Solo en Brasil, cada hora nacen 40 bebés prematuros.

Qué otras innovaciones se han dado para atender a los bebés prematuros

En el contexto de la lucha global contra la mortalidad neonatal, Bill Gates ha destacado la relevancia de innovaciones emergentes. subrayó la existencia de intervenciones sencillas y asequibles para reducir la mortalidad neonatal.

Entre ellas, mencionó el desarrollo de un surfactante sintético administrado por nebulizador, que podría llevar tratamientos vitales a millones de bebés prematuros sin acceso a cuidados intensivos.

Bill Gates colabora con múltiples organizaciones para crear productos que solucionen problemas globales. (Foto: REUTERS)

Asimismo, el empresario resaltó el impacto de los nuevos dispositivos de ecografía portátil, que, gracias a la inteligencia artificial, pueden ser operados por enfermeras o matronas y pesan menos de medio kilo.

Estos dispositivos procesan imágenes al instante y detectan automáticamente afecciones de alto riesgo, como un cuello uterino acortado o signos de parto prematuro, lo que permite derivar a las pacientes para recibir atención adicional.

Según Gates, “estas herramientas no solo están diseñadas para funcionar en las zonas más difíciles de alcanzar, sino que muchas de ellas empiezan a funcionar incluso antes de que el bebé respire por primera vez”. Además, afirmó que estas ecografías con IA “brindan al personal sanitario más tiempo para actuar”.